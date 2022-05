Jorge “Burro” Van Rankin podría lanzar un libro sobre su amistad con Luis Miguel: “Vi cosas que nadie podría decir”

El Burro” Van Rankin confesó que le gustaría escribir un libro sobre su relación de amistad con Luis Miguel Foto: Instagram @burrovan / @lmxlm

La amistad de Jorge “El Burro” Van Rankin y Luis Miguel siempre ha sido conocida por todo el mundo de la farándula mexicana, tanto por las declaraciones del presentador de televisión, quien en numerosas ocasiones ha contado anécdotas de sus vivencias durante su juventud, así como lo que se pudo ver en la serie autobiográfica de El Sol producida por Netflix y protagonizada por Diego Boneta.

En esta ocasión, el reconocido presentador mexicano habló nuevamente sobre algunos pasajes de su amistad con el intérprete mexicano, sin embargo, lo que más llamó la atención que confesó que le gustaría hacer una publicación escrita en honor a Luis Miguel, material que serviría para desmentir lo mostrado en Luis Miguel, la serie.

Fue en las más reciente emisión del programa Todo para la mujer, donde “El Burro” Van Rankin comentó que entre los muchos proyectos que tiene en mente destaca el escribir un libro que contendría anécdotas que vivió con Luis Miguel en sus años de juventud.

Luis Miguel y "El Burro" cuando se reencontraron (Instagram)

“Lo conocí en el 84, antes del temblor del 85, a principios y nos hicimos muy cuates en un viaje a Ixtapa. Me tocó con él en cuarto, nos hicimos muy cuates, nos llevamos 12 años muy bien hasta que hubo…”, comentó el también actor mexicano para el programa radiofónico sobre su relación con Luismi.

Más adelante, y dando un poco más de contexto sobre su malestar con relación a Luis Miguel: la serie, Jorge Van Rakin dijo que todo proviene por como lo representaron en la historia: “Yo vi la serie, me sacaron a mí como un penej* aventando palomitas, ese no era yo”, comentó con notable disgusto.

Van Rankin apareció en un cameo en la serie de Luismi. Aquí con Toño Mauri y Alejandro Basteri Foto: Netflix

Asimismo, dijo que muchas de las cosas que se dijeron en la bioserie no fueron verídicas y que estaría dispuesto a contar algunas partes de su juventud, ya que en el tiempo en el que lo retrataron en la serie de Netflix, fue muy cercano a Luis Miguel, por lo que se convertiría en una fuente todavía más fidedigna.

“En esa época yo sería una voz autorizada, porque yo vi cosas que nadie podría decir, pero jamás abriría la boca porque creo que no me corresponde. Algún día escribiré un libro y contaré la real historia, porque yo lo que vi en la serie, que me sacaron a mi como un pende… aventando palomitas, ese no era yo”, añadió.

Para finalizar, Jorge pudo hablar de su “reconciliación” con Luis Miguel: “Pasaron 22 años, me volví a encontrar con él, nos juntó Miguel Alemán para la serie, para un caemito que hicieron en el Baby O’, yo lo hice, lo encuentro después de 22 años que nos habíamos peleado, una reconciliación honesta de abrazo y todo”, concluyó.

La foto de la juventud del "Burro" Van Rankin y Luis Miguel (IG: burrovan)

Esta no es la primera vez que El Burro aborda el tema del distanciamiento con el intérprete de Tengo todo excepto a ti. Fue durante una de las ediciones del programa de entrevistas de Yordi Rosado a mediados del 2021, donde el también presentador señaló como responsable de su separación a una broma que le causo incomodidad a Luis Miguel.

El Burro comentó que coincidieron gracias a la amistad que ambos tuvieron con el ahora empresario Miguel Alemán Magnani, hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid. Su amistad creció mucho, pero se fracturó por 22 años después de que Esteban Arce, compañero de Van Rankin en El Calabozo, le hizo una broma al asistente personal de su amigo.

“Le hicimos una broma en radio a José Pérez, que era su asistente personal, yo ni fui, fue Esteban hablando como (Alfonso) Cuarón. En la tarde me llama y me puso una gritoneada de terror, me encabr*né y le colgué. Veintidós años sin hablarle... no nos volvimos a hablar, me mandó a la mierd*”, dijo Jorge en una entrevista con Yordi Rosado.

