Para Amber Heard el juicio por difamación es "lo más doloroso" que ha vivido

Washington, 4 Mayo 2022 (AFP) - La actriz estadounidense Amber Heard dijo que el juicio por la demanda por difamación presentada contra ella por su exmarido Johnny Depp es "lo más doloroso y difícil" que ha vivido hasta ahora, al declarar este miércoles como testigo en el tribunal."Me cuesta encontrar las palabras para expresar lo doloroso que es esto", afirmó al tomar la palabra."Esto es lo más doloroso y difícil por lo que he pasado", agregó la actriz vestida con un traje oscuro sobre camisa de rayas blancas y azules y poco maquillada.Habló de los testigos: A "algunos los conozco, a otros no, mi exesposo, con quien compartí mi vida, hablando de nuestra vida". Se esperaba con impaciencia su testimonio en este juicio en la corte de Fairfax, cerca de Washington, que se retransmite en directo por televisión y por las redes sociales. Johnny Depp, de 58 años, declaró que Heard arruinó su reputación y su carrera con un artículo de opinión publicado en el Washington Post en diciembre de 2018, en el que afirmaba haber sido víctima de violencia doméstica en 2016, sin mencionarlo a él. El actor reclama 50 millones de dólares en daños y perjuicios, que corresponden a los ingresos que habría obtenido por su trabajo si no hubiera sido despedido de los proyectos cinematográficos.La actriz de 36 años, que protagonizó los éxitos taquilleros de Hollywood "Liga de la Justicia" y "Aquaman", ha contraatacado y le reclama a su vez 100 millones de dólares.- "Ataques de pánico" - Ella asegura haber sufrido "violencia física y agresiones" desde su primera cita en 2009 y durante su tumultuoso matrimonio que duró solo dos años, de 2015 a 2017. Amber Heard sufre un trastorno de estrés postraumático como resultado de la "violencia íntima" infligida por Johnny Depp, afirmó el miércoles por la mañana un experto en psicología. Estos síntomas observados cuando rodó "Aquaman 2" en 2021 "interfirieron con su capacidad" para actuar en el largometraje, explicó el miércoles Dawn Hughes, psicóloga clínica y forense reclutada por el equipo de abogados de la actriz. "Tiene que seguir trabajando a pesar de que sufre ataques de pánico, recuerdos difíciles del trauma, palpitaciones, manos sudorosas cuando piensa en ello", dijo. El actor, que declaró como testigo durante cuatro días a finales de abril, niega haberle pegado y asegura que la violenta era ella. Reconoció sin embargo un consumo excesivo de drogas y alcohol que, según él, conseguía controlar la mayor parte del tiempo. El nivel de toxicidad de su matrimonio era tal que, según contó Johnny Depp, se habían acostumbrado, cada uno por su lado, a grabar las peleas, lo que explica que existan tantas grabaciones que se han ido difundiendo desde el comienzo del juicio.En 2016 la actriz demandó a su marido por violencia conyugal pero retiró los cargos durante el proceso de divorcio. En abril de 2018, la revista The Sun acusó a Johnny Depp de ser "un marido violento". El actor le puso una demanda pero perdió el juicio.cl-cyj/seb/erl/ll -------------------------------------------------------------