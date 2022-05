Maya Zapata confesó discriminación por su color de piel: “El no ser blanca impide que me ofrezcan protagónicos”

La actriz mexicana Maya Zapata, posa durante la presentación del primer festival Poder Prieto, en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Hoy en día el tema del racismo en el país ha destacado por todas las situaciones de exclusión que se presentan en la sociedad, sin embargo, no solo en la vida cotidiana se vive este tipo de discriminación, sino que el medio artístico tampoco está exento.

Por ello, algunos actores y actrices se han unido para crear el colectivo denominado Poder Prieto, movimiento el cual llegó a México para concientizar la discriminación que las personas de tez oscura padecen en la industria cinematográfica.

Es así que, Maya Zapata, una de las más grandes promotoras de Poder Prieto, nuevamente alzó la voz y ahondó -durante un encuentro con la prensa- el nivel de racismo que se vive en el mundo del espectáculo.

Luego de ser cuestionada, la famosa destacó que el racismo no es una cuestión que se vive actualmente, sino que se viene arrastrando desde muchísimo tiempo:

“Así es desde hace 500 años, ese es el problema que todavía no hemos resuelto la herida de la colonialidad y de la conquista, la seguimos cargando hasta este momento, aunque haya gente muy necia promoviendo discursos que derivan en odio, que dicen y sostiene que el racismo no existe”, destacó la famosa.

Maya Zapata portagonizó a Selena Quintanilla (Foto: Twitter)

Incluso, Maya confesó a las cámaras que ella es un claro ejemplo de lo que se vive con esta exclusión, pues las productoras no le dan oportunidad de tener un protagónico en las cintas, ya que su tez es oscura: “(Todavía) existe ese sesgo de que, aunque sea una morena clara, no soy blanca, el problema de no ser leída como una mujer blanca impide que los personajes protagónicos, que están pensados para personas blancas, me los ofrezcan a mí”.

Detalló que lo anterior, deriva a que “los espacios de poder están resguardados, mayormente, para personas blancas”. Además, confirmó que este problema no solo radica en México, sino que:

“En todas las áreas de los países, de las sociedades. Si bien, es una cosa que afecta a esta industria del entretenimiento, a través de la exclusión de personas morenas en la industria, también es una cosa que afecta en nuestras casas, en lo íntimo, en lo familiar, en el trabajo, en las empresas, vaya, en todos lados, en la calle, a los hombres (...) que los detienen simplemente por parecer delincuentes, en nuestras narrativas”, explicó la actriz mexicana.





Maya Zapata en Soy tu Fan (IG: soytufanmexico)

La actriz reafirmó que la sociedad tiende a demostrar un nivel de elitismo, lo que deriva a que se clasifique la forma de ser de la gente por su color de piel: “Las personas inteligentes, siempre son blancas, las personas bonitas son blancas, las personas ricas son blancas y eso representa una parte de la realidad, no representa toda la realidad”, dijo Zapata frente a los medios.

Y es que, en tal movimiento se han sumado diversas personalidades del medio que sin duda han vivido una situación similar a la de Maya, así como es e caso de Carlos Ballarta, comediante que recientemente se unió al colectivo y apoyó el mensaje que los promotores hicieron a las diversas plataformas de streaming sobre el antirracismo.

“Hay miles de otras historias que merecen ser contadas”, colocó desde su cuenta de Twitter. De esta manera apoyó a sus compañeros del medio y alzó la voz por todos los artistas que no han tenido una oportunidad en papeles fuera de prejuicios relacionados con los mexicanos.

El comediante retuiteó el comunicado en su cuenta como muestra de apoyo (Captura: @ballartaexiste/Twitter)

SEGUIR LEYENDO: