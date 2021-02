“Si el patrón no lo usa, menos los empleados”: Aurora Valle tundió a Salinas Pliego y a TV Azteca por la falta de cubrebocas

Aurora Valle dijo que en la empresa de Ricardo Salinas Pliego se han suscitado algunos decesos derivados de la enfermedad (Foto: Instagram @auroravalle @ricardosalinas)

La periodista y conductora de espectáculos Aurora Valle sorprendió a su audiencia al revelar que en su visita a las instalaciones de TV Azteca, donde trabajó varios años dentro de los programas Ventaneando y El ojo del huracán en la primera década de los años 2000, se percató de que la empresa no cuenta con protocolos de sanidad deseables frente a la pandemia que atraviesa México y el mundo por el coronavirus.

Valle, quien actualmente trabaja en Televisa como parte del equipo del canal TLNovelas, recordó que hace un mes acudió a los foros del Ajusco a petición de Pati Chapoy para celebrar al aire los 25 años del programa de espectáculos emblema de la empresa propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego.

Como parte de su experiencia en el set del programa, la periodista apodada “Boris” narró que le sorprendió ver la cantidad de empleados y personas al interior de la televisora que no portaban cubrebocas, toda vez que el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México acaba de pasar del rojo al anaranjado, lo que significa un riesgo notable de contraer la enfermedad en espacios cerrados y conglomerados.

Aurora Valle aclaró que no le pagaron por acudir a festejar a Ventaneando (Foto: Instagram@auroravallel)

Valle relacionó el hecho de que los empleados de Azteca no siguieran a consciencia los protocolos de sanidad debido a las políticas e ideología que ha hecho patente el propietario de Grupo Salinas, quien es conocido por desestimar la gravedad de la pandemia argumentando que el país debe reactivar su economía, por lo que ha instado a la población a reincorporarse en la medida de lo posible a sus actividades laborales rutinarias.

Y es que Ricardo Salinas Pliego también sorprendió en el mes de diciembre, en pleno punto álgido de la pandemia, por haber realizado una cena-fiesta de fin de año a la que acudieron conductores y periodistas de la empresa, hecho que causó revuelo en las redes sociales y fue duramente criticado por la presunta irresponsabilidad del propietario del consorcio y sus subordinados, entre los que destacan figuras como Pati Chapoy, Javier Alatorre, Horacio Villalobos, Ricardo Cazares y varios más.

La cena de fin de año de la empresa fue duramente criticada en las redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Con este antecedente, Aurora Valle fue incisiva en destacar que los protocolos de sanidad en TV Azteca dejan mucho que desear. Así lo expresó la periodista en el programa de YouTube De historia en historia, que conduce al lado de las periodistas de espectáculos Claudia de Icaza y Lupita Martínez:

“En TV Azteca me extraña cañón. Bueno, si el patrón no lo usa, menos los empleados”, señaló refiriéndose a Salinas Pliego y confesó sentirse impactada al ingresar a las instalaciones de TV Azteca y observar que algunas personas actúan como si no existiera la pandemia.

Valle destacó que en la empresa ha habido una gran cantidad de contagios y algunas muertes, información que ya ha trascendido de manera extraoficial desde que inició la pandemia en 2020, momento en que los trabajadores de la empresa de Salinas Pliego continuaron laborando normalmente según las presuntas órdenes de los altos ejecutivos de la empresa.

Aurora Valle aseguró que seguirá trabajando en Televisa (Foto: Instagram@auroravallel)

“(En TV Azteca) ha habido una gran cantidad de contagios y algunas defunciones por causa de COVID-19”, destacó la periodista.

Tras su participación especial como invitada de Ventaneando, se especuló en algunos medios que Aurora Valle estaría en pláticas con la producción para reincorporarse al programa donde se dio a conocer. Sin embargo, “Boris” desmintió la información y aseguró que no ha tenido esa clase de ofrecimiento, además de asegurar que “ella respeta” el trabajo de sus colegas que aparecen actualmente en la emisión, Linet Puente, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda, por lo que no estaría en posición de “levantar la mano” para ocupar un lugar en el programa de espectáculos emblema de la televisora.

