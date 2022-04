Violeta Isfel respondió a críticas tras reencontrarse con Eleazar Gómez: “Conmigo siempre ha sido amable”

Violeta Isfel y Eleazar Gómez estuvieron juntos en "Atrévete a Soñar" (Foto: Facebook Violeta Isfel)

Violeta Isfel se vio envuelta en polémica después de reencontrarse con Eleazar Gómez, actor que salió de la cárcel en marzo de 2021, tras llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela, a quién agredió físicamente en noviembre de 2020.

Todo comenzó cuando Violeta mostró un video en su Facebook del regreso de Eleazar a Televisa. Así, en el audiovisual de tres minutos se puede observar a los actores compartiendo divertidos momentos durante las grabaciones, además de abrazándose cariñosamente en los tiempos de receso.

“Resulta que invitaron a Eleazar a Más noche, entonces es un momento muy padre porque hace mucho no trabajábamos juntos. Es un momento muy chido”, dijo la actriz.

Los actores se mostraron muy contentos de volver a trabajar juntos (Foto: Facebook Violeta Isfel)

De igual manera, los dos famosos se mostraron muy felices de colaborar, ahondaron en que se conocían desde hace más de 20 años y que tenían intenciones de seguir trabajando juntos.

Pero no todo fue color de rosa, ya que tras colocar el video en redes sociales las respuestas por parte de los internautas no fueron del todo agradables, pues varios de ellos arremetieron contra la artista que dio vida a Antonella en Atrévete a soñar.

“Qué mal que compartas con alguien que no reconoció ser violento. En estos tiempos donde la mujer ha padecido por tipos como él. Ni una mujer más”. “No se nos olvide que es un macho abusador”. “Solo respondes a las personas que te aludan, es muy…. bueno…. reconocer y recordar que tu compañero de elenco es un abusador. Esta bien que le des la bien venida pero no es para tanto”, fueron algunas de las menciones en redes.

Violeta recibió críticas por el reencuentro (Foto: Facebook Violeta Isfel)

Tras estos comentarios, Violeta no se quedó callada y no dudó en defender a su compañero de telenovelas.

“Yo no puedo juzgar a nadie y menos si no conozco la versión completa de la historia. A mí me dio mucho gusto verlo. Conmigo siempre a sido amable y gran compañero”, le respondió a un internauta.

Una vez más los usuarios dieron su punto de vista y unos cuantos coincidieron con la opinión de la famosa, pues señalaron que todos tenían derecho a una segunda oportunidad.

“Creo que si el hizo algo ya aprendió la lección y dudo mucho que lo vuelva a hacer ya que de eso depende su trabajo y bienestar. Tú, Violeta Isfel, no te preocupes de los malos comentarios ya que no eres responsable de sus actos. A mí si me gusta ese reencuentro”, escribió una cibernauta.

Violeta Isfel y Eleazar Gómez se rieron y abrazaron durante las grabaciones (Foto: Facebook Violeta Isfel)

Cabe recordar que el actor fue procesado por el delito de violencia familiar equiparada por presuntamente intentar estrangular a Tefi Valenzuela y permaneció varios meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En este sentido, Eleazar salió de la cárcel el 24 de marzo del año pasado, después de que un juez determinara su libertad condicional tras un acuerdo al que se llegó con la parte demandante.

Es por ello que durante todo este tiempo, Gómez ha intentado retomar su carrera en el mundo del espectáculo y en un encuentro con la prensa que tuvo a inicios de 2022, el también actor de Atrévete a soñar ya había anunciado su regreso al teatro.

“Voy a regresar a los escenarios, va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar y aprovecho también porque estoy tomando fotos para la portada del álbum que tanto he estado preparando y estoy muy emocionado de por fin poderlo sacar”, dijo en aquel entonces.

