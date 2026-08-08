Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

The Economist criticó a Claudia Sheinbaum de haber dejado atrás la estrategia de mantener una postura moderada y de “cabeza fría” ante Donald Trump (Foto: Jesús Aviles / Infobae México)

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La relación entre México y Estados Unidos atraviesa una nueva etapa de tensión, de acuerdo con el análisis publicado por la revista británica The Economist, que cuestionó la estrategia adoptada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente al mandatario estadounidense Donald Trump.

Bajo el título “La presidenta de México deja de poner la otra mejilla”, la publicación señaló que la mandataria mexicana habría dejado atrás la estrategia de mantener una postura moderada y de “cabeza fría” ante las presiones provenientes de Washington.

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Según el análisis, Sheinbaum ha comenzado a responder de manera más contundente a las críticas de Trump y a los señalamientos contra integrantes de su movimiento político.

The Economist cuestiona cambio de estrategia de Sheinbaum

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. EFE/ Archivo

La revista británica sostuvo que la presidenta mexicana se ha mostrado menos dispuesta a aceptar las críticas provenientes de la Casa Blanca, particularmente aquellas relacionadas con Morena y con figuras cercanas al gobierno mexicano.

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The Economist también destacó que la administración de Sheinbaum ha desestimado algunos reportes periodísticos desfavorables, a los que ha calificado como “mentiras”.

Para la publicación, este cambio de discurso podría representar una oportunidad perdida para México, pues consideró que las presiones ejercidas por el gobierno de Trump pudieron ser utilizadas como un incentivo para emprender acciones más contundentes contra uno de los problemas históricos del país: la corrupción.

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En lugar de ello, la revista considera que el gobierno mexicano estaría optando por un discurso político más confrontativo y con una orientación más marcada hacia la izquierda.

Migración aumenta tensión entre México y Estados Unidos

A protestors holds up a “Justice for Lorenzo Salgado Araujo” sign as people protest in support of Lorenzo Salgado Araujo, a Mexican motorist fatally shot by an ICE agent during a vehicle stop in Houston, Texas, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Otro de los factores señalados por The Economist es la situación migratoria y la relación de los mexicanos con las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump.

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La publicación recordó que, hasta hace poco, el tema migratorio se había mantenido relativamente estable dentro de la relación bilateral. Sin embargo, señaló como un nuevo punto de tensión el caso de Lorenzo Salgado, ciudadano mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston el pasado 7 de julio.

El caso se suma a las diferencias existentes entre ambos gobiernos en materia migratoria y a las críticas de México hacia determinadas acciones de las autoridades estadounidenses.

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T-MEC, otro punto de presión para Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum discute temas clave del T-MEC en un evento público, resaltando la importancia de la cooperación económica entre México, Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) constituye otro elemento relevante en la relación bilateral.

De acuerdo con The Economist, Sheinbaum habría apostado firmemente por una prórroga del acuerdo comercial más allá de su actual fecha de vencimiento, en 2036.

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Sin embargo, Trump se negó a aceptar dicha extensión y planteó que el tratado sea revisado anualmente, una decisión que, según el análisis, genera mayor incertidumbre para México y Canadá.

La publicación citó a Lila Abed, del Inter-American Dialogue, con sede en Washington, quien señaló que la presidenta mexicana “apostaba firmemente” por la prórroga después de haber cedido ante algunas de las exigencias planteadas por Trump.

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El futuro del T-MEC se convierte así en uno de los principales desafíos para el gobierno de Sheinbaum, especialmente por la importancia que tiene el comercio con Estados Unidos para la economía mexicana.

En este contexto, The Economist plantea que el endurecimiento del discurso presidencial podría tener costos políticos y estratégicos para México, en momentos en que la relación con Washington requiere negociaciones constantes sobre comercio, migración, seguridad y cooperación bilateral.

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