Esmeralda Pimentel se lanzó contra los estándares de belleza en la televisión mexicana: “La gente nos está juzgando”

Esmeralda Pimentel habló para "El Hormiguero 3.0" durante su gira por España Foto: Instagram/@esmepimentel /@ilretallack

La joven histrionisa mexicana Esmeralda Pimentel se encuentra en España como parte de la campaña promocional de su última producción de nombre En otro lugar, en esta intervención la ex actriz de Televisa, tuvo la oportunidad de hablar sobre diversos temas como su salida de la empresa de San Ángel y sobre los estándares de belleza a los que ha tenido que sobreponerse.

Fue durante una entrevista para el canal español Antena 3 en el renombrado programa El Hormiguero 3.0, la histrionisa que dio vida a Sara Granados Esparza en el exitoso melodrama La vecina (2015) compartió su punto de vista sobre los estándares de belleza que deben de cumplir las actrices que radican en la televisión mexicana.

“Nosotros como actores todo el tiempo la gente nos está juzgando, nos está señalando, sobre todo como mujer hay como esta expectativa de que me tengo que ver o me tengo que comportar de cierta forma y yo decidí empezar a mostrar un poco más de quien soy y de estas cosas que siempre la sociedad ha dictado que son feas o que te tienen que dar vergüenza”, evocó la también modelo de 32 años.

"El Hormiguero 3.0" habló con Esmeralda Pimentel Foto: Instagram/@elhormiguero

La actriz enfatizó que cada mujer se ha visto impulsada a cambiar algo de su físico por la presión social: “Y al final del día creo que tenemos que ser libres y creo que tenemos que aprender a amar y a respetar nuestro cuerpo y que nadie tiene el derecho de juzgar el cuerpo de alguien más”, añadió la actriz que protagonizó el fugaz melodrama, La bella y las bestias.

Más adelante, de viva voz recordó cuando ella tuvo que sufrir este tipo de señalamientos físicos mientras se encontraba todavía trabajando en México.

“Una productora que a todas las mujeres nos tenía sumamente acomplejadas con el cuerpo, con cómo te parabas, con cómo te reías, con cómo respirabas… Yo me acuerdo que un día me dijo: ‘Ven acá’. Y me llevó al monitor para que me viera y me decía: ‘Mira cómo se te hace la nariz cuando te ríes o cuando suspiras…’”, arguyó.

(Foto: Instagram/@esmepimentel)

La también pareja del reputado actor Osvaldo Benavides señaló que las y los productores muchas veces juzgan, sin imaginar la innumerable cantidad de complejos que generan, por ello mismo lanzó un mensaje en donde resaltó que ninguna persona tiene derecho a juzgar la apariencia.

“Te empiezan a meter este montón de complejos sobre tu persona que nunca antes habías percibido y esto es a lo que me refiero con que nadie, y mucho menos alguien que tiene poder, tiene derecho a lastimarte de esa manera”, subrayó

Esmeralda Pimentel quien dijo que en su día a día en se levanta para hacer deporte y después se mete en una bañera con hielo, no perdió la oportunidad para lanzar un mensaje a sus colegas actrices en México con el fin de no quedarse calladas ante el incesante acoso recibido y romper los tópicos en la televisión nacional.

Esmeralda Pimentel habló de sus próximos proyectos fuera de México mientras se encuentra en España por su última producción Foto: Instagram/@elhormiguero

“Nosotras que tenemos la oportunidad de tener cámaras, micrófonos tenemos la obligación también de dar un mensaje positivo y una es su propio instrumento, entonces yo le digo a la gente con mi ejemplo y con mi carrera hay que ser felices y hay que respetarnos y amarnos”, remató.

Para finalizar, Esmeralda Pimentel también habló de su próximo proyecto Montecristo en donde compartirá créditos con el galán de origen cubano, William Levy el cual que también es conocido por sus diversas puestas melodramáticas en México.

