Por qué el perro de los memes Cheems tuvo que ir al hospital de emergencia

El verdadero nombre de Cheems es Balltze, que significa pelota (Foto: Instagram/@balltze)

Cheems es un perro de la raza japonesa Shiba Inu que se volvió viral en 2017 a través de cientos de memes, sitickers y videos. Sin embargo, la querida figura de internet tiene problemas de salud y recientemente fue diagnosticado con pancreatitis.

“No he estado activo últimamente porque Balltze (nombre real del perrito) está enfermo desde el 10 de mayo. Vomitaba todo y también seguía con diarreas. Le diagnosticaron pancreatitis después del primer análisis de sangre el 13 de mayo. Esta mañana, sus síntomas estaban empeorando, por lo que lo llevamos a la sala de emergencias de la Universidad de la ciudad VMC.” se pudo leer en su cuenta oficial de Instagram el pasado 19 de mayo.

Así fue el anuncio de la familia que cuida a Cheems (Foto: Instagram/@balltze)

La familia que acogió a Balltze es originaria de Hong Kong, China desde que era un cachorro y actualmente ya tiene 11 años, la actualización del estado de salud de Cheems conmovió a millones de internautas.

Internautas mostraron su apoyo al perrito (Foto: Twitter)

Aunque desde ese día no ha habido nuevas actualizaciones de Cheems, su familia dejó en claro que los estudios realizados no reportaron que la salud del querido perro esté en riesgo máximo.

Esta es la fotografía de la que se obtuvieron miles de recortes, ediciones y memes (Foto: Instagram/@balltze)

“Hice un segundo análisis de sangre y radiografías, el resultado del análisis de sangre fue más alentador y las radiografías también parecen normales. Ahora estamos esperando para hacer citas para ultrasonido para una mayor investigación.”, se pudo leer en la publicación.

La inflamación del páncreas en esta especie produce fatiga, pérdida de apetito y deshidratación; por lo que es crucial atenderla a tiempo y así, evitar la muerte del paciente veterinario en cuestión.

Cheems tiene pancreatitis (Foto: Twitter)

De acuerdo con el sitio del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, ante esta afectación “Se deben hacer revisiones contantes para conocer la respuesta al tratamiento de la mascota y asegurarnos que no se esté cursando con complicaciones secundarias de la pancreatitis, lo también requeriría tratamiento médico.”

Cheems ya presenta algunos de estos síntomas, por lo que sus dueños prefirieron esperar un poco para alertar a sus seguidores, pues no querían que se angustiaran, a pesar de ello, muchos internautas expresaron empatía con el perrito:

Así fueron las reacciones de usuarios de internet (Foto: Twitter)

“Mi familia te ama, te amo ball ball, por favor mejórate pronto.” y “Cuídense Balltze y familia. No te preocupes por no decírnoslo enseguida, lo entendemos. Siento mucho que Ball esté enfermo” fueron solo algunos de los mensajes en la publicación, la cual acumula más de 60 mil reacciones en esta red social.

“Todavía tiene hambre y está enérgico, pero no tan activo como antes. Como padres, estamos preocupantemente enfermos de ver a Ball actuar de esta manera. Nos demoramos en decírselo a todos en Internet porque no deseábamos que ustedes, nuestros amigos, se preocuparan demasiado. Mantendré las actualizaciones sobre Ball Ball, mientras tanto, cuídense todos. Mayo no ha sido amable con nuestros amigos de Shibe.”, finalizó su cuidador.

Cheems es viral en internet por los memes (Foto: Twitter)

En su cuenta de Instagram, la familia de Balltze comparte constantemente fotografías de los juegos y rutinas diarias del perro, el cual pertenece a una raza versión pequeña del akita, una de las más antiguas de Japón. Debido a los ataques aéreos y la enfermedad moquillo, los Shiba Inu estuvieron a punto de desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial.

Cheems es un perro muy querido en internet, por lo que las personas se preocuparon por su estado de salud (Foto: Twitter)

El ejemplar de Shiba Inu es protagonista de miles de memes que han tenido un alcance internacional, por lo que sus fans mostraron tristeza e hicieron imágenes para expresarle apoyo al popular animal. “Nom puede ser, Cheems está enfermo”, “#FuerzaCheems” y “Banda, Cheems está enfermo.” fueron algunos de los comentarios que acompañaron dichas fotos.

Así son algunos de los memes de Cheems (Foto: Twitter)

La imagen del perrito es recurrente en chats de redes sociales. particularmente para señalar que una situación da “amsiedad” o que está “bomnito”, alterando siempre las palabras con la letra “M” de su nombre.

Cheems tiene presencia en memes de muchos idiomas (Foto: Instagram/ronniemoon)

El fenómeno de internet incluso llevó a los internautas a “cheemsificar” a quienes generan polémicas para burlarse de ellos. Este término significa mezclar la cara de la persona con el rostro de Cheems a través de una edición.

SEGUIR LEYENDO: