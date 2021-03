“En la serie se equivocaron”: Qué dijo “El Burro” Van Rankin de su amistad con Luis Miguel

Jorge “El Burro” Van Rankin habla sobre su imagen como amigo de Luis Miguel en la serie de Netflix (Video: El circo Bandamax)

Este 18 de marzo Jorge “El Burro” Van Rankin, presentador del progrma Hoy, se subió al payamóvil para platicar con Chuponcito y Kompayaso sobre su amistad con el cantante Luis Miguel.

Al ser cuestionado por Kompayaso sobre la razón por la que “El sol de México”, Luis Miguel, le dejó de hablar, el actor contestó entre risas “¿Quién dice? Pues si es mi brother ¿que te pasa?”

Después Eleazar del Valle, conocido como KomPayaso le mencionó que en la serie Luis Miguel producida por Netflix se mostraba que le había dejado de hablar y “le había dado el cortón”. Al respecto, El Burro contestó que en la serie se habían equivocado pues “de entrada yo no era yo no era un gü*y sin cuello ahí aventando pepitas sin decir nada”

Jorge Van Rankin y Omar Germenos en el videoclip de la canción "Cuando calienta el Sol" de Luis Miguel (Captura de YouTube)

De acuerdo con Jorge ‘El burro’ Van Rankin su imagen dentro de la serie como amigo de Luis Miguel fue una mentira pues explicó “era yo quien llevaba a las viejas, yo era el padrote”, haciendo referencia nuevamente a las anécdotas de juventud que vivió con el cantante en los años 80.

El año pasado durante una de las dinámicas de Miembros al Aire se le pidió al “Burro” que compartiera alguna anécdota relacionada con Luis Miguel. Raúl Araiza le sugirió que narrara aquella sobre la manera en que conseguía mujeres al cantante para que los acompañaran después de los conciertos y “El Burro” platicó:

“Me daba mi gafete all access en Argentina y yo salía como Rey Pelé y le decía, organízate unas chavas para después aquí en el hotel y me decía ‘a ver, pendej*, yo no puedo ligar y cantar. Tú traes un gafete all access’”, recordó divertido Van Rankin.

“Luego yo bajaba y entraba a la suite como con 20 viejas, pero no por mí, por el gafete y luego se enojaba también que por qué subía a tantas”, comentó entre risas en marzo de 2020.

Luis Miguel y "El Burro" cuando se reencontraron (Instagram)

Aunque actualmente ambos personajes lleven una buena relación, es cierto que hubo un tiempo en que dejaron de hablarse pues su amistad terminó el día en que El Burro Van Rankin decidió hacerle una broma al mánager de Luis Miguel, pues horas más tarde el cantante se comunicó, furioso, con él para reclamarle a gritos: “Tus bromitas... conmigo no te metas”.

Van Rankin le respondió: “Oye, soy tu amigo eh. Yo no soy ni tu empleado ni tu fan, yo soy tu amigo. Y nunca te voy a hacer quedar mal, jamás, y sabes que te quiero mucho. Y no se vale la pena que te hayan metido mier** en la cabeza y me estés gritando”; el presentador explicó que después colgaron y se dejaron de hablar 22 años.

Su reencuentro ocurrió cuando ya se grababa la serie de Luis Miguel y Miguel Alemán Magnani, amigo de ambos y uno de los productores, lo invitó a participar en un cameo.

La foto de la juventud del "Burro" Van Rankin y Luis Miguel que subió el conductor a su Instagram para felicitar al cantante por cumplir 50 años (IG: burrovan)

Durante la conversación dentro del payamovil, Chuponcito bromeó al Burro Van Rankin diciéndole que en la serie de Luis Miguel, le habían hecho lo mismo que en el programa Hoy, pues no lo dejan hablar.

Y es que en enero de este año la productora Andrea Rodríguez le dijo al sitio oficial del Canal de las Estrellas que Van Rankin ya no sería un conductor titular, pero que seguiría “haciendo secciones”; en su momento Galilea Montijo, su compañera, explicó que “tiene bastante trabajo este año y también nos da mucho gusto por él, que haga cosas nuevas (…) al rato igual y lo tenemos de regreso”.

Un mes después y tras las constantes solicitudes de los espectadores del programa, Van Rankin regresó al programa de espectáculos que se transmite en el Canal de las Estrellas.

Presentadores del programa Hoy (Foto: Instagram @programahoy)

Al respecto, Jorge Van Rankin explicó riendo que en el programa de espectáculos es “extra”, pero el extra mejor pagado, después de ser cuestionado sobre qué se sentía pasar a la posteridad por protagonizar el video de Cuando Calienta el Sol, Van Rankin recordó que el programa que le dio verdadero éxito fue “El Calabozo”

Sin un gran presupuesto, pero sí con mucho humor e irreverencia, el programa El Calabozo se convirtió en un clásico de la tv mexicana en los años 90. Jorge “El Burro” Van Rankin y Esteban Arce tenían un programa de radio y el productor Guillermo del Bosque decidió llevarlos a la televisión al darse cuenta de la buena mancuerna que hacían.

En 1993 debutó El Calabozo en Telehit (un canal de paga) y debido a su éxito, después fue transmitido en tv abierta, en el canal 5 de Televisa.

