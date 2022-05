Con tiernas fotos y hermosas palabras: así celebraron los famosos el Día de las Madres

(Fotos Instagram: @jose_eduardo92, @andrealegarreta, @carlosespejel)

Este martes 10 de mayo se celebró el Día de las madres en México y, como era de esperarse, las redes sociales se llenaron con emotivas felicitaciones para las mamás de todo el país. Entre las conmovedoras publicaciones resaltaron las realizadas por algunos artistas, quienes con ayuda de hermosos mensajes y tiernas fotografías, reconocieron el amor invaluable de las mujeres que les dieron vida.

José Eduardo Derbez recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras en honor a Victoria Ruffo: “Madre, te amo muchisisisisiisimo feliz día!!!”. El actor agregó una postal de su baúl de recuerdos que resaltó la estrecha relación que tienen y algo que llamó la atención fue el halago que dejó Paola Dalay lanzó para la Reina de las telenovelas tras rumores en torno a su relación. “Ay un bebé bonito [...] Que guapa la suegra”, escribió.

Aneliz Alcalá y Pepe Aguilar tienen tres hijos: Ángela, Aneliz y Leonardo. (Captura: @angela-aguilar_/Instagram)

Eugenio Derbez hizo lo propio con una tierna felicitación para su esposa Alessandra Rosaldo y su primogénita Aislinn Derbez: “Algo muy bueno hice para tener la fortuna de estar rodeado de las mejores mamás”. El reconocido artista mexicano acompañó su publicación de Instagram con un video tipo collage donde recuperó algunas fotografías de las orgullosas madres con sus hijas.

Ángela Aguilar sorprendió a su madre, Aneliz Alcalá, con un recuento de imágenes tomadas desde su nacimiento hasta la actualidad y colocó un breve pero muy significativo mensaje: “Te amo”.

Doña Cuquita Abarca y Vicente Fernández tuvieron tres hijos: Alejandro, Gerardo y Vicente Jr. (Captura: @alexoficial/Instagram)

Alejandro Fernández se sumó a las felicitaciones con una mensaje en honor a su madre, María del Refugio Abarca, y subió un video integrado por fotografías familiares donde la viuda de Vicente Fernández ha brillado en todo su esplendor: “Nada que el amor de una madre no cambie, quite o repare. Te amamos siempre, Cuquis. A veces en las buenas, algunas otras en las malas, les debemos todo a ustedes. Feliz día a todas”.

Lucero compartió una fotografía generacional donde posó junto a su madre e hijos y escribió unas conmovedoras palabras para su progenitora y envió un mensaje para todas las mujeres que tienen la dicha de ser madres.

“Todo mi amor para las más lindas del mundo! Para todas las mamis en México, que Dios me las bendiga. Que las celebren mucho hoy y siempre. Y en especial a la mía, gracias por existir y darme la vida! Gracias a mis dos maravillosos hijos por elegirme para ser su mamá!”, publicó en Instagram.

Lucero y Mijares procrearon dos hijos: Lucerito y José Manuel. (Captura: @luceromexico/Instagram)

Carlos Capi Pérez sorprendió a sus seguidores de dicha red social con una fotografía junto a su madre. Si bien ya ha publicado imágenes familiares, suele hacerlo en pocas ocasiones, por esa razón llamó la atención de los usuarios.

“Las cualidades que más me han servido en la vida, son las que le he aprendido a ella. Está bien orgullosa de mí, y eso se siente cabrón ¡Feliz día de las madres! Les mando un abrazo a todas las que me siguen”, publicó.

(Foto: @elcapiperez/Instagram)

Carlos Espejel recordó a su madre con una fotografía de su infancia: “Mami Yolita, cada día te extraño más”.

Yordi Rosado pasó por una situación similar: “Gracias Mamá por haberme cuidado siempre y seguirlo haciendo aún hoy, que estás en otro lugar. Te amo Lulita con todo mi ser”. Y publicó una postal donde aparece recién nacido en brazos de su madre.

(Foto: @yordirosadooficial/Instagram)

Andrea Legarreta posteó dos fotografías donde apareció junto a Mía y Nina, hijas que procreó junto a Erik Rubín y redactó un sentido mensaje desde su experiencia como madre.

“Ellas… Mi sueño hecho realidad… El motivo por el cual mi realidad es maravillosa!! Mis amores eternos… Mi luz… Mis compañeritas y maestras de vida… Mi mayor orgullo… El brillo de mis ojos y el motivo de mis más grandes sonrisas… El ritmo de mis latidos… Gracias por elegirme como su mamá!! Soy MUY FELIZ de ser su má!! Las amoooo infinito mis amores!!! Dios las bendiga siempre y las llene de todo lo bonito que merecen!! Nunca dejen de soñar y creer!! Con ustedes por siempre y para siempre amores… Dios bendiga a todas las mamás por siempre!! Que me las apapachen mucho!!”, colocó en Instagram.

SEGUIR LEYENDO: