Dayanara Torres reaccionó al nuevo compromiso de su ex pareja Marc Anthony

Dayanara Torres y Marc Anthony estuvieron casados (Foto: Manny Carabel / Colaborador Mindy Small / Colaborador Getty Images Entertainment)

No es un secreto que actualmente el cantante Marc Anthony sostiene una relación con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, e inclusive, los rumores de su compromiso fueron aumentando, ya que en diversas ocasiones la Miss Universo del año 2021 compartió diversas fotografías en donde posteriomente confirmó sus planes de boda.

A través de sus redes sociales, Nadia posteó a sus múltiples seguidores una instantánea en la que presumió un lujoso anillo aunado de la mano del salsero, lo que indicaría que Marc le hizo la propuesta de matrimonio a la modelo, por lo que próximante el intérprete del tema Vivir Mi Vida, estaría llevando a cabo su cuarta boda.

De manera que, la prensa no tardó en reaccionar y no solo ellos, sino que Dayanara Torres, -ex esposa del puertorriqueño-, externó su opinión en cuanto a su compromiso.

Fue en el programa La Mesa Caliente de Telemundo que las presentadoras cuestionaron a la modelo invitada en su más reciente emisión, destacando que la noticia del momento sería la boda del también actor estadounidense con Nadia Ferreira.

Esta fue la fotografía que Nadia compartió en redes sociales (Captura: @nadiaferreira/Instagram)

Ante ello, Dayanara contestó: “Yo como siempre le he deseado, en todas sus relaciones, siempre le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos y le tengo mucho respeto”.

De modo que, aseguró que sus hijos se encuentran en ardua convivencia con el famoso, por lo que siempre ha buscado que su relación sea cordial: “Mis hijos lo ven y es su padre y siempre le he deseado lo mejor, ahora y para siempre se lo desearé, es una persona muy importante para mis hijos y para la vida de ellos”, cerró.

Cabe recordar que Dayanara y Marc estuvieron casados del año 2000 al 2004, donde el fruto de su amor trajo al mundo a sus dos hijos Cristian y Ryan Muñiz.

Sin duda, la ex Miss Universo ha demostrado que Marc es parte solo de su pasado, dado que Torres concluyó esta etapa de su vida amorosa desde hace tiempo, por ende, la buena relación entre ambos permanece debido a que sus dos hijos siguen presentes en la vida de ambos.

La ex Miss Universo sufrió cancer en la piel (@dayanarapr)

Por ello, Dayanara afirmó que fue muy difícil ahora que sus hijos se encuentran trascendiendo en su trayectoria escolar: “Hace dos años Cristian se fue a Nueva York a estudiar ilustración y se me hizo un poco difícil, pero no totalmente, porque todavía me quedaba Ryan, y cuando él se gradúa no me dio bien”, no obstante, la puertoriqueña se mudó con su familia, pues no quiso estar más tiempo “sola”.

La famosa se encuentra radiante, pese a los obstaculos que la vida le ha impuesto, ya que hace unos años fue diagnosticada con cáncer de piel, sin embargo, para el año 2020 anunció que finalmente culminó su tratamiento. Actualmente, se encuentra muy feliz, tras esta difícil etapa, por lo que destacó: “Al soy de hoy, ahora solo tengo que regresar cada tres meses a continuar que todo este bien, que nada se aparezca por ahí”.

A inicios de febrero de 2019, Dayanara publicó a través de su cuenta oficial de Instagram un video donde confesó a sus seguidores el diagnóstico que le fue dado, por lo que escribió:

Dayanara confesó que ha sido muy difícil ver a sus hijos partir de su lado (foto: Instagram)

“Les cuento la triste noticia que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área, un lunar que apareció y al que no le presté atención”, dijo conmovida y reveló que ya entonces le habían removido “gran parte de la parte atrás de mi rodilla y otras partes a donde ya se había corrido”. No obstante, al día de hoy, esta situación quedó solo en una compleja experiencia.

