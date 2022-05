Chef preparó un taco de sal y lo tundieron: “Adiós riñones”

Chef prepara taco de sal (Foto: TikTok/didiwinx)

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para que múltiples creadores de contenido puedan enseñar sus habilidades. Y, al menos en TikTok, no pueden faltar los chefs que muestran todo tipo de recetas para cautivar a los espectadores, aunque algunas de estas suelen ser ampliamente criticadas por los caros cortes de carne que utilizan o algunos ingredientes poco accesibles para la población en general.

Es por esto que, recientemente, un chef llamado Isaías Espinoza (@chefenproceso) dejó a un lado sus recetas de guisados, pastas o hasta postres, para sorprender a sus seguidores con un tradicional aperitivo mexicano: los tacos de sal.

“Hoy, un taco de sal, preparamos la plancha con un fuego a 200 grados centígrados. Se coloca encima este círculo de maíz nixtamalizado criollo recientemente salido del molino, se voltea para que su estructura se suavice y dejamos en reposo, para luego espolvorear una diminuta cantidad de cloruro de sodio solidificado enrollar la oblea de maíz y dársela a crítica a los profesionales”, remarcó.

Posteriormente el joven le ofreció su creación culinaria a la tiktoker conocida como Didi (@didiwinx), quien hizo gestos de disgusto al probarlo y añadió en tono de broma: “La verdad no siento la sal, no sé donde la dejaste, no la siento”, comentó.

El tiktok rápidamente alcanzó más de 1 millón de me gusta y los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues algunos de ellos no dudaron en preocuparse por la salud de Didi.

“Al día siguiente los brazos y las piernas hinchadas. Adiós riñones”. “Se te van a hacer piedras en los riñones”. “Fueron las dos mordidas más difíciles de su vida”. “Le faltó taco a la sal”. “Sí, si estuvo bueno, pero el exceso de sal q tenía puede dañar tu salud y ps obviamente llega a los riñones y te jodiste, pero si le faltó más sal”, fueron algunas de las menciones.

Asimismo, otros internautas aprovecharon para bromear respecto al precio que podría tener preparar esta receta.

“Otra vez un video donde todo los ingredientes cuestan mas que mi casa”. “Al final una receta dónde tengo los ingredientes”, escribieron unos usuarios.

Cabe señalar que, aunque el video fue una parodia, en México sí es común que varios pobladores del país degusten tortillas con sal para acompañar sus guisados. Incluso, en algunas tortillerías, los mismos trabajadores ofrecen a sus clientes una de estas “botanas” mientras esperan en la fila.

Así, aunque la tortilla de maíz es uno de los alimentos más importantes para la gastronomía mexicana, en fechas pasadas se viralizó un video en TikTok donde estudiantes de escuela particular concursaron para adivinar cuánto costaba un kilo de este producto y fueron duramente tundidos en redes sociales por sus respuestas.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SMIIM) en marzo de 2007 el precio por kilogramo (kg) en el país era en promedio de 8 pesos con 60 centavos, no obstante, para marzo de 2022, es decir 15 años después, el costo por kg osciló entre los 18 y 19 pesos.

Pero estos jóvenes de la Anáhuac dieron algunos precios un poco alejados de la realidad:

“No sé, o sea ¿seis pesos?”. “¿20 pesos?”. “No sé, ¿14 pesos?. “¿cinco pesos?”, fueron algunas de las respuestas que dieron los participantes del video entre risas.

Los usuarios de TikTok rápidamente respondieron hacia los que dijeron precios sumamente bajos:

“Como que 6, ni que fuera combi”, “se enoja en clase baja”, “ahora pregúntenles de que está hecha la tortilla”, “aquí si entra la frase: ‘claro, lo dices desde tu privilegio”, “en qué país viven los que piensan que 6 pesos”, señalaron.

SEGUIR LEYENDO