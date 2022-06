Ewan McGregor defendió a Moses Ingram, su compañera de la serie Owi-Wan Kenobi, luego de que ella recibiera comentarios racistas

Ewan McGregor defiende a Moses Ingram

El viernes pasado se estrenó la anticipada serie Obi-Wan Kenobi en Disney+, con Ewan Mcgregor y Hayden Christensen volviendo a sus icónicos personajes de los 2000, Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker/Darth Vader. Dentro de las nuevas incorporaciones a la historia se encuentra Moses Ingram, quien interpreta a la Tercera Hermana, Reva Sevander, a quien Darth Vader le encarga cazar al Kenobi.

Ayer la actriz compartió en Instagram algunos ejemplos del abuso racista que ha estado dirigido hacia ella en las redes sociales luego del estreno del programa.

Hoy su compañero de elenco y protagonista, McGregor, salió a defenderla y criticó a los fanáticos que enviaron a su coprotagonista de Star Wars mensajes directos racistas ‘horrendos’. En un video subido a todas las redes sociales de la franquicia, el actor de 51 años dijo que los mensajes lo habían “asqueado”, y que “no hay lugar para el racismo en este mundo”.

En un video subido a todas las redes sociales de la franquicia, el actor de 51 años dijo que los mensajes lo habían “asqueado”, y que “no hay lugar para el racismo en este mundo” (REUTERS/Matthew Childs)

“Parece que algunos de los fanáticos... han decidido atacar a Moses Ingram en línea y enviarle los DM más horrendos y racistas. Escuché algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón”, comentó el actor y a continuación elogió a Ingram como “una actriz brillante”, “una mujer brillante” y “absolutamente increíble en esta serie”, y agregó que estaba “enfermo... de que esto hubiera estado sucediendo”.

“Solo quiero decir como actor principal de la serie, como productor ejecutivo de la serie, que apoyamos a Moses”, aseguró el actor de Trainspotting. “Amamos a Moses, y si le estás enviando mensajes de intimidación, en mi opinión no eres un fanático de Star Wars”.

El diario británico Daily Mail explicó que la actriz nacida en Baltimore recurrió a Instagram Stories para mostrar una serie de mensajes intolerantes que recibió en las redes sociales. “Nadie puede hacer nada al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio. Cuestiono mi propósito incluso al estar aquí frente a ti diciendo que esto está sucediendo. Realmente no lo sé”. Además habló sobre la sensación de impotencia que sintió en medio del torrente de abuso que había recibido.

Reva (Moses Ingram) en la serie (Lucasfilm Ltd)

“Lo que me molesta es este sentimiento dentro de mí, que nadie me ha dicho, pero este sentimiento de que tengo que callarme y soportarlo, que tengo que sonreír y soportarlo. Y yo no estoy construida así”, dijo.

“Entonces, quería pasar y agradecer a las personas que me apoyaron en los comentarios y los lugares en los que no me pondré. Y para el resto de ustedes, todos ustedes raros” agregó.

La franquicia de Star Wars emitió un comunicado en apoyo a Ingram luego de que esta revelara públicamente el acoso que había sufrido, explicó el medio británico.

Los actores Hayden Christensen, Moses Ingram y Ewan McGregor (REUTERS/Matthew Childs)

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva”, decía un tuit de la cuenta. “Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos”.

Otra de las cuentas publicó: “Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista”.

Esta no es la primera vez que algo así sucede en esta franquicia, los actores Kelly Marie Tran y John Boyega también sufrieron abusos racistas por parte de los fanáticos después de que fueran elegidos para la trilogía secuela.

SEGUIR LEYENDO: