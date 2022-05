El conmovedor mensaje de Atala Sarmiento tras su regreso a TV Azteca: “Todo ocurre en su momento”

Atala Sarmiento está muy contenta de volver a la televisión (Foto: IG atasarmiento)

Atala Sarmiento por fin regresó a TV Azteca para estar al frente del programa Soy famoso, ¡sácame de aquí! que se estrenó la noche del miércoles pasado. No obstante, previo a que iniciara la transmisión, la artista no dudó en compartir su emoción en redes sociales.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la ex conductora de Ventaneando compartió un par de imágenes para demostrar lo contenta que se encontraba con este nuevo proyecto y la oportunidad que representaba para ella.

“Todo ocurre en su momento, en su lugar, de la forma en la que menos imaginas o esperas. Y, a veces, el camino para llegar allí no es una cama de rosas, pero durante el recorrido se aprenden muchas cosas”, comenzó.

En la fotografía se puede ver a la artista sentada en una butaca que tiene su nombre escrito, además, Atala posó con una enorme sonrisa que dirigió hacia la cámara.

Atala Sarmiento está emocionada de volver (Foto: Ig atasarmiento)

“Hoy es un día importante para mí porque vuelvo a ese sitio en el que he crecido profesional y personalmente: la pantalla chica y no puedo más que sentirme contenta y comprometida. Gracias por caminar conmigo a lo largo de este recorrido. No me suelten que ahora viene lo mejor ¡Se los prometo!”, escribió.

Asimismo, un poco antes, también compartió otra fotografía en donde se le observa de pie, con un pantalón rosa y una blusa amarilla mientras sonríe. En la descripción de dicho post la famosa apuntó que estaba dando todo de sí para que el programa fuera un éxito.

“Me siento afortunada y agradecida de trabajar con un equipo de profesionales de primerísima categoría que se están dejando la piel en cada segundo de las grabaciones”, explicó.

Atala ahondó en que era muy importante para ella y para el equipo que conforma el programa tener una buena respuesta del público.

Atala Sarmiento y Horacio Villalobos dividieron opiniones en las redes sociales por su desempeño en la conducción del reality show (Foto: Instagram)

“Nos estamos entregando con mucha pasión a este proyecto, amamos lo que hacemos y deseamos que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos haciendo”, dijo la famosa.

Las reacciones por parte de los internautas no se hizo esperar y varios de ellos felicitaron a Sarmiento por esta nueva oportunidad que se le presentó.

“Todo el éxito del mundo güera! Crecí viéndote en Ventaneando y tras toda la polémica, me da gusto que estés presente en la televisión mexicana de nuevo. Felicidades”. “Hola Atala me atrevo a felicitarte y mandarme un abrazo muy fuerte !! #soy tu fan #1 . Dios te bendiga hoy y siempre !! Mucho éxito”. “Mucho éxito friend, desde el otro lado de charco te mandamos las mejores vibras”, son algunas de las menciones que abundan en redes sociales.

Uno de los retos del primer episodio consistió en degustar platos como "Ojos de vaca en sangre" y "Tarántula en salsa verde" (Foto: Instagram)

Cómo fue la participación de Atala en “Soy Famoso”

En el estreno de la emisión, se pudo ver a Atala Sarmiento luciendo sonriente y dándole la bienvenida a los participantes, quienes se dividieron en “Campamento bueno” y “Campamento malo”. Entre los retos que se presentaron está la ingesta de platillos exóticos -tarántulas, patas de gallo, vísceras de pollo, ojos de vaca con sangre-, sortear obstáculos, balancearse desde las alturas sobre un lago y lidiar con animales como sapos y arañas.

El programa se volvió tendencia en Twitter con el hashtag #SoyFamosoEstrena y compitió en audiencia directamente con el programa Inseparables, de Televisa.

