Martha Figueroa destapó la razón por la que Geraldine Bazán estalló contra Aurora Valle

Geraldine Bazán y Aurora Valle habrían generado tensión en una entrevista (Foto: Instagram@geraldinebazan/Facebook@Aurora Valle)

Geraldine Bazán ha rehecho su vida al lado de sus hijas luego de que hace unos años se viera vuelta en la polémica por su separación de Gabriel Soto, con quien quedó en malos términos y en su momento acusó que le fue infiel con Irina Baeva.

El mediático caso ocupó por muchos meses los titulares de espectáculos y los tres actores fueron blanco de duras críticas: a la rusa la acusaron de “robamaridos” y por “destruir a una familia”, a Soto, de infiel y no saber valorar a su familia, y a Geraldine por dar pie a las habladurías y no guardar compostura al declarar en los medios contra su entonces rival de amores.

Al tiempo, Soto ha conformado una sólida pareja con Baeva y frecuentemente se les ve felices en las redes sociales disfrutando su amor. Por su parte, Bazán también comparte sus momentos de vida familiar al lado de las hijas que procreó con el actor de Te acuerdas de mí, de quien ha evitado hablar a toda costa pues ya no desea que se le relacione con él.

Geraldine Bazán se ha rehusado a volver a hablar de su ex, Gabriel Soto (Foto: Instagram@geraldinebazan/@gabrielsoto)

Ahora, durante la emisión más reciente del programa Con permiso, fue la periodista Martha Figueroa quien reveló que Geraldine habría pasado un disgusto cuando acudió al foro del canal TLNovelas para participar en la nueva temporada del programa Confesiones, conducido por Aurora Valle.

Y es que según lo dicho por la también presentadora de Hoy, Geraldine aceptó participar en la primera emisión del programa, pero puso como condición que no se le preguntara nada acerca de su relación con el padre de sus hijas ni de su vida personal, sino únicamente de sus proyectos laborales y trayectoria.

Sin embargo, una pregunta habría incomodado a la actriz al grado de salir furiosa de Televisa, argumentando una falta de respeto por parte de la comunicadora apodada Boris.

Martha cuestionó si la vida personal de Bazán es suficientemente interesante (Foto: Instagram @figuerolas)

“Una de las entrevistadas que llegó fue Geraldine Bazán. Llegó y puso como condición, como si fuera la gran estrella, que ella iba a platicar de su trayectoria lo que quisieran. Ella dijo ‘nada que no tenga que ver con mi carrera y mi trayectoria, entonces no me hablen de Gabriel, no me hablen de mi divorcio ni me hablen de nada’ y entonces le dijeron ‘OK, sí, vamos a respetarte”, contó Figueroa a su compañero de emisión Juan José Pepillo Origel.

Narró que la charla transcurrió conforme a lo pactado, sin embargo, al final de la entrevista Aurora le habría hecho una pregunta muy general que molestó a Geraldine, aunque no se refirió a su exesposo en específico.

“Aurora le hizo la entrevista muy bien. Y ya cuando terminaron al final, le hizo la siguiente pregunta ‘¿quisieras compartir algo de tu vida actual?’ Esa fue la pregunta, así, abierto. Pues se puso furiosa Geraldine, dijo que no la respetaron, que qué falta de respeto, que le contestó muy majadera. Ya cuando terminó la grabación dijo que eso no había sido lo que habían pactado, que dijeron que no iban a mencionar a Gabriel. Nadie lo mencionó”, expresó.

Aurora Valle no se ha pronunciado al respecto (Foto: Televisa/Twitter @PRODU)

La ácida comentarista también cuestionó si Geraldine tiene una vida lo suficientemente interesante como para haber mencionado otros aspectos de la misma y poder librar la pregunta: “¿O será que no tiene más vida actual que Gabriel Soto? Hubiera dicho ‘Ay me fui de viaje, estoy tomando unas clases de lectura, fíjate que mis niñas están en el Tenis, lo que sea. Ah, no”, sentenció la comunicadora.

Figueroa también puso en duda si el resultado final de la entrevista será o no televisado, pues debido a la renuencia de la actriz de hablar sobre otros temas, la charla quedó “muy corta”:

“Al final, claro, todo el mundo se quedó traumado de que no dijo nada interesante. Perdónenme si no estoy bien informada, pero cuánta trayectoria podrá tener Geraldine para que hablaran una hora, entonces quedó muy cortito el programa, entonces a nivel producción no sabemos si lo vamos a sacar o no”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: