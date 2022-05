Este fue el motivo por el que Luis Gerardo Méndez parodió las “mañaneras” de AMLO

Luis Gerardo Méndez protagonizará una serie de Netflix (Foto: EFE/ Cortesía EGEDA)

El actor Luis Gerardo Méndez parodió las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtiendo que “crímenes horrendos siguen ocurriendo todos los días en el Distrito Federal”.

A través de sus redes sociales, el protagonista de Nosotros los Nobles compartió un video de una duración de un minuto con once segundos con el que promocionó Belascoarán, serie en la que interpretará el papel principal y que se estrenará en el próximo 2 de octubre en la plataforma de streaming Netflix.

En dicho material audiovisual se puede ver como el personaje de Luis Gerardo llega a lo que sería una conferencia matutina de López Obrador en donde se encara con los medios de comunicación para advertirles que el DF es víctima de “crímenes horrendos”, sin embargo, un periodista lo corrigió haciéndole saber que a la capital del país ya se le conoce como Ciudad de México.

Posteriormente, al señalar que “4 décadas después, la nota roja se repite”, el detective Héctor Belascoarán Shayne, personaje de Luis Gerardo, es evacuado de lo que sería el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

La serie se estrenará el próximo 12 de octubre (Foto: Twitter/@NetflixLAT)

La serie de Netlfix que protagonizará Luis Gerardo Méndez está inspirada en Días de Combate del Director General del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, la cual narra las historias de un tipo Sherlock Holmes que radica en la CDMX.

Taibo II escribió sobre “Belascoarán Shyne” desde 1976 con Días de combate y fue hasta la publicación de Muertos incómodos en 2005 que el escritor dio fin a una saga de diez tomos. Se espera que la serie de Netflix tome algunos de estos títulos para una primera temporada.

La sinopsis que otorgó Netflix sobre Belascoarán en el video de YouTube del adelanto, dice: “¿Poner un escritorio viejo, sentarse, fumar y esperar? Tal vez no… Una ciudad como la Ciudad de México necesita su propio detective. Muy pronto, Belascoarán Shayne nos llevará a descubrir lo que se necesita para ejercer esa profesión en el México de los años 70″.

La serie está inspirada en una novela de Paco Ignacio Taibo II (Foto: Cuartoscuro)

Entre sus directores se encuentra el portugués Rodrigo Santos, quien ha estado en producciones como El infierno y La dictadura perfecta. De igual modo, el cineasta ya probó suerte en otra adaptación literaria con la serie Diablo guardián, homónima de la novela del autor Xavier Velasco.

El talento del cine mexicano también se hace presente en Belascoarán al fichar a Ernesto Contreras, quien dirigió la multipremiada Sueño en otro idioma. Para cerrar la tridente, la directora de origen asiático, Hiro Kamata, apoyará a la producción con sus conocimientos tras haber participado en cintas hollywoodenses como Sin limites.

<b>Luis Gerardo Méndez y su éxito en </b><i><b>Nosotros los Nobles</b></i>

Luis Gerardo Méndez, quien se ha consagrado como uno de los actores más populares de la última década en México, relató cómo fue el proceso para incorporarse al elenco de Nosotros Los Nobles, encabezado por el director mexicano Gary Alazraki.

Fue en el programa No Hagas lo Fácil de Spotify conducido por Juanpa Zurita, donde el renombrado intérprete mexicano relató su proceso para dar vida a uno de sus papeles más emblemáticos.

“Le puse todo mi corazón y mi alma a Javi, me disfracé cabrón, me fui a hacer scouting de Mirreyes, a ‘chupar’ con ellos para ver como hablaban, como se vestían y como tratan a la gente de servicio que eso me parece terrible, terrible cabrón”, narró el actor.

