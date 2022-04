Alejandro Speitzer habló por primera vez de su romance con Shannon de Lima: “Estoy contento”

Alejandro Speitzer confirmó su noviazgo y se dijo feliz de esta etapa de su vida (Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima)

Luego de que se rumorara que Alejandro Speitzer y Shannon de Lima habían iniciado un romance, el actor confirmó su noviazgo y dio algunas declaraciones sobre cómo se siente en su nueva relación.

Pese a que Alex Speitzer se ha caracterizado por ser una persona cerrada acerca de su vida personal, ahora que comenzó su noviazgo con Shannon de Lima, respondió a algunas preguntas de la prensa con las que expresó su felicidad en esta etapa de su vida.

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto, el actor declaró que “estoy contento, disfrutando mucho esta etapa en general en mi vida”, dijo, intentando no profundizar en los detalles de su relación con la modelo.

Ante la insistencia de los reporteros, dijo que comprendía el interés de la gente por saber acerca de su vida, pero “ya saben que no les platico nada de mi vida personal. En ese sentido, todo muy bien”, agregó.

Shannon, nacida en Venezuela, es modelo y llegó a estar casada con Marc Antonhy (Foto: Instagram@shadelima)

Cuando fue cuestionado acerca de las fotografías que tanto él como la ex esposa de Marc Anthony compartieron en sus historias de Instagram, las cuales habrían confirmado su noviazgo, él contestó que no tenía nada qué decir al respecto, pero se siente feliz en esta relación y sólo quiere cuidarla, no exponiéndola demasiado al público.

“¿Qué te digo? Todo muy bien, te digo que estoy disfrutando mucho esta etapa de mi vida. Cuando uno quiere algo, hay que saber cuidarlo y para mí una forma de cuidar mi vida personal es no dando más información de la necesaria”

Al final de su encuentro con la prensa, expresó que se siente feliz de que sus fans han mostrado que les gusta la pareja que forma con la venezolana y no quiso hacer más declaraciones sobre ella.

Y es que desde hace meses se rumoraba que Speitzer y De Lima habían iniciado una relación amorosa, pero ninguno de los dos lo había expuesto públicamente, hasta después de que fueron captados juntos en Tecate Pa’l Norte.

La pareja compartió tiernas capturas de pantalla de su videollamada, aclarando los rumores sobre su relación (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

A través de varios videos que se difundieron en TikTok, usuarios evidenciaron que la modelo y Alejandro disfrutaban juntos del festival, así como los internautas recuperaron que había muchas similitudes entre las historias de Instagram del actor y Shannon.

Luego de disfrutar de Tecate Pa’l Norte, por primera vez, ambos compartieron desde sus respectivas cuentas de Instagram historias temporales que se trataban de una captura de pantalla de una videollamada que habían mantenido.

Shannon, en su Instastorie escribió: “Contando los días”, dando a entender que en el momento de la llamada no estaban en el mismo lugar, pero esperaba reunirse pronto con Alejandro.

Luego de que estos videos se hicieron virales fue que la pareja expuso públicamente que sí mantienen un romance (Captura: @monterreylive/TikTok)

También se habían difundido videos en donde se veía al protagonista de Oscuro Deseo paseando con una mujer que lo tocaba de forma amorosa, sin embargo, no era posible ver la cara de ella, pues luego de que se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, ambos se apresuraron a esconderse.

Durante su noviazgo con Ester Expósito, Alex tampoco se mostró abierto a compartir detalles sobre su romance, inclusive, su ruptura sólo se confirmó hasta que TV Notas expuso que supuestamente la relación habrían terminado mal y ambos tuvieron que salir a aclarar que sólo se deseaban lo mejor mutuamente.

Luego de esta polémica, la estrella de Élite fue vista con su nueva conquista, Nico Furtado, y ya no ocultó que había decidido olvidar su pasada relación.

