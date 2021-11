Facundo confesó cuáles son las desventajas de ser una celebridad

Facundo dijo que no le gusta de ser famoso (Foto: Instagram/@facufacundo)

Facundo ha resaltado durante su trayectoria por sus dotes de conducción y comedia, sin embargo, para el famoso no todo es mil sobre hojuelas, ya que reveló cuáles son las cosas negativas de tener los reflectores encima.

A través de su cuenta de Instagram, Facundo decidió responder algunas preguntas incómodas que le enviaron sus seguidores y en una de ellas estaba la de: “¿Te molesta ser una celebridad?”.

Por ello, el artista mencionó que todo tiene su lado bueno, pues el ser reconocido en la calle en ocasiones le trae ciertas ventajas. No obstante, añadió que hay ciertos detalles que le incomoda realizar.

“Ser famoso tiene sus ventajas, como que te pare un policía y sea de: ‘ah, perdón, no vi que era usted’, pero tiene unas cosas de huev* como tomarse fotos, que me da mucha huev* además de que no sé sonreír y mandar saludos es lo peor que me puede pasar”, señaló.

Asimismo, aprovechó para platicar sobre su cambio de televisora, pues sus seguidores lo cuestionaron sobre cuánto dinero le ofreció TV Azteca para que abandonara Televisa.

“Nada, porque yo no me fui de Televisa a TV Azteca, me fui de Televisa a Fox y luego a Tv Azteca. Maldita sea, soy un pobre jodid*”, expresó Facundo.

El artista respondió preguntas (Foto: Ig @facufacundo)

Los fans del comediante aprovecharon para cuestionarlo sobre la relación que su novia lleva con sus hijos y este mencionó que todo era muy tranquilo y grato.

“La verdad se llevan muy bien, a veces hasta se llevan mejor con ella que conmigo”, reveló.

El día que Facundo fue arrestado en Cuba

Recientemente, Facundo contó de la peor experiencia que tuvo en la cárcel, la cual sucedió por no solicitar un permiso adecuado para su programa.

El artista fue invitado en Faisy Nights e hizo un pequeño recuento de sus mayores logros y sus peores momentos a lo largo de su carrera.

Pese a que el también productor ha sido arrestado en diferentes ocasiones en México, aseguró que la ocasión que más lo atemorizó llegar a prisión fue fuera del país, en Cuba, pues pudo haber sido condenado hasta a 20 años tras las rejas por el delito que cometió.

Según recordó Facundo, esta se convirtió en su peor experiencia por no haber pedido el permiso necesario para grabar dentro de territorio cubano como prensa, pues él no quería ser restringido por las autoridades, ya que esto recaía en que no podría realizar sus bromas y sketches con la libertad que necesitaba.

El día que facundo fue arrestado en Cuba (IG: facufacundo)

“Nos agarraron grabando, y como no queríamos pedir permiso de periodista para grabar, porque te ponen una persona del gobierno y te dicen qué grabar y qué no. Nosotros, la neta, queríamos grabar al puro Miguel Ángel Fox Style”, dijo recordando a su productor.

Mientras que realizaban las grabaciones del programa, las autoridades los detuvieron y les informaron que habían ingresado a Cuba como turismo, pero debido a las actividades que estaban realizando, deducían que estaban en calidad de prensa y, de comprobarse, podrían pasar 20 años en la cárcel.

Pese a que Facundo sólo estuvo un fin de semana detenido, aseguró que habían sido días terribles por el hecho de que a todos los del equipo los habían puesto en lugares diferentes para que no pudieran ponerse de acuerdo para declarar y a él le tocó permanecer en el baño del lugar.

SEGUIR LEYENDO