“Todo el mundo me rechazaba”: Esmeralda Pimentel confesó que atravesó una depresión

Esmerlda Pimentel confesó que fue rechazada de proyectos por tener el cabello corto (Foto: Instagram / @esmepimentel)

Después de cortar su cabello, Esmeralda Pimentel aseguró que en todas sus audiciones en México y el resto de Latinoamérica la rechazaron por su apariencia, lo que detuvo momentáneamente su carrera y la llevó a la depresión.

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana compartió con sus seguidores que durante meses no pudo trabajar en algún proyecto y sólo hasta que fue a Vancouver, Canadá, pudo reiniciar su carrera. “Hace un tiempo estaba pasando por una depresión muy fuerte porque [...] vamos, todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica, literal, todos me rechazaban por tener el pelo corto”.

Pimentel decidió reiniciar en Canadá debido a que soñó con poder ser parte del proyecto en el que ahora trabaja y, desde que realizó su casting y fue aceptada, su vida cambió, por ello decidió confesar lo que había experimentado e incentivar a las personas a no darse por vencidas.

La actriz cortó su cabello para un monólogo que interpretó en una puesta en escena (Foto: Instagram / @esmepimentel)

“Lo único que les quiero decir es: nunca dejen de creer en ustedes, no permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños, y en los momentos más difíciles, sigan luchando y sigan luchando, sigan creyendo en ustedes, y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera”, expresó la protagonista de La vecina.

Después de que se cortó el cabello para realizar una obra de teatro, la actriz dijo en entrevista con Javier Poza que tuvo que enfrentarse a muchos comentarios de odio por parte de hombres, en los que le decían “qué fea” o incluso le llegaban a desear que cosas malas le sucedieran, a lo que ella respondió que esperaba que la gente dejara de criticar por cuestiones estéticas.

Anteriormente Pimentel también compartió en redes sociales cómo se ve su cuerpo al desnudo con una fotografía de la publicación Beauty Junkies, pues quería romper con los estereotipos de belleza.

Esmeralda Pimentel no temió mostrar su cuerpo sin maquillaje y completamente desnudo (Foto: Instagram / @esmepimentel)

“La belleza no solo está en los ojos de quien la mira. LA BELLEZA está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla pero sobre todo por quienes la expresan y la muestran”, escribió en su publicación, citando a la escritora Bárbara Arredondo.

La actriz es parte de una iniciativa llamada Biutiful YO, la cual está dedicada a reinterpretar la belleza y celebrar todos los cuerpos, no solamente los que cumplen con ciertos estándares, dijo Hildelisa Beltrán, directora de Beauty Junkies.

La protagonista de La bella y las bestias, asegura que ahora no le incomodan los comentarios que la gente le hace de su físico, pero sí la entristece que no presten atención a su talento por ello. El año pasado Esmeralda obtuvo varios proyectos gracias a su cambio de look, pero todos fueron de países exteriores a Latinoamérica.

La actriz reveló que hay personas que la insultan en sus redes sociales sólo por tener el cabello corto (Foto: Instagram / @esmepimentel)

Finalmente agregó que está muy agradecida con las personas que la apoyaron, la ayudaron a seguir adelante durante los momentos difíciles y le permitieron llegar a este momento de su carrera, el cual representa un parteaguas para ella.

“Hoy es el primer día de este proyecto tan hermoso que es un gran logro para mí, en mi carrera. Me siento súper nerviosa y emocionada y agradecida con todas las personas que me han apoyado para estar aquí, empezando por mi familia y amigas [...]”, dijo desde Canadá, en donde pasará los siguientes meses trabajando en un proyecto del cual aún no ha revelado detalles.

