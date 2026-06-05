Pemex invertirá 93 mil millones en reactivar industria petroquímica y fertilizantes en Veracruz: esta es la estrategia

Juan Carlos Carpio, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó el plan para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes en Veracruz, para lo cual se contempla una inversión de 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030, para recuperar la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria en el país.

En ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Veracruz, el funcionaio federal indicó que el plan se concentrará en el desarrollo de nueva infraestructura como la rehabilitación de plantas existentes.

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Precisó que se busca incrementar la producción nacional de petroquímicos a 849 toneladas anuales y superar los 4 millones de toneladas de fertilizantes por año en los próximos años.

El plan incluye la articulación de una red de proyectos, tanto en complejos ya operativos como en la construcción de nuevas plantas.

Entre las instalaciones estratégicas destacan los complejos petroquímicos Cosoleacaque, Cangrejera y Morelos, así como las plantas para fertilizantes en Poza Rica.

El director de Pemex detalló que la producción en los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque alcanzará 1.8 millones de toneladas anuales, mientras que en las plantas Proagro y Fertinal la meta es 2.4 millones de toneladas. Además, el plan contempla la nueva planta de Escolin en Poza Rica.

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