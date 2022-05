La verdadera razón por la que Ximena Sariñana dijo “cashi sin querer” en la canción “Aire soy”

Ximena Sariñana dijo que grabó la canción con "un gringo" (Foto: Instagram @ximenamusic)

Fue en 2012 cuando Ximena Sariñana y Miguel Bosé juntaron sus voces para sacar el éxito Aire Soy, el cual sería el primer sencillo del disco Papitwo. Pero algo con lo que no contó la mexicana fue que, tras el estreno, la melodía rápidamente se hizo viral debido a la pronunciación que la cantante tuvo en un verso.

Y es que, cuando Sariñana dijo la frase “Cashi shin querer (sic)”, los memes abarrotaron las redes sociales en ese entonces.

Así, en esta ocasión, la artista de melodías como Cobarde, Una vez más o Contracorriente platicó en el podcast de Juanpa Zurita llamado No lo hagas fácil sobre la verdad detrás de la icónica forma en la que cantó.

La cantante es muy querida por el público (Foto: Instagram @ximenamusic)

“Creo que fueron de los primeros memes. En ese momento nadie lo vio venir, ni yo”, comenzó a decir y añadió: “De entrada, yo no me había dado cuenta que lo estaba pronunciando así”.

Ximena narró que en aquel momento, el sencillo lo estaba supervisando una persona que no sabía español, por lo que no se percató que la letra se escuchaba extraña.

“Esa canción la grabé con un ingeniero que no entendía ni madres lo que estaba diciendo, porque estaba en Nueva York y lo grabé con un gringo. Nunca me dijo: ‘Estás pronunciado como si fuera cashi sin querer, corrige eso’. Normalmente alguien te dice: ‘No se está entendiendo esta palabra, pronúnciala bien’. Ese güey no entendía nada, le daba igual”, señaló.

Debido a esta confusión, la canción salió con el error y fue muy difícil ocultar lo que había pasado, ya que rápidamente comenzó a sonar en muchas partes del país.

Ximena Sariñana recordó una frase de "Amarte duele" (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

“Nadie dijo nada hasta que estrenaron la canción, se viralizó eso y fue como: ‘Ups’ Pero al final es la locura del internet en general, nunca sabes qué se va a viralizar, yo no lo sé”, comentó la intérprete.

Por su parte, JuanPa Zurita aprovechó para contar otro momento en que la oriunda de Guadalajara se volvió viral y fue después de su participación en Amarte Duele cuando inmortalizó la frase: “Así se les dice ma, nacos”.

Ante esto, Ximena mencionó que tampoco se dio cuenta en qué momento ese diálogo de película cobró tanta fuerza y añadió que, actualmente, muchos de sus seguidores siguen recordándolo.

“Honestamente siento que con lo de Amarte duele es algo que ha crecido y no me había dado cuenta que había crecido tanto, hasta en los últimos seis meses sí me he dado cuenta que es una cosa muy cañona cuando hago consciencia de lo que es. ¿Cómo puede ser que diario, en cualquier cosa que haga o suba, me pongan eso? Es en una magnitud de lo que es Amarte duele”, dijo.

Sariñana recibió un conmovedor mensaje de Siddhartha a través de redes sociales. (Foto: captura de pantalla)

Cabe recordar que hace un par de semanas, Sariñana recibió un conmovedor mensaje de Siddhartha a través de redes sociales.

“Creo que ella no recuerda aquel día, pero a mi me quedó muy presente, pues al tiempo vi como sus planes se habían convertido en un álbum muy exitoso. Hace algunos años conocí a @ximenamusic en un Vive Latino, ambos estábamos parados viendo a una banda que ahora no recuerdo e intercambiamos algunas palabras, dentro de las cuales me contó que estaba empezando a hacer su proyecto solista y yo le conté que yo estaba empezando a hacer lo mismo”, inició.

En este sentido, el cantante apuntó que esto sentó un precedente en él, porque posteriormente se percató que los dos habían logrado sus sueños al punto de que ya son compañeros.

