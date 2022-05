Fabiola Guajardo, la nueva “Soraya Montenegro”, no busca protagónicos en Televisa: “No se trata de un título”

La actriz dio vida a la nueva versión de "Soraya Montenegro" (Foto: Instagram/@fabiolagdo)

A más de 40 años de su primera versión, Los Ricos También Lloran regresó a las pantallas mexicanas con una nueva adaptación que contó con protagonistas como Claudia Martín, Fabiola Guajardo y Sebastián Rulli. La serie de televisión melodramática producida por W Studios para Televisa Univision esta apunto de llegar a su fin, el próximo viernes 13 de mayo por las Estrellas .

Ante ello, la encargada de traer a Soraya Montenegro nuevamente a la memoria popular ha detallado más cosas sobre el personaje que posiblemente se ha convertido en uno de los retos más grandes para su carrera. A pesar de su éxito, Fabiola Guajardo ha confesado que en el pasado encontrar grandes protagónicos sí era una tarea importante, pero ahora no está en busca de títulos sólo por llenar su currículum como actriz de Televisa.

“Antes sí, ahora no. Creo que los personajes van llegando conforme estemos preparados, y si tenemos prisa de algo, entonces no va a suceder. Confieso que ya me ha llegado la oportunidad, pero no la he aceptado. ¿Por qué? Porque no me ha enamorado el personaje. Entendí que no se trata de un título, se trata de que te atrape, de que lo disfrute”, expresó para la revista de espectáculos TVyNovelas.

Las comparaciones fueron muchas Fotos: Televisa // Instagram@ricosllorantv

Lograr ser la nueva Soraya Montenegro ha sido un reto no solo para la actriz, sino también para su público que desde febrero defendió su rol dentro de la adaptación de Fábrica de Sueños, versión del melodrama, que a diferencia de las otras producciones de “los nuevos refritos” contó con 45 capítulos y ya no 25, como ocurrió con Cuna de Lobos (en el 2019 con Paz Vega como Catalina Creel), La Usurpadora (las populares gemelas interpretadas por Sandra Echeverría) y Rubí (con Camila Sodi).

“Respeto mucho el trabajo que han hecho mis compañeras, el que hizo Rocío Banquells en su momento, el que hizo Itatí. A ella la quiero, aplaudo su trayectoria, la admiro mucho como actriz, estuvimos trabajando juntas en Atracción fatal en el teatro, entonces la quiero muchísimo, me parece un gran ser humano y es muy divertida. Siento que logré hacer un personaje diferente, lo construí desde cero; obviamente es un reto, y me encantó tener la oportunidad de contar la historia de una nueva Soraya. Claro, es muy parecida porque tienen el mismo perfil, pero es mi Soraya”, mencionó.

Itatí se dijo feliz de contar con la presencia de "la nueva Soraya Montenegro" (Foto. Instagram)

Fabiola Guajardo no dudó en detallar más sobre todos los cambios que le dio al personaje para que esas diferencias fueran claras ante las miradas públicas, ya que a pesar de que la versión de Itatí Cantoral es la más popular, si quería dejar su estilo y huella para el futuro, donde posiblemente se trate de repetir la fórmula ya que Los Ricos También Lloran es una de las novelas más rentables en la historia de Televisa.

“Hay un cambio. No es exactamente la misma historia, hay una psicología que la afecta desde que era una niña, así van a entender por qué ella tiene tanto odio y tanto rencor. Van a descubrirse muchas cosas que no se vieron en la versión de 1995, porque aquí nos fuimos a la original; hay ciertas adaptaciones que hacen el proyecto más interesante. Me encanta el carácter de Soraya, me divertí muchísimo haciéndola, me atrapó con sus loqueras. Ella es una mujer que justifica cada paso de maldad, va a lo que va, derechito; lucha por lo que quiere a costa de lo que sea”, agregó.

La telenovela terminará en unos días (Foto: Ig @fabiolagdo)

Los Ricos También Lloran es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein - pionero del género de la novela rosa- que tuvo su primera versión en 1979 para Televisa. Fue protagonizada por Verónica Castro y marcó uno de sus personajes más entrañables para el público mexicano. En esta trama la popular actriz también interpretó el tema musical principal; Aprendí A Llorar, compuesta por Lolita de la Colina, fue el título.

