Toñita sufrió de un ataque de ansiedad en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

La cantante tuvo que sentarse en el escenario debido a que no podía respirar bien.

Durante la entrega de Las Estrellas Bailan en Hoy de este miércoles Toñita sufrió de un ataque de ansiedad mientras los jueces le daban sus críticas. La cantante, habría pasado por una situación similar desde antes de presentarse en el escenario.

Luego de que este 25 de mayo Toñita y Chao bailaron al ritmo de Chuntaro Style, la pareja estaba recibiendo los comentarios de Latin Lover cuando ella comenzó a sentir que le faltaba el aire y tuve que sentarse en un escalón del escenario para poder controlar su respiración.

Galilea Montijo explicó que la ex académica estaba sufriendo de un ataque de ansiedad, el cual desde antes de iniciar su baile se había presentado, pero ella quería cumplir con su show de este miércoles.

Mientras los jueces continuaban dando su crítica, la cantante realizó algunas respiraciones con una bolsa de plástico y tomó agua hasta que finalmente recobró el aliento.

Toñita tuvo que hacer respiraciones con una bolsa para poder recobrar el aliento por el ataque de ansiedad (Captura: Las Estrellas)

Pese a la adversidad, Toñita y Chao tuvieron excelentes calificaciones, pues tanto Andrea Legarreta, como Latin Lover y Ema Pulido destacaron que ambos presentaron un muy buen desempeño en la pista y no evidenciaron en ningún momento que los dos estaban pasando por un mal momento.

Después de haber obtenido una calificación final de 25 puntos, Toñita se disculpó con el publico y los jueces.

“Disculpen, no fue intencional. Muchas gracias, en verdad, nosotros somos gente que salimos, nos sentimos mal o nos sentimos bien, salimos. Una disculpa al público, no es intencional, se los prometo; no es intencional porque no quiero mostrar eso, me ganó”, dijo entre lágrimas.

No es la primera vez que Toñita sufre de un ataque de ansiedad, pues en entrevista con TVyNovelas reveló que desde muy joven sufre de esta enfermedad, así como de depresión, y lo mantiene controlado con medicamento.

Toñita confesó que trató de contener el ataque desde antes de su baile (Captura: Las Estrellas)

Según detalló, durante la competencia en varias ocasiones ha tenido sentimientos encontrados que la hacen sentirse triste, frustrada o llena de impotencia, lo que desemboca en que los ataques se presenten.

“A veces estoy feliz, otras veces me gana la tristeza, otras veces no quiero salir ni hacer nada y quiero estar sumida en mi cuarto. Mucha gente lo confunde y te juzga, creen que una está fingiendo, dicen que uno es flojo, pero no es así”

La depresión y la ansiedad le fueron diagnosticados hace cuatro años, luego de que atravesó varias situaciones que pusieron al borde su salud mental y física, pues sufre de hipertiroidismo multinodular tóxico, pero a ello se sumó que su hermano fue secuestrado.

Toñita sufre de depresión y ansiedad desde hace cuatro años, lo mantiene controlado con medicamento (Captura: Las Estrellas)

A partir de estos dos sucesos, el cuerpo de Toñita se “rompió”, según explicó, y desde entonces ya no ha podido volver a disfrutar de la vida como lo hacía antes.

“El endocrinólogo detectó que mi cuerpo se rompió, así lo entendí... Antes se rompía, pero se podía unir, y con lo que pasó con mi hermano se rompió y no se pudo regenerar, entonces me tuvieron que quemar la tiroides, pero me quedó una inflamación y eso ha afectado a mi organismo, me trajo insomnio, ansiedad y depresión”, dijo en la entrevista.

Toñita confesó que está buscando maneras alternativas de controlar la depresión y la ansiedad ya que no le gusta estar siempre tomando medicamentos porque “no es sano para tu cuerpo”, comentó.

Según comento, una de las cosas que más la ayudan cada que tiene un ataque es recordar a su hija, quien tiene 14 años y también sufre de ansiedad. La Negra de Oro encontró su sostén en su primogénita ya que quiere apoyarla para que viva plenamente.

