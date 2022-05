Aurora Valle presentará fuertes Confesiones de los famosos: “Nadie es impoluto”

Aurora Valle conversó con figuras como Norma Lazareno, Mauricio Martínez y María Rojo en esta cuarta temporada (Foto: Televisa)

“Yo hago entrevistas desde el fondo del corazón”, dijo Aurora Valle sobre el estreno de la cuarta temporada de Confesiones, el programa que presenta en el canal TLnovelas donde conversa con estrellas de la pantalla mexicana sobre sus vidas personales y trayectorias. La periodista contó a Infobae México detalles de su experiencia como entrevistadora y lo que podrá encontrar el público en la nueva entrega del show.

“Son historias de vida donde ellos deciden qué contar o no, con todo el respeto del mundo. Desde niña fui una gran fanática de los actores, de las actrices, me encantan sus vidas hasta que te das cuenta que no todo lo que brilla es oro y como cualquiera de nosotros han tenido problemas, sus matrimonios, sus divorcios, errores, triunfos y ellos deciden que Confesiones es el espacio donde lo quieren platicar”, contó la periodista que cuenta con el archivo de video de Televisa, con lo que puede ilustrar el programa con material original.

Aurora pretende brindar al público un escaparate de entretenimiento para “olvidar un poco” sus problemas, además de mostrar situaciones de vida en las que cada quien se podría ver reflejado.

La periodista busca mostrar los claroscuros de los famosos para que el público se pueda sentir reflejado (Foto: Televisa)

“Son historias de vida con las que puedes ayudar a otra persona, son historias que divierten, te entretienen. Yo quiero que la gente se olvide un poco de lo que pasa, que escuche las historias de quienes hemos admirado toda la vida, desde primeros actores hasta jóvenes, por lo que han tenido que pasar, muchos ya han destapado situaciones como acoso...todas las historias son importantes, están rompiendo este silencio, se están abriendo, están alzando voces”, añadió.

La presentadora considera que el periodismo de espectáculos también contribuye a visibilizar asuntos importantes desde un punto de vista social y hasta de reflexión:

“Sí aporta, porque son figuras que idolatrabas y de repente ya ves a unos en la cárcel, por acosador, por abusar de su hija, por esto y por lo otro. Nadie es impoluto, todos somos seres humanos que podemos cometer un error en algún momento de tu vida, o destapar las malas acciones también”

Aurora considera su labor como un vínculo entre el artista y su público (Foto: Televisa)

Para esta cuarta temporada del programa que se transmitirá desde este 29 de mayo cada domingo, invitados como Norma Lazareno, Leonardo Daniel, Macaria, María del Sol y Mauricio Martínez llegarán a la sala de Aurora Valle, quien conversó con María Rojo en el primer episodio de la temporada:

“La gran María Rojo, (la recordamos por) Rojo amanecer, La tarea, Danzón y ahorita recientemente la vimos en Mi fortuna es amarte, El apando...ella con Rojo amanecer contó lo ocurrido en el 68, pero ella lo vivió en carne propia, estaba en Tlatelolco, también habla de los desnudos que hizo en el cine. Su historia de vida es muy interesante”, contó la reportera que cuenta con 30 años de experiencia.

Aurora es partidaria del respeto recíproco entre el entrevistado y el entrevistador, pues considera que el papel de la prensa es ser un vínculo entre la personalidad y el público:

Aurora Valle considera que no cualquiera puede ser un "buen entrevistador" (Foto: Instagram@auroravallel)

“No estoy a favor de que la prensa agreda, ni que los artistas agredan. Siempre creí y lo he hecho yo en mi carrera: si un artista es grosero, si se porta mal conmigo, yo no lo vuelvo a buscar en mi vida, porque no es a mí, el programa que yo hago para mí es satisfacción y me tienen confianza, pero soy la intermediaria entre el público y el artista”, contó la periodista que también cuenta con un espacio en YouTube, su programa De historia en historia.

Respecto a la proliferación de youtubers, entre quienes algunos de ellos se han enfocado a la realización de entrevistas, Valle considera que no cualquiera tiene el don de poder llevar una buena conversación.

María Rojo es la primera invitada en la cuarta temporada de "Confesiones" (Foito: Televisa)

“No cualquiera. En el caso de Yordi (Rosado), en el caso de Mara (Patricia Castañeda)… tienen muchísima experiencia, tienen muchos años haciéndolo y está bien, pero ahora de pronto surgió un nicho ahí, lo más curioso es que muchas personas que eran figuras públicas se quejaban de que los medios los acosaban o les preguntaban cosas sobre su vida ¡y ahora están haciendo entrevistas de las vidas de los famosos! También la pandemia contribuyó, ‘no hay conciertos, no hay novela, no hay teatro ahorita, pues vamos a abrir el canal de YouTube’”, señaló.

