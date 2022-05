Mike Biaggio defendió a Toño Berumen, señalado de presunto acoso a jóvenes: “No vi nada de eso”

Mike Biaggio externó su agradecimiento hacia Antonio Berumen en medio de la polémica por las denuncias que ha reunido por acoso, abuso y violación (Foto: Instagram/@mike_biagio)

Pese a que se dio a conocer que Antonio Berumen suma 10 denuncias por abuso, acoso y violación, Mike Biaggio, ex integrante de Mercurio, externó su agradecimiento al que fue su representante.

Desde de que Mauricio Martínez denunció penalmente a Antonio Berumen por presuntamente haber intentado abusar de él y acosarlo sexualmente, la organización civil Nosotras por ellas dio a conocer que existen 10 denuncias de la misma índole en contra del productor musical.

No obstante, Mike Biaggio, quien fue integrante de Mercurio, externó durante un encuentro con los medios que guarda un gran apreció por Berumen y agradeció todo lo que hizo por él y su carrera artística. Aunado a ello, negó haber visto conductas extrañas o amenazantes por parte del productor.

“Yo adoro, quiero mucho a Berumen. A mí no me tocó, yo no vi nada de eso, se me hace algo muy triste. Lo que puedo decir es como a cada quien le va en la feria, yo estimo, quiero mucho a Berumen, él me apoyó muchísimo, me abrió las puertas de su casa, me dio trabajo, por él entré a Mercurio. Fue un parteaguas en mi carrera. Yo lo único que le debo es agradecimiento”

Mauricio Martínez fue quien destapó que Toño Berumen habría presuntamente intentado abusar de él y de al menos otros 10 jóvenes más (Fotos: Instagram)

No obstante, dijo que en este tipo de situaciones él no puede hacer algo y sólo le queda confiar en las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de hacerse cargo de las denuncias.

También aprovechó para mostrar su empatía hacia las personas que son víctimas de este tipo de crímenes.

“Mira, Dios ahí está, y también están las leyes aquí en la tierra, ¿no? El gobierno, las delegaciones, y que cada quien tenga lo que tenga que hacer. Lo triste que pueda ser aquí es (que) son temas que están sonando mucho y a quien realmente le haya pasado, pues de verdad debe ser algo traumante para la mayoría, si no es que para todos. Un abrazo con todo mi cariño, no nada más con este tema, sino en todo nuestro México”, comentó.

Luego de haber fijado su postura respecto a las denuncias que ha acumulado su exmánager, aseguró que prefiere no apoyar a una u otra persona, pues piensa en lo que pudo pasarle a él o lo que habrían atravesado las presuntas víctimas.

“Hay que ponerse del lado de quien sufre. Yo aquí estoy y no sirvo ni para acrecentar el amarillismo, ni para decir que me sucedió a mí, ni para apoyar a nadie”

Los demás integrantes de Mercurio no han hecho denuncia contra Toño Berumen, inclusive los integrantes que se volvieron a reunir aseguraron que fue una "persona excelente" con ellos (Foto: Instagram/@grupomercurio)

Antonio Berumen ha sido señalado por presuntamente haber acosado a jóvenes con los que trabaja, pues, además de Mercurio, también representaba a Kairo, Magneto y Fey.

Mauricio Martínez, quien aseguró que hay al menos otras 14 presuntas víctimas del productor musical que podrían sumarse a su denuncia, el pasado 9 de marzo confesó que a principios de la década de los 2000, Berumen supuestamente lo habría tocado indebidamente y lo habría acosado cuando fue a su casa para hacer una audición, pues ahí mismo se encontraba su oficina.

“Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, escribió el actor a través de un largo hilo en Twitter, donde relató cómo fue vítcima de una presunto intento de abuso.

El 17 de marzo Mauricio formalizó su denuncia contra Antonio Berumen.

