Colombia

Senador electo señaló a ‘Beto’ Coral tras su deportación a Colombia desde EE. UU.: “Terminó reportado por un presunto uso indebido de libertades”

En su mensaje, el mayor (r) Germán Rodríguez vinculó la deportación del activista político con el cumplimiento de normas en un sistema democrático

Guardar
Google icon
Senador Germán Rodríguez acusa a Beto Coral tras su deportación a Colombia
Senador Germán Rodríguez acusa a Beto Coral tras su deportación a Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador electo Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, arremetió contra el activista político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como “Beto” Coral, después de que este último fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos, en la noche del jueves 16 de julio de 2026.

Rodríguez afirmó que el caso se produjo porque “terminó siendo reportado por un presunto uso indebido de las libertades y mecanismos que ofrece ese país”.

A través de su cuenta de la red social X, el congresista electo por el partido Salvación Nacional enfocó su crítica en la decisión de Coral de radicarse en territorio estadounidense: “Beto Coral no escogió vivir en Cuba o Venezuela. Escogió el sueño americano y establecerse en Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Además, en su mensaje, vinculó la deportación con el cumplimiento de normas en un sistema democrático: “Si una persona decide vivir bajo las reglas de una democracia, también debe asumir las consecuencias cuando esas reglas se incumplen”.

El senador electo Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, arremetió contra el activista político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como “Beto” Coral, después de que este último fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos - crédito @GermnAndrs92683/X
El senador electo Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, arremetió contra el activista político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como “Beto” Coral, después de que este último fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos - crédito @GermnAndrs92683/X

Revelan documento firmado por Marco Rubio que impulsó la deportación de ‘Beto’ Coral

El regreso de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como “Beto” Coral, a Colombia quedó marcado por el carácter político y diplomático que adquirió su caso en los Estados Unidos. La deportación del activista se concretó el 16 de julio de 2026, luego de un proceso migratorio que se extendió durante casi una década y terminó con la intervención directa del secretario de Estado estadounidense.

PUBLICIDAD

La llegada de Coral a la base militar de Catam, en Bogotá, se produjo en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el que también viajaban otros colombianos deportados, incluidos 11 menores de edad. Según la Cancillería, el grupo fue recibido por funcionarios del organismo y por la canciller Rosa Villavicencio, quien gestionó el retorno del activista tras la decisión de desistir de su solicitud de asilo.

El caso de Coral dio un giro definitivo cuando se conoció un memorando firmado por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que solicitó “facilitar la salida de Coral Garrido de los Estados Unidos, incluida su deportación, según sea necesario”.

Ilustración acuarela de Marco Rubio y Beto Coral enfrentados, con un memorando del gobierno estadounidense, el Capitolio y una bandera.
Marco Rubio y Beto Coral confrontan frente a un memorando oficial del gobierno de Estados Unidos, con el Capitolio y la bandera nacional en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubio argumentó en el documento: “He determinado que la presencia y entrada de Franklin Humberto Coral Garrido tendrían consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de los Estados Unidos y comprometerían un interés imperioso de política exterior”.

Durante su arribo a Colombia, Coral expresó su postura ante los hechos: “Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”, declaró al aterrizar. El activista anticipó que mantendrá su actividad política desde su país de origen y afirmó: “Las ideas nunca se encarcelan”.

La intervención de Rubio fue revelada por Caracol Radio y resultó decisiva para el desenlace. El documento instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a tomar “las medidas apropiadas” para asegurar la salida de Coral del país, otorgando respaldo legal a la deportación.

Beto Coral salió por la Puerta 6 tras completar los trámites migratorios en El Dorado y fue recibido por su familia y por Migración Colombia - crédito Cancillería
Beto Coral salió por la Puerta 6 tras completar los trámites migratorios en El Dorado y fue recibido por su familia y por Migración Colombia - crédito Cancillería

La historia de Coral ante las autoridades estadounidenses comenzó en 2015, cuando ingresó al país con una visa B1/B2 de turismo y negocios, autorizada para seis meses. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que Coral permaneció en Estados Unidos cerca de 10 años sin regularizar su situación migratoria. La decisión de abandonar el trámite de asilo político fue clave para que las autoridades facilitaran su salida voluntaria.

El memorando firmado por Rubio, fechado el 16 de junio de 2026 y dirigido al secretario de Seguridad Nacional, invocó razones de política exterior y citó las secciones 237(a)(4)(C) y 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estas disposiciones permiten declarar inadmisible o deportable a un extranjero si el secretario de Estado determina que su presencia puede afectar los intereses estadounidenses.

Temas Relacionados

Germán RodríguezBeto CoralDeportaciónEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Ciudadano denunció que le cobraron más de medio millón de pesos por un almuerzo familiar en Monserrate: “No pedimos cosas exóticas”

La visita al cerro en Bogotá, junto con unos parientes que estaban de vacaciones en la capital, terminó en una cuenta elevada, pese a que no pidieron platos especiales ni revisaron la carta con anticipación

Ciudadano denunció que le cobraron más de medio millón de pesos por un almuerzo familiar en Monserrate: “No pedimos cosas exóticas”

Este será el último viaje de Gustavo Petro al exterior como presidente: estará fuera del país entre el 21 y el 23 de julio, antes de entregar el poder

El mandatario asistirá a compromisos en la OEA y la ONU durante una gira marcada por el complejo momento que atraviesa la relación bilateral con Washington

Este será el último viaje de Gustavo Petro al exterior como presidente: estará fuera del país entre el 21 y el 23 de julio, antes de entregar el poder

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso del cuadro azul

Los “Embajadores” celebrarán su cumpleaños con un juego ante uno de los equipos más grandes de Sudamérica

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso del cuadro azul

Gustavo Petro le habría pedido la renuncia al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma: el trámite ya estaría oficializado

El llamado a ocupar el cargo por el tiempo que resta de la administración actual estaría en manos del actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Pablo Yesid Fajardo

Gustavo Petro le habría pedido la renuncia al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma: el trámite ya estaría oficializado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Gerard Piqué y Clara Chía estarían en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que Shakira será la cantante principal

Manuela QM se fue contra seguidora que la señaló de haberse embarazado de Blessd para “amarrarlo”: “Ni así pudiste”

Isabella Ladera mostró su recuperación de posparto y el estado de su cuerpo tras dar a luz a Koa: “Loquísimo todo”

Así fue el “confesionario” de Rosalía con la cantante colombiana Juliana en Bogotá: una historia de amor con famoso actor que criticaba su físico

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso del cuadro azul

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Este sería el sorpresivo destino que tendría Radamel Falcao García en el fútbol internacional tras su salida de Millonarios

La prensa portuguesa da por hecho el acuerdo de cesión entre Jhon Jáder Durán y el Benfica: estos son los detalles