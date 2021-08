“Gracias por pensar que tengo su edad”: Ximena Sariñana reveló la verdad sobre la cachetada de Danna Paola

Ximena Sariñana agradeció a los que creyeron que era más joven (Fotos: @dannapaola / @ximenamusic)

Después de que Ximena Sariñana se hiciera tendencia tras decir en una entrevista con el Escorpión Dorado que de niña, Danna Paola le dio una cachetada, la cantante decidió revelar si realmente esta controversia fue cierta.

Desde sus historias de Instagram, Sariñana decepcionó a sus seguidores al confesar que ella no fue la menor con la que la cantante de Oye, Pablo se peleó cuando era más joven e incluso agradeció a todos los que creyeron que ella tenía los mismos años que Danna.

“A todos los medios que se tomaron en serio la broma de los pu%*zos con Danna Paola les digo: mil gracias por pensar que yo podría tener la misma edad que Danna Paola les amo y te amo @dannapaola #1985baby”, puntualizó Ximena.

Con esto, dejó más que claro que no pudo ser la participante de dicha anécdota pues es una década más grande que Danna.

Esta polémica inició cuando el Escorpión Dorado, le preguntó a la actriz de Amarte duele si en algún momento llegó a tener un enfrentamiento físico con alguien.

Ximena aclaró que ella no fue la niña que Danna Paola golpeó(Fotos: (Captura) PelucheEn ElEstuche / YouTubePelucheEn ElEstuche / YouTube)

“Ya tenías ganas de conocerte, porque yo te veía en los videos, en tus películas, siempre muy agresiva, siempre con esa actitud medio agreste. ¿Te agarrabas a ching*dazos cuando eras más morra?”, la saludó el famoso influencer.

Ante esto, Ximena destacó que en efecto y que todo estaba relacionado con una historia que la cantante de Kaprichosa había narrado anteriormente con el mismo youtuber.

“Qué cagado que me lo preguntas, güey, porque creo que la última entrevista que vi tuya fue con Danna Paola y ella cuenta una historia... y yo era esa niña a la que se put*ó Danna Paola”, comentó entre risas la cantante de Una vez más, aunque no aclaró si era verdad o no, pues insinuó que era broma.

La historia de Danna Paola a la que se refiere la actriz de Niñas mal ocurrió en una entrevista en el mismo formato que el personaje de Álex Montiel le hizo a la actriz de La Doña, en donde recordó un momento de su infancia en el que se fue a los golpes con una compañera.

En su momento, Danna Paola le hizo una pregunta al Escorpión Dorado: “¿Te has peleado a golpes?”, a lo que, entre risas, él respondió que no.

Danna Paola contó una vez que le dio una cachetada a una niña (Instagram)

“Yo tenía 9 años y estaba yo grabando una telenovela y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra”, comenzó a relatar la cantante Calla tú.

La actriz de 26 años contó que, mientras comenzaba su carrera artística, seguía yendo a la escuela, por lo que tenía que estudiar durante las grabaciones. “Estudiábamos dentro de las novelas, porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a presentar exámenes”, contó Danna.

“Me empezó a preguntar no sé qué cosas de historia y obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dijo ‘Eres una aburra y no sabes nada y aparte estás horrible, yo no sé cómo eres la protagonista’”, recordó todavía con indignación la protagonista de Atrévete a soñar.

“Le dije ‘¿Cómo me dijiste?’ y ¡Mocos! que le meto una cachetadota”, exclamó la también modelo, lo que arrancó las carcajadas del youtuber.

No obstante, después de las declaraciones de Ximena, los medios mexicanos retomaron la noticias y los internautas tampoco se quedaron atrás al viralizar los comentarios que hizo la cantante de Cobarde.

