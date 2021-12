“Te deseo apertura de mente”: Regina Blandón respondió a haters que la llamaron “progre”

Regina fue criticada (Foto: reginablandon / Instagram)

Regina Blandón no sólo ha resaltado por sus dotes en la actuación, sino que, desde grupos de personas la han atacado encarecidamente por mostrarse abiertamente a favor del lenguaje inclusivo, de la comunidad LGBTTTIQA+ o la despenalización del aborto.

Por ello, en esta ocasión, la artista se cansó de las constantes críticas y respondió a uno de sus haters que señaló no ser ya su fan debido a sus convicciones.

Todo comenzó cuando el internauta @Alejandro19Ca citó un Tweet de una cuenta llamada “Extrema derecha” en donde se hablaba de la cancelación a los famosos que pensaban similiar a Regina.

“¿Qué hacen cuando les gusta un actor, actriz, cantante o similar pero es súper progre? Yo lo dejo de seguir de escuchar y en la medida de lo posible no veo sus películas”, señaló.

Ante esto, el crítico de Blando mencionó: “Yo también, ejemplo @reginaBlandon”.

Así, la famosa rompió el silencio y de manera sarcástica remarcó que el usuario decía no consumir su contenido, pero de igual forma le dedicaba publicaciones.

“Sin embargo here we have you (aquí te tenemos) arrobándome para llamar la atención (igual que el del tuit original). Feliz navidad, amiguito. Te deseo cosas bonitas y apertura de mente”, dijo Blandón.

Regina Blandón envió mensaje de aceptación a sus fans (Foto: Instagram / @reginablandon)

Los internautas rápidamente comenzaron a reaccionar y defendieron a la actriz. Incluso mencionaron que la connotación “progre” no debería verse de forma negativa.

“¿Pero por qué creen que ‘progre’ es algo malo? I mean…progre es de progreso y aun así lo ven como algo ‘horrible’”, “reina aplástalos, “Tu eres una mujer talentosa, a quien no le guste que busque otras opciones de acuerdo a sus ideas, tu muy bien” o “Amo que pongas a la gente en su lugar! Jajaja me das vida. Feliz navidad”, fueron algunas de las menciones que recibió la ex integrante de La familia P-Luche.

Cabe señalar que, Regina Blandón se ha caracterizado por ser una figura del medio del espectáculo que mantiene su vida privada pero que, a su vez, también le gusta opinar libremente sobre temas referentes a la mujer, tales como el feminismo y el aborto.

En febrero de este año, Blandón estuvo en el ojo del huracán porque aseguró que “Bibi”, personaje que interpretó por 10 años a lado de Eugenio Derbez y Consuelo Duval, no era una mujer provida. La controversia comenzó cuando un twittero le preguntó su opinión respecto al punto de vista que tendría su personaje sobre el tema.

la actriz reafirmó su apoyo por el respeto de los pronombres de cada persona (Foto: Instagram)

“Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa. Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales”, escribió.

Asimismo, en agosto de 2021, la actriz reafirmó su apoyo por el respeto de los pronombres de cada persona y alzó la voz para dar argumentos a favor de las personas no binarias y al mismo tiempo justificó el uso del lenguaje inclusivo.

“En esta cuenta apoyamos a la bandita nb (no binaria) y respetamos sus pronombres”, tuiteó la actriz que cuenta con casi 682,000 seguidores en la red social de mensajes cortos.

Como era de esperarse, la actriz de 31 años fue el blanco de ataques de algunos haters, quienes le expresaron que estaba “contribuyendo a deformar el lenguaje”, sin embargo, Regina no contestó las críticas y prosiguió retuiteando mensajes con la misma postura ideológica que la de ella.

