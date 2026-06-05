Así fue el polémico discurso de Gustavo Petro en la despedida de la selección Colombia: “La vida está primero que la codicia”

El presidente Gustavo Petro, vistiendo una camiseta amarilla de la selección, pronuncia un discurso en un evento de despedida de la selección nacional antes de su partida al mundial - crédito @petrogustavo/X

La despedida de la selección Colombia rumbo a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026 quedó marcada por un mensaje político y moral del presidente Gustavo Petro, que puso el foco menos en el resultado que en la forma de competir.

El acto se realizó en la base aérea de Catam, en Bogotá, al mediodía del 4 de junio de 2026, donde los 26 jugadores convocados y el cuerpo técnico abordaron el vuelo hacia la última escala de preparación, en la que Colombia enfrentará a Jordania.

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Antes del viaje, el presidente Gustavo Petro entregó una bandera de Colombia al entrenador Néstor Lorenzo como gesto simbólico de representación de los 52 millones de colombianos. En la ceremonia también estuvieron el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y Antonella Petro, hija menor del mandatario.

La selección Colombia recibió el pabellón nacional previo a viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo - crédito Gustavo Petro

Petro habló ante el plantel y eligió dos ideas para ordenar su intervención: una consigna personal y una advertencia sobre los riesgos de la exposición pública: “Saben ustedes perfectamente qué representan. Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones”.

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Gustavo Petro vinculó el Mundial con una defensa de la humildad frente a la soberbia

Durante su mensaje, el presidente Petro explicó el símbolo que llevaba en la mano - una manilla con un dije que a simple vista aprecería ser una cruz- y lo asoció con una máxima que, según dijo, ha guiado su vida y su gobierno. “No es una cruz, es una letra de un alfabeto antiguo que se llama el arameo y es la última letra del arameo. Expresa unas palabras de Jesús traducidas y traídas al tiempo contemporáneo, que dicen que el último será el primero”, dijo el jefe de Estado.

Esa idea fue el punto de partida para su exhortación al equipo. El presidente Petro no habló de táctica ni de rivales, sino de conducta, de disciplina interior y de una lógica colectiva que, a su juicio, debe prevalecer en un plantel que entra en una vidriera global.

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El Presidente situó esa tensión en el impacto de la notoriedad sobre futbolistas jóvenes. “Verán, ya lo han visto, ya lo han vivido, lo que significa el destello de las pantallas de televisión, de las cámaras, el fulgor que yo llamo de la fama, a veces muy joven para resistirlo”, agregó.

El presidente Gustavo Petro, vestido con la camiseta de la Selección Colombia, participa en un acto oficial de despedida para el equipo nacional de fútbol - crédito canal de WhatsApp Presidente Gustavo Petro

Algunas de esas palabras, al parecer, incomodaron a varios de los presentes, en especial a jugadores de la Tricolor que, como se observa en el video que compartió el propio Presidente, mostraron gestos de molestia y desaprobación ante lo que escuchaban.

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A partir de esa escena, formuló el contraste que atravesó todo el discurso. “Es la codicia versus la vida”, dijo Petro, antes de definir a la soberbia como un obstáculo para que el grupo sostenga la idea de equipo.

El jefe de Estado le dejó al equipo una advertencia precisa: el desafío no es solo competir, sino evitar que el brillo individual desplace al grupo. La consecuencia que planteó fue directa: si la soberbia domina, el equipo pierde su base común.

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En ese tramo de la intervención, el mandatario aterrizó su planteo sobre el trabajo diario de los futbolistas. “Lleven eso siempre en su juego. Juego de equipo y de individuos. Individuos que deben mirar el equipo, equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada”.

Luego explicitó qué puede ocurrir si ese orden se invierte. “Si la soberbia gana el equipo, gana el individuo, la codicia se impone y la vida cede y el último será relegado”, dijo Gustavo Petro.

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La delegación de 26 jugadores partió de Bogotá el 4 de junio de 2026, rumbo a San Diego, California (Estados Unidos) para disputar su partido de preparación ante Jordania, previo al debut ante Uzbekistán-crédito Federación Colombiana de Fútbol

En el cierre, el presidente retomó la consigna que había presentado al comienzo y la conectó con una aspiración compartida. “Así que el último será el primero y la vida está primero que la codicia, debe ser la insignia de un juego que representa una nación, que debe ser hermanable con todas las naciones del mundo”, dijo Gustavo Petro.

Su última frase dejó el deseo competitivo después de todo el desarrollo anterior. “Somos humanidad antes que nada y ojalá ustedes ya no son los últimos. Y deseo y quiero, y el pueblo de Colombia quiere que sean los primeros”, dijo Gustavo Petro.

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Reacciones la discurso

El actor Sebastián Caicedo reaccionó en tono sarcástico al mensaje del presidente Gustavo Petro dirigido a la selección Colombia antes de un viaje al Mundial y lo resumió con una frase atribuida al mandatario: “Recuerden que los últimos serán los primeros!”, escribió en X.

En esa misma publicación, Caicedo remató con una crítica política: “Jajaja al menos les dio la bandera de Colombia y no la del m-19. Firmes por Colombia”.

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El actor, Sebastián Caicedo, no dudo en pronunciarse sobre el discurso del presiente Petro dirigido a la selección Colombia en un tono sarcástico - crédito @SebasCaicedo_/X

Otro usuario en X también cuestionó el efecto del discurso presidencial y sostuvo que produjo el resultado contrario al esperado: “Dios mío, es la escena de Ratatouille en la que Linguini tiene que darle un discurso motivacional a los del restaurante y les termina destruyendo el espíritu”.