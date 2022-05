Pongámoslo a prueba: así fue el origen del famoso canal de YouTube

Jimmy tuvo la oportunidad de presentarse en el canal Eliot Channel Mx donde habló de su trayectoria como creador de contenido Foto: YouTube/@Eliot Channel Mx

Con poco más de 16 millones de likes en Facebook y 3.5 millones de suscriptores en YouTube, Pongámoslo a Prueba se ha convertido en uno de los canales con mayor impacto dentro de las redes sociales.

Este proyecto encabezado por Jaime Álvarez, mejor conocido como Jimmy, evalúa algunos productos virales que se encuentran en el internet para probar su funcionalidad, su costo, calidad y si es viable para que sus seguidores lo puedan adquirir sin ningún riesgo de estafa.

El creador de contenido nacido en Veracruz, en entrevista con el canal de los Eliot Awards, primeramente recordó su paso por su antiguo programa de YouTube, Mensajeros Urbanos, el cual tuvo mucho éxito hasta posicionarlo como uno de los creadores de contenido reconocidos por La Asociación Nacional de Periodistas, A.C.

Pongámoslo a prueba ha crecido en Tiktok Foto: Instagram/@pongamoslo_a_prueba

“Lo que paso con Mensajeros Urbanos es que ya llevaba 160 experimentos sociales, entonces cada vez era más difícil encontrar temas. Ya habíamos tocado temas de discriminación, de acoso a las mujeres, discriminación en los antros, de falta de valores y de mil temas. Pero llego el punto de decirnos ¿Y ahora de que hacemos?, aunque era un proyecto genial y pretendo retomarlo más adelante, ya era como un límite”, confesó.

Asimismo, Jimmy fue cuestionado sobre como surgió la idea para dar pie a su actual canal de Pongámoslo a Prueba y, evocó el momento en el que decidió emprender su proyecto exitoso gracias al video de una hormiga.

“Empecé a trabajar de mesero, puse un negocio de sonido para eventos, le busqué por todos lados y de repente empecé a hacer experimentos sociales y subirlos a internet, ese fue mi primer proyecto. Después de ahí, hace 3 años empecé a poner a prueba productos y cosas virales de internet”, relató el influencer mexicano.

Jimmy reveló porque salió Anita en Pongámoslo a Prueba

En la charla de poco más de 20 minutos, Jimmy también respondió una de las grandes incógnitas que existen detrás de su canal, y es que, en cada video que presenta, algunos de sus seguidores aprovechan para cuestionar al joven veracruzano sobre la ausencia de la cocreadora del canal, Ana Alexandra Núñez, Anita, quien hace más de un año dejó el exitoso programa de YouTube.

“La pandemia, me imaginó que a todos les pasó en distintas relaciones, tanto de amistad o familiar, hizo que las cosas cambiaran muchísimo. En nuestro caso, nos alejamos; yo estuve encerrado dos años porque una persona mayor en mi casa tiene diabetes y yo la quise cuidar muchísimo”, relató.

“Entonces eso fue todo un tema, no podíamos grabar juntos y eso empezó a hacer, que no tuviéramos buena comunicación, tuviéramos diferencias, y cada quien empezó a emprender sus proyectos”, agregó.

Por qué se distanciaron los integrantes de Pongámoslo a Prueba Foto: YouTube/@Eliot Channel Mx

Jimmy señaló que sigue hablando con su ex colaboradora, a la cual en un principio conoció por Tinder: “Pero ya no es esa comunicación que teníamos y es normal. No todas las amistades duran para siempre. Acabó, acabamos bien, pero ya nos separamos”, remató sobre dicho tema.

Para finalizar, el también empresario se mostró muy feliz por las nuevas audiencias que están siguiendo su espacio, en donde su mayoría son niños y resaltó la importancia social que deben de tener los actuales creadores de contenido para dar pie a los valores de las infancias.

“Es el mejor público, me da la sensación de que estoy haciendo bien las cosas [...] Creo que algo muy triste en las redes sociales es cuando dan alcance a gente que crea contenido que mal influencia a la sociedad y a los niños. Cada vez es más fácil viralizarse, pero también el mismo alcance es lo mejor porque permite ver a gente que ayuda, que hace contenido cuidando a los animales, al medio ambiente, eso es increíble”, finalizó.

