¿A qué hora se estrena “Obi-Wan Kenobi” en Disney+?

Obi-Wan Kenobi - teaser trailer - Disney

Se terminó la espera. Más de dos años desde al anuncio y 17 desde la última vez que Ewan McGregor y Hayden Christensen viajaron a una galaxia muy muy lejana para protagonizar las películas de Star Wars Episodio I y II. Finalmente llegó el momento tan esperado y este viernes la miniserie (por ahora) de seis capítulos sobre los días de Obi-Wan Kenobi en Tatooine custodiando al Luke Skywalker niño está por llegar. Debutará con dos capítulos y luego uno cada miércoles.

“La pelea terminó. Perdimos”, se escucha a un triste y rendido Obi-Wan Kenobi en el primer adelanto de la serie. Las primeras imágenes mostraron Inquisitor Fifth Brother interpretado por Sung Kang y a Rupert Friend como Gran Inquisitor como también al Imperio por dentro. Esto confirma que las series animadas llegaron para quedarse en el live action. Todo con la extraordinaria “Duel of the fates” compuesta por John Williams. No hay dudas de que Obi-Wan deberá impedir que Inquisitor Reva (Moses Ingram), la villana más presente en la serie, concrete su cacería. También sorprendió la respiración de Darth Vader antes de ser confirmado el regreso de Hayden Christensen.

Más de lo que será la serie que recuperará a Ewan McGregor y Hayden Christensen como Obi Wan y Darth Vader.

¿A qué hora podremos ver el estreno de Obi-Wan Kenobi en Disney+? A continuación, los horarios por países:

Estos horarios se respetarán a lo largo de toda la serie. Lo único que se modificará es que el estreno será este viernes 27 con dos capítulos estreno, mientras que los siguientes serán los miércoles con un episodio por semana.

Nuevo póster de "Obi-Wan Kenobi"

“Durante el reinado del Imperio Galáctico, el antiguo Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se embarca en una misión crucial. Kenobi debe enfrentarse a aliados convertidos en enemigos y enfrentarse a la ira del Imperio”, dice la sinopsis oficial de la serie sobre lo que se viene. Sin duda, los antagonistas que menciona esta descripción aluden evidentemente a Darth Vader y las fuerzas Sith que imponen el control por las órdenes del Emperador Palpatine.

Tal como The Mandalorian y El libro de Boba Fett, la primera temporada de Obi-Wan Kenobi estará centrada Tatooine, la primera locación terrestre que recibió a los fanáticos en Star Wars: una nueva esperanza y una de las más importantes en la historia de toda la saga cinematográfica. A diferencia de las primeras producciones live-action de TV de la franquicia, esta sí conectará directamente con la familia Skywalker desde el principio, debido a que el personaje central fue un aliado de Anakin y lo será más tarde de su hijo, Luke.

Primera imagen de Darth Vader en "Obi-Wan Kenobi" Formará parte de la última edición papel de Entertainment Weekly Credito: Lucasfilm

Con el protagónico de Ewan McGregor y Hayden Christensen, que se vuelven a ver las caras como Obi-Wan y Anakin Skywalker/Darth Vader, pero además con el regreso de Jimmy Smits como Bail Organa, el padre adoptivo de la Princesa Leia y Joel Edgerton como el tío Owen, la ficción se prepara para el regreso de las más grandes figuras del universo Star Wars.

Dirigida por Deborah Chow y escrita por Hossein Amini, la ópera espacial de fantasía y acción permitirá ver nuevamente a Ewan McGregor en su rol como el Maestro Jedi, después de haberlo interpretado por última vez en Star Wars: la venganza de los Sith (2005). El rodaje se llevó a cabo el año pasado y la estrella principal se transformó en una versión más madura de Kenobi que tiende un puente entre el que se vio en la precuela y la trilogía original (interpretado por Alec Guiness).

Obi-Wan Kenobi llega este viernes con dos capítulos estreno por Disney+.

SEGUIR LEYENDO: