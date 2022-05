Johnny Depp vs Amber Heard: sus representantes reaccionaron con explosivas declaraciones tras el juicio

Amber Heard ya está testificando (Foto: Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS)

Durante el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, debido a un artículo de opinión que supuestamente la actriz escribió en 2018 para el Washington Post, las fuertes declaraciones continúan y no sólo por parte de los artistas, sino que los representantes de ambas partes no se han quedado callados.

Apenas el miércoles pasado Heard presentó por primera vez su declaración ante el juzgado y señaló que era un proceso doloroso para ella.

Asimismo, relató las presuntas violencias que el actor de Piratas del Caribe infringió en ella durante el tiempo que tuvieron una relación sentimental, entre las cuales destacó una pelea por un tatuaje que tiene Depp que derivó en que el actor la abofeteara.

Durante su tiempo en el estrado se ha visto a Amber Heard reaccionar emotivamente mientras cuenta sus experiencias, lo cual hizo que el portavoz de Johnny Depp rompiera el silencio al respecto.

Johnny no ha observado a Heard durante el juicio (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/Pool)

“Como el abogado del Sr. Depp predijo correctamente en sus declaraciones de apertura el mes pasado, la Sra. Heard sí entregó ‘la actuación de su vida’ en su interrogatorio directo”, dijo para el medio People.

De igual manera, el allegado al actor de películas como El joven manos de tijeras o Animales fantásticos ahondó que a diferencia de Heard, Depp no ha cometido ninguna incongruencia con sus declaraciones.

“Si bien las historias de la Sra. Heard han seguido produciendo detalles nuevos y convenientes, los recuerdos del Sr. Depp han permanecido exactamente iguales durante los seis dolorosos años desde que se hicieron sus primeras acusaciones. Su verdad, la verdad, es la misma. No importa el entorno en el que se haya presentado” dijo.

Se puntualizó que el equipo del actor espera demostrar información muy reveladora para el próximo contrainterrogatorio, lo cual tendrá como objetivo “resaltar las muchas falacias” que Amber Heard ha hecho durante el juicio.

Por otra parte, el portavoz de la actriz de 36 años también habló con People y señaló que “el reclamo de difamación del Sr. Depp se está desmoronando tan rápidamente que su abogado está pasando de fiscal a perseguidor”.

Heard ha llorado durante el juicio y los representantes de Depp han reaccionado al respecto (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/Pool)

Respecto a los testimonios que ha dado Johnny Depp se mencionó que las aparentes nulas contradicciones no son tan significativas, pues en juicios anteriores contra la actriz ha perdido a pesar de eso.

“Se jactan de que la historia del señor Depp no ha cambiado. Si es así, dado que perdió la Orden de Restricción de Violencia Doméstica y perdió rotundamente el caso de difamación en el Reino Unido, tal vez debería considerar una nueva estrategia en lugar del enfoque reciclado de atacar a la víctima y negarse a asumir la responsabilidad de su propia conducta”, señaló el cercano a Amber Heard.

En este sentido, cuestionó la inocencia de Johnny y retomó información que se ha dado a conocer durante el juicio en el cual el artista se disculpó varias veces con la actriz.

“Si el Sr. Depp era realmente inocente, ¿por qué se disculpó repetidamente con la Sra. Heard y prometió encerrar al ‘monstruo para siempre’? incapacidad para distinguir la realidad de la ficción, una enfermedad que parece haberse extendido a su equipo legal”, dijo.

Heard está testificando contra Johnny (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/Pool)

Otro punto que tocó el portavoz de Heard fue que, durante la testificación de la actriz, se ha observado que el protagonista de El llanero solitario no la observa.

“No es de extrañar que el Sr. Depp no tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. en los procedimientos, como no pudo en el juicio del Reino Unido, y, en cambio, garabatea y se ríe”, sentenció.

El comportamiento del Sr. Depp en este juicio ha sido tan lamentable como lo fue en su matrimonio. Aparentemente, sienten que deben redoblar su estrategia de dos partes demostrablemente perdedora: distraer al jurado y demonizar a la víctima.

El actor reclama 50 millones de dólares en daños y perjuicios, que corresponden a los ingresos que habría obtenido por su trabajo (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/Pool)

Cabe recordar que Johnny Depp, de 58 años, declaró que Heard arruinó su reputación y su carrera con un artículo de opinión publicado en el Washington Post en diciembre de 2018, en el que afirmaba haber sido víctima de violencia doméstica en 2016, sin mencionarlo a él.

El actor reclama 50 millones de dólares en daños y perjuicios, que corresponden a los ingresos que habría obtenido por su trabajo si no hubiera sido despedido de los proyectos cinematográficos.

La actriz de 36 años, que protagonizó los éxitos taquilleros de Hollywood Liga de la Justicia y Aquaman, ha contraatacado y le reclama a su vez 100 millones de dólares.

