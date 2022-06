Residente: los memes más divertidos que dejó su defensa a Nodal tras el pleito con J Balvin

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a la postura de Residente frente al pleito de Christian Nodal con J Balvin (Foto: Twitter / @bxdboooy)

Para Christian Nodal lo que va de este 2022 ha estado lleno de múltiples escándalos y polémicas; entre demandas, su ex suegra, difamaciones y tatuajes, el intérprete de regional mexicano se ha mantenido en el ojo del huracán y este mes de junio no podría ser la excepción pues aunque apenas inició, el intérprete de Adiós Amor protagonizó la tarde de ayer un enfrentamiento de dimes y diretes en redes sociales en contra del reggaetonero J Balvin.

Si bien fue el mismo J Balvin quien desató el conflicto al subir un post de Instagram en el que comparaba sus looks, para Christian Nodal la acción del reggaetonero colombiano no causó mucha gracia, por lo que en seguida arremetió contra él retomando argumentos que en algún momento el rapero puertorriqueño Residente había utilizado, pues hace apenas unos meses el fundador de Calle 13 dedicó una tiradera al intérprete de éxitos como Mi Gente, Ay Vamos o Ginza.

Pese a que en esta ocasión el conflicto entre Christian Nodal y J Balvin no tenía nada que ver con las rencillas que el reggaetonero mantiene con Residente, éste último figuró en la polémica al mostrar su total y completo apoyo al joven mexicano de 23 años, por lo que a través de sus redes sociales respaldó la contundente reacción que el intérprete de Se me olvidó tuvo respecto al post de Instagram del colombiano.

La postura de Residente frente al conflicto generó gran revuelo en redes sociales y, de forma casi inmediata, internautas comenzaron a emitir cientos de comentarios y opiniones, desatando su creatividad para expresarlos a través de los divertidos y siempre confiables memes.

En días pasados Christian Nodal fue captado luciendo un nuevo y extravagante look; si bien sus tatuajes en la cara ya habían causado gran polémica, la aparición del joven cantante de regional mexicano con el cabello totalmente decolorado y decorado con flores pintadas alrededor de su cráneo propició que una avalancha de críticas y comentarios se desbordara sobre él.

Aunque indudablemente su nuevo estilo evocó al que cientos de reggaetoneros utilizan, fue J Balvin con quien más compararon a Christian Nodal. No obstante, todo escaló a un nivel más alto cuando el mismo colombiano evidenció la similitudes entre sus looks en un post de Instagram en donde -además de retomar una foto del intérprete de No te contaron mal- escribió “Encuentra las diferencias @nodal”.

La publicación causó gran molestia en Christian Nodal quien casi en seguida arremetió en contra de J Balvin a través de sus Instastories escribiendo:

“Que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo”, puntualizó.

Posteriormente Christian Nodal subió un video con la BZRP Music Session #49 de fondo, tema que Residente lanzó junto al productor argentino Bizarrap y cuya composición es dedicada a J Balvin por el conflicto que el intérprete de Desencuentro tuvo con el colombiano en 2021 cuando éste último intentó sabotear la entrega de los premios Grammy al no ser nominado en ninguna categoría.

En aquella ocasión René Pérez, mejor conocido como Residente, comparó la música de J Balvin con un carrito de hot dogs y entre todas las críticas que lanzó sobre el reggaetonero destacó que el colombiano no escribe sus canciones, sus polémicas sobre racismo y clasismo, así como su posicionamiento frente a los conflictos políticos y sociales que ha enfrentado Colombia, pues aunque el intérprete de Rojo se ha autodenominado como embajador de la paz, nunca se le ha visto actuar en beneficio de la misma.

Respecto a la polémica de Christian Nodal, J Balvin afirmó que todo se trató de un chiste y que no entendía por qué Nodal se lo había tomado tan personal, no obstante, el colombiano también ironizó sobre Belinda, ex prometida del intérprete de regional mexicano- y sobre la ocasión en la que el joven originario de Sonora no llegó a uno de sus conciertos.

Por su parte, Residente mostró su apoyo a Christian Nodal subiendo en sus historias de Instagram un video corto en el que se aprecian sus icónicas gorras con la letra [R] y de fondo el más reciente sencillo que lanzó Christian Nodal mismo que lleva por título Limón y Sal.

Pese a que J Balvin se abstuvo de continuar con el conflicto, el enojo que le causó al joven mexicano trascendió al punto en el que Christian Nodal confirmó que entraría a cabina a grabar una canción con especial dedicatoria para el reggaetonero colombiano. Horas más tarde informó que el tema estrenaría a las 3:00 horas, tiempo de Hermosillo, Sonora, sin embargo, después publicó que sería a las 12 del día de este jueves 2 de junio cuando lanzaría su propia tiradera al intérprete de Bobo.

