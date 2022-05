“Mataron” al personaje de Pascacio López en “Guerra de Vecinos″ tras denuncias de abuso sexual

Pascacio fue vinculado por presuntamente abusar de una actriz (Foto: Instagram/@pascaciolopez)

Después de que Pascacio López fue vinculado a proceso por presuntamente abusar sexualmente de Sarah Nichols, se dio a conocer que su participación en la serie Guerra de Vecinos habría llegado a su fin.

Fue desde el tráiler oficial de la nueva temporada, donde Netflix mostró que dos personajes de la trama perderían la vida en un fatídico accidente, entre ellos Genaro, quien ha sido interpretado por el acusado.

“Tras la inesperada muerte de Genaro y Leonor, los López dejan la privada y se mudan a su viejo barrio Del Niño Jesús, creyendo que lejos de Silvia y todos los que la rodean, podrán recuperar la felicidad que tanto anhelan”, dice el adelanto que se mostró en la cuenta de Youtube de la plataforma de streaming.

Cabe recordar que fue el pasado miércoles 16 de marzo, cuando que se liberó en Jalisco una orden de aprehensión contra Pascacio, el cual fue arrestado en la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara, para llevar a cabo su proceso legal.

Fue un juez de control especializado en violencia contra las mujeres del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, quien emitió la orden. Ello, después de que la actriz Sarah Nichols -quien también trabajó en Guerra de vencinos- interpusiera una denuncia formal ante las autoridades.

En este sentido, los abogados de la demandante informaron que, tras las primeras indafaciones, se habrían encontrado pruebas suficientes para autorizar al ministerio público la investigación complementaria en contra de Pascacio. Además de que el actor permanecería en prisión preventiva oficiosa durante el proceso.

Por su parte, en ese entonces, Sarah Nichols decidió hablar públicamente sobre los hechos y, durante una entrevista con Ventaneando, señaló que ha sido complicado para ella atravesar esta situación.

De igual forma, en una entrevista con Ventaneando la actriz ahondó en que todo este proceso le parece complicado, pero ha cobrado fuerza con todo el cariño que ha recibido.

Sarah Nichols y Pascacio López (Ftos: IG @sarahnichols8/pascaciolopez)

“En este momento me estoy sintiendo… estoy temblando… estoy nerviosa, me tiembla todo por dentro porque es como revivir todo nuevamente pero me siento apoyada, cobijada y con mucha esperanza de que se haga justicia aquí en Jalisco”, comentó.

También, la famosa mostró empatía por las mujeres víctimas de abuso que no denuncian al momento y expresó que no las juzgaba, porque comprendía hablar sobre este tipo de situaciones podría causar mucho miedo, por las implicaciones y duras críticas que suceden cuando las denuncias se hacen públicas.

En este sentido, Sarah comentó que esperaba que su testimonio pudiera ayudar a otras víctimas a alzar la voz.

“Me tomó un tiempo tener el valor de hablar, pensé que yo sola lo podía controlar y callar y sanar sola apartada del proceso legal y sinceramente ahora yo sé que no fui la primera a quien este hombre ha dañado, han sido muchas personas a los que ha dañado y quizás si muchos de ellas o ellos hubieran denunciado, yo no estaría aquí hoy entonces aunque yo no haya sido la primera persona a la que este hombre le hizo daño, yo no me voy a cansar de buscar la justicia para asegurarme que voy a ser la última”, dijo.

