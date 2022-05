Christian Nodal reapareció tras conversación filtrada con Belinda: “A lo que arde, le echamos fuego”

Nodal expuso conversación con Belinda (Fotos: Archivo)

Después de la fuerte controversia en la que se han visto envueltas Belinda y su mamá, tras las duras declaraciones que Christian Nodal hizo y la filtración de una conversación que el cantante mostró por redes sociales, ahora el intérprete de No somos ni seremos reapareció públicamente con otro polémico mensaje.

Todo sucedió durante el lanzamiento de GenMex, la nueva marca de Amazon Music que busca hacer crecer a la música regional mexicana y que tiene como objetivo “romper barreras y desafiar los prejuicios celebrando la evolución del estilo de la cultura y el género”.

En el evento, realizado en el Sunset Boulevard de Los Ángeles y donde se reunieron todo tipo de celebridades, se mostró un video donde Nodal fungió como protagonista, tras su más reciente escándalo.

El famoso está involucrado en controversia contra la familia de la actriz (Foto: Instagram @schull.belinda Foto: Getty Images Foto: Instagram @belindapop)

Así, con botas y sombrero, se puede observar al cantante de Botella tras botella aparecer rodeado de velas y posteriormente manejando en la carretera.

“Estas se las dedico a mis héroes, a los que me enseñaron a sentir desde antes de nacer. Ellos me enseñaron invocar la magia de mis tierras, sus voces las llevo dentro de mí. Por eso hoy, me atrevo a viajar sin miedo ni arrepentimiento. A enfrentar tormentas con el corazón abierto. Vamos a ir a donde nadie ha ido. A romper barreras y a cruzar fronteras”

A lo que duele, le dedicamos versos. A lo que arde, le echamos fuego. A lo nuestro le han llamado regional, pero no hay nada más grande que este sentimiento.

“Generación tras generación reinventamos el acento, pero nunca olvidamos el lenguaje. Juntos escribimos el próximo coro y juntos escribimos el futuro”, se escucha decir a Nodal, quien fungió como embajador de Amazon.

De acuerdo con la plataforma musical, durante las próximas cinco semanas habrán lanzamientos nuevos que incluyen melodías de Nodal y Grupo Firme. Aunado a esto, también se expondrán sencillos de nuevos talentos.

Cabe señalar que, tras exponer los mensajes vía Whatsapp que presuntamente mantuvo con Belinda poco antes de su ruptura y donde se muestra que ella le pidió dinero para arreglarse los dientes, Christian Nodal ya había respondido a algunas críticas por parte de los usuarios de redes sociales.

Y es que, las opiniones entre los fans rápidamente se dividieron y varios internautas recalcaron que el cantante de éxitos como Adiós Amor o No te contaron mal hizo mal en evidenciar a Belinda de esa forma, pues la cantante ha sido reservada con los motivos de la ruptura.

Nodal representó la nueva marca de Amazon (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

“El punto aquí es que a la única que perjudicas con esto no ha mencionado tu nombre en absoluto. Ni para bien ni para mal ni para sanar. Ahí está la diferencia”, escribió una tuitera.

Ante esto, el oriundo de Caborca dio su punto de vista y remarcó que era importante ver las dos perspectivas antes de opinar.

“Me encanta responderte porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo ciega. Has escuchado alguna vez la palabra JUSTICIA? Pues es lo qué pasa cuando haces cosas malas”, colocó y en otra mención añadió: “Sí tengo (que dar explicaciones) porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”.

