Camilo y Evaluna Montaner se encuentran en México en compañía de Índigo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se casaron en febrero de 2020. (Foto: Instagram @evaluna)

Camilo y Evaluna se encuentran de visita en México después de aproximadamente dos meses del nacimiento de Índigo. La famosa pareja que ha conquistado al público con sus canciones e historia de amor sorprendió a sus fans al presentarse junto a su pequeña hija con motivo de los conciertos que el intérprete colombiano tiene programados en el país, todo esto en medio del escándalo por las recientes declaraciones de Sebastián Yatra.

En las últimas horas se viralizó un video donde se puede apreciar la llegada de los enamorados a un hotel de Monterrey, Nuevo León. Como era de esperarse, se encontraban acompañados de un cuerpo de seguridad que trató de evitar que fueran captados por algunos medios nacionales, sin embargo, en cuanto descendieron del vehículo donde se transportaban las cámaras de Ventaneando lograron recuperar unas imágenes.

Para sorpresa de muchos, los cantantes viajaron a México en compañía de su hija que nació a principios del pasado mes de abril. Las primeras en bajar del carro fueron Evaluna e Índigo, siendo la dulce bebé quien inmediatamente se robó los suspiros de los presentes. Después apareció Camilo y, sin acercarse a los medios, lanzó un saludo.

Aunque el matrimonio no dio ninguna declaración, las imágenes de Índigo se viralizaron en internet no solo porque es la primera vez que visita México, también porque sus padres han cuidado no mostrar su rostro en redes sociales. Sin más, las imágenes recuperadas por el programa de TV Azteca demostraron que los cantantes se encuentran muy felices con la llegada de su primogénita y no pretenden despegarse de ella ni un minuto.

Fue el pasado 27 de mayo cuando Camilo se presentó con gran éxito en la Arena Monterrey y durante ese concierto se vivió un momento muy especial debido a que Evaluna apareció sobre el escenario para cantar junto a su esposo. El artista colombiano aprovechó el romántico momento para expresar unas palabras en agradecimiento al apoyo que ha recibido por parte de la cantante y explicó por qué se sumó a la presentación.

“Cuando yo estuve aquí en diciembre (2021) le llame a Evaluna por teléfono y ella estuvo con nosotros a la distancia y claro, cuando ella los vio a ustedes dijo: ‘La próxima vez que vayas a Monterrey no me lo puedo perder por nada del mundo’...¿verdad, mi amor?”, comentó.

Durante su embarazo, Evaluna compartió muchas fotos sde su baby bump en sus redes sociales. (Foto: Instagram/ @evaluna)

La familia estará en tierras mexicanas unos días más, pues el intérprete de Pegao, Pesadilla y Millones ofrecerá dos conciertos: este domingo 29 de mayo se presentará en Zapopan, Jalisco, mientras que el próximo 2 de junio deleitará a sus fans chilangos en la Arena Ciudad de México. Los boletos para su concierto en la CDMX oscilan entre 942 y 3, 577 pesos mexicanos; hasta el momento todavía hay boletos disponibles.

Por otro lado, Camilo y Evaluna Montaner se encuentran envueltos en la polémica por las supuestas declaraciones que hizo Sebastián Yatra sobre su relación. Y es que hace unos días se viralizó un video en donde se puede apreciar al intérprete de Tacones rojos conversando con una mujer en un restaurante y, durante la plática, habría confesado que tanto el colombiano como Rauw Alejandro no están tan enamorados de sus parejas.

Sebastían Yatra no compartió más detalles sobre el video que se filtró. (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Como era de esperarse las reacciones inundaron las redes sociales posicionando el tema entre las principales tendencias de Twitter. Tras lo sucedido, Sebastián Yatra compartió un video en su cuenta de Instagram donde se pronunció al respecto: “Sorry Rauw Alejandro y Camilo, es una tiradera de amor. Los quiero” escribió.

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los artistas afectados ha dado declaraciones al respecto.

