Alejandro Speitzer y Shannon de Lima se dejaron ver como pareja

El actor y la modelo dieron a conocer su relación poco a poco (Fotos: Gettyimages)

Alejandro Speitzer y Shannon de Lima comenzaron su romance lejos de los reflectores, sin embargo, le dejaron a su público algunas pistas para señalar que estaban juntos, hace poco confirmaron su relación mediante historias de Instagram y en esta ocasión, se dejaron ver muy cariñosos en una foto.

La imagen fue publicada por la modelo Shannon y únicamente escribió “Mi vida”, acompañado de un emoji de corazón. En la fotografía, ella apareció en un sillón acurrucuada con Speitzer, mientras él cerraba los ojos con ternura y se recargaba en el pecho de su pareja, ella lo abrazaba con parte de sus piernas y su brazi,

Esta fue la foto en la que posaron como pareja (Foto: Instagram/@shadelima)

Aunque la pareja ya había posado en los Premios Platino, esta es una de las primeras fotografías en las que se dejan ver juntos en redes sociales, la otra fue semanas después de que surgieran los rumores sobre el noviazgo de Alejandro Speitzer y Shannon de Lima.

A través de Instagram, Alejandro y Shannon publicaron simultáneamente una historia temporal, se trata de una captura de pantalla donde se dejaron ver haciendo una videollamada desde la perspectiva de cada uno.

De esta manera, los fans que comenzaron a unir pistas para “revelar” el amor entre ambos, pudieron ver que en realidad si tienen una relación cariñosa, aunque ni Shannon ni Speitzer han declarado que sean pareja y parecería que prefieren dar señales sutiles sobre el romance.

(Foto: Instagram/@shadelima)

(Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

En su captura de pantalla, la modelo venezolana escribió: “Contando los días”, dando a entender que en el momento de la llamada, no estaban en la misma ciudad. Por su parte, el actor de telenovelas simplemente apareció relajado y dejando que su perrito le lamiera la cara.

Por su parte, en la imagen que subió Alejandro, mostró que Shannon le estaba enviando un beso mientras él le sonreía. Los rumores sobre este romance comenzaron también en las historias de Instagram hace unas semanas.

Sin etiquetarse, Shannon y Alejandro publicaron breves grabaciones de un postre, se trató de un helado de vainilla con chocolate servido en una copa de vidrio, tanto el color del mantel como la hora de publicación y el estilo del platillo coinciden, por lo que sus fans aseguraron que estaban juntos.

Estas fueron las historias que habrían levantado sospechas de un romance (Foto: Instagram/ @shadelima / @alejandrospeitzer)

Horas después, uno de los seguidores de Shannon participó en una dinámica organizada por la modelo venezolana y le preguntó “¿Tienes novio?”, por su parte, la joven evadió el cuestionamiento y respondió “El día que les quiera contar algo... ¡Prometo que lo haré!” junto a unos emojis de bostezo y un GIF de Lisa Simpson bailando.

Sin embargo, el mismo día en que llegó a Netflix la segunda temporada de Oscuro deseo, una serie protagonizada por Alejandro Speitzer y Maite Perroni; se viralizó un video donde el actor disfrutaba de la compañía de una joven rubia.

Luego de tantas pistas, a finales de abril, el actor declaró que “estoy contento, disfrutando mucho esta etapa en general en mi vida”, dijo, intentando no profundizar en los detalles de su relación con la modelo.

Foto Instagram@shadelima

Ante la insistencia de los comunicadores, dijo que comprendía el interés de la gente por saber acerca de su vida privada, pero “ya saben que no les platico nada de mi vida personal. En ese sentido, todo muy bien”, agregó.

uando fue cuestionado acerca de las fotografías que tanto él como la ex esposa de Marc Anthony compartieron en sus historias de Instagram, las cuales habrían confirmado su noviazgo, él contestó que no tenía nada qué decir al respecto, pero se siente feliz en esta relación y sólo quiere cuidarla, no exponiéndola demasiado al público.

“¿Qué te digo? Todo muy bien, te digo que estoy disfrutando mucho esta etapa de mi vida. Cuando uno quiere algo, hay que saber cuidarlo y para mí una forma de cuidar mi vida personal es no dando más información de la necesaria”

