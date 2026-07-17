Senador electo señaló a ‘Beto’ Coral tras su deportación a Colombia desde EE. UU.: “Terminó reportado por un presunto uso indebido de libertades”

Senador Germán Rodríguez acusa a Beto Coral tras su deportación a Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador electo Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, arremetió contra el activista político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como “Beto” Coral, después de que este último fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos, en la noche del jueves 16 de julio de 2026.

Rodríguez afirmó que el caso se produjo porque “terminó siendo reportado por un presunto uso indebido de las libertades y mecanismos que ofrece ese país”.

A través de su cuenta de la red social X, el congresista electo por el partido Salvación Nacional enfocó su crítica en la decisión de Coral de radicarse en territorio estadounidense: “Beto Coral no escogió vivir en Cuba o Venezuela. Escogió el sueño americano y establecerse en Estados Unidos”.

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Además, en su mensaje, vinculó la deportación con el cumplimiento de normas en un sistema democrático: “Si una persona decide vivir bajo las reglas de una democracia, también debe asumir las consecuencias cuando esas reglas se incumplen”.

El senador electo Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, arremetió contra el activista político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como “Beto” Coral, después de que este último fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos - crédito @GermnAndrs92683/X

Revelan documento firmado por Marco Rubio que impulsó la deportación de ‘Beto’ Coral

El regreso de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como “Beto” Coral, a Colombia quedó marcado por el carácter político y diplomático que adquirió su caso en los Estados Unidos. La deportación del activista se concretó el 16 de julio de 2026, luego de un proceso migratorio que se extendió durante casi una década y terminó con la intervención directa del secretario de Estado estadounidense.

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La llegada de Coral a la base militar de Catam, en Bogotá, se produjo en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el que también viajaban otros colombianos deportados, incluidos 11 menores de edad. Según la Cancillería, el grupo fue recibido por funcionarios del organismo y por la canciller Rosa Villavicencio, quien gestionó el retorno del activista tras la decisión de desistir de su solicitud de asilo.

El caso de Coral dio un giro definitivo cuando se conoció un memorando firmado por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que solicitó “facilitar la salida de Coral Garrido de los Estados Unidos, incluida su deportación, según sea necesario”.

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Marco Rubio y Beto Coral confrontan frente a un memorando oficial del gobierno de Estados Unidos, con el Capitolio y la bandera nacional en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubio argumentó en el documento: “He determinado que la presencia y entrada de Franklin Humberto Coral Garrido tendrían consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de los Estados Unidos y comprometerían un interés imperioso de política exterior”.

Durante su arribo a Colombia, Coral expresó su postura ante los hechos: “Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”, declaró al aterrizar. El activista anticipó que mantendrá su actividad política desde su país de origen y afirmó: “Las ideas nunca se encarcelan”.

La intervención de Rubio fue revelada por Caracol Radio y resultó decisiva para el desenlace. El documento instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a tomar “las medidas apropiadas” para asegurar la salida de Coral del país, otorgando respaldo legal a la deportación.

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Beto Coral salió por la Puerta 6 tras completar los trámites migratorios en El Dorado y fue recibido por su familia y por Migración Colombia - crédito Cancillería

La historia de Coral ante las autoridades estadounidenses comenzó en 2015, cuando ingresó al país con una visa B1/B2 de turismo y negocios, autorizada para seis meses. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que Coral permaneció en Estados Unidos cerca de 10 años sin regularizar su situación migratoria. La decisión de abandonar el trámite de asilo político fue clave para que las autoridades facilitaran su salida voluntaria.

El memorando firmado por Rubio, fechado el 16 de junio de 2026 y dirigido al secretario de Seguridad Nacional, invocó razones de política exterior y citó las secciones 237(a)(4)(C) y 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estas disposiciones permiten declarar inadmisible o deportable a un extranjero si el secretario de Estado determina que su presencia puede afectar los intereses estadounidenses.

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