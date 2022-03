Mayeli Alonso perdió un bebé de Lupillo al ser golpeada por una mujer cercana a los Rivera

La empresaria aseguró que una mujer que “tiene que ver” con los Rivera la golpeó y provocó la muerte de su futuro hijo (Fotos: Instagram@mayelialonsooficial/@lupilloriveraofficial)

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, reveló que perdió un bebé que esperaba debido a que mantuvo una pelea con una mujer que pertenece o es cercana a la familia del cantante.

En 2019 Lupillo Rivera y Mayeli Alonso anunciaron su divorcio después de 13 años de matrimonio y haber procreado a dos hijos. Cada uno en su momento expuso detalles de su relación que los habrían llevado a la separación, pero es hasta ahora que la empresaria reveló que uno de los momentos más dolorosos que vivió con el Toro del Corrido fue debido a la muerte de un bebé que estaban esperando.

Durante el programa La Mesa Caliente de Telemundo, Alonso confesó que hace varios años atrás estaba embarazada de su entonces esposo, Lupillo, cuando perdió al que habría sido su segundo hijo debido a una pelea.

“Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una expareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo y tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiese sido mi segundo hijo”

La empresaria explicó que el bebé que perdió era de Lupillo y habría sido su segundo hijo (Foto: captura de pantalla/Telemundo)

Mayeli no quiso dar detalles de esta pelea, pues prefirió no exponer a la persona con la que se enfrentó, pero sí recalcó que se trató de una mujer que “tiene que ver” con la familia Rivera y ella tenía ocho semanas de embarazo.

“No quiero decir el nombre porque fue una mujer, de hecho, fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos (...) No pude poner cargos porque es una persona muy cercana a nosotros”, dijo la empresaria.

Comentó que esta pérdida fue algo muy fuerte para ella, por lo que sólo sus seres queridos sabían de esto. Quiso exponerlo hasta ahora, más de 10 años después de que sucedió, porque antes no podía hablarlo ya que no lograba procesar y comprender su pérdida.

Ya que Chiquis Rivera escribió en su libro que su prima, Karina Rivera, hija de Gustavo Rivera, se había peleado con Mayeli, la empresaria aclaró que no se trató de ese enfrentamiento, sino de uno que ocurrió antes.

Lupillo y Mayeli estuvieron casados por 13 años y, antes de casados, mantuvieron un noviazgo de tres años (Foto: Instagram/@lupilloriveraofficial)

Esta entrevista a Alonso surgió después de que hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram este fin de semana. Entre lágrimas, reveló que alguien la golpeó y perdió a su bebé, por lo que sus fans especularon que una de sus exparejas habría sido la culpable de que esto sucediera.

“En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon. Y estaba hoy revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no he dicho a la gente, que no he platicado y un día lo voy a hablar. Sí me dio sentimiento porque si está cabr*n”, dijo la exesposa del Toro del Corrido.

Desde que anunciaron su divorcio, Mayeli y Lupillo han protagonizado varias discusiones debido a las acusaciones que hacen públicamente contra el otro. Una de las más recientes se originó en medio de la demanda que interpuso la exsocia de Alonso, Daisy Carbajal, contra ella.

Rivera fue llamado por las autoridades para declarar en el caso y aseguró que habían decidido separarse porque supuestamente ella le habría sido infiel. Asimismo, reveló que, en ese entonces, su divorcio no se había concretado porque no habían llegado a un acuerdo económico; no obstante, La empresaria aseguraba que ella ya había firmado el acta.

