Niico, hijo de Plutarco Haza y Ludwika Paleta, está entre las telenovelas y el rap: “Una cosa abre puertas para otra”

Nicolás Haza considera que ambas facetas pueden convivir (Foto: Instagram/@niico_official)

Nicolás Haza Paleta, conocido en su proyecto musical como Niico, conjuga su amor por la música con su debut en las telenovelas. A sus 22 años ha tenido la oportunidad de lanzar un par de sencillos en distintos géneros urbanos. Influenciado por el Lo-Fi hip hop, el rap y la música latina, el joven se abre paso en la escena independiente ahora con su sencillo Fluir, que hace parte de su álbum donde incluye los temas Tranze, No te dolió, Flying high y Vuelta al mundo.

Para hablar de sus proyectos, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, entró en contacto con Infobae México, y así habló sobre su más reciente tema:

“Crear Fluir fue muy padre y muy natural. Yo escribí esta canción desde antes de mi relación actual y era hacia una relación que tenía, de querer tener una relación casual , de ‘qué letrero le vamos a poner’ o qué nombre...el significado es no aferrarse al pasado, a las cosas, no preocuparse por el futuro ni por el pasado, te estanca igual, no disfrutas el presente”, contó el joven que estudió Producción y dirección cinematográfica, motivo por el cual su propuesta también incluye videos conceptuales por cada canción, creados por él mismo.

El Hip hop es parte de la influencia urbana del joven que estudió Cinematografía en Toronto (Foto: Niico)

“Mis mayores influencias son de R&B, Mac Miller, C. Tangana, muchos artistas que son muy versátiles en lo que hacen, combinar diferentes géneros y al final obtener un cierto mensaje. Mi mensaje es que en vez de dejar que la lluvia, la tormenta, te afecte, mejor aprender a bailar en la lluvia”, contó el creativo que trabajó en su propuesta de la mano del productor José de la Parra.

“Mi propuesta es para cualquier persona que esté pasando por algo similar o que le lata la filosofía con la que cuento estas historias. Tengo el respaldo de una disquera de forma independiente, pero ellos me han apoyado mucho, José de la Parra es mi productor”, contó.

Pero además de su música que entra en las categorías “urbano” e “indie”, el joven hizo su debut como actor en la telenovela Los ricos también lloran, actualmente al aire. Al calificarlo como un artista multifacético, Niico prefirió ver su trabajo como un todo.

Niico es el "alter ego" de Nicolás Haza Paleta, y busca difundir su propuesta musical independiente (Foto: Niico)

“Más que multifacético, yo digo que no son facetas para quedarte, la música, detrás de cámaras y la actuación, intento malabarerar, no creo que ninguna sea por otra, pueden entrar cosas que de repente no han entrado. Todas se balancean y creo que dentro de todo lo más importante es que tengo la suerte de que son cosas que se complementan, y que una cosa abre puertas para otra y no chocan”, expresó.

“Luis Alberto Salvatierra”, en su versión joven, es el papel que hace Niico en el remake de la telenovela de 1979, rol para el cual se preparó viendo actuar a Sebastián Rulli.

“Es mi debut en el aspecto actoral, está padre, al final es la versión joven del personaje de Sebastián Rulli, creo que lo padre fue que para prepararme, más que nada, es que quería ver cómo era Rulli siendo Rulli, entender por qué es el personaje como es”.

Nicolás Haza participa en su debut actoral en el remake de "Los ricos también lloran" (Foto: Televisa)

Para Niico el combinar dos aspectos opuestos, como el rap independiente y una telenovela de alcance comercial, no tiene por qué “chocar” y, al contrario, ayuda a cimentar su carrera:

“(La música y la actuación) no creo que choquen, son cosas que al final funcionan juntas, eso es lo importante”

Niico no cree que el ser hijo de dos actores reconocidos que por años han sido parte del medio del entretenimiento sea una garantía para lograr el éxito, aunque reconoce que le ha abierto ciertas puertas, las que debe mantener abiertas a base de esfuerzo si quiere lograr una trayectoria reconocida.

Nicolás Haza busca su primera oportunidad de actuar en vivo en festivales musicales (Foto: Instagram/@niico_official)

“Creo que hay ciertas cosas que son padres en cuanto a las puertas que se abren, pero cuántas puertas te puede abrir... o sea, oportunidades hay. Cartas siempre van a haber sobre la mesa y a cada quien le tocan diferentes, pero si tú no las juegas bien, sale exactamente igual. Creo que a todos nos tocaron ciertas cartas, unas mejores que otras, unas muy buenas, otras no, pero al final esas cartas caen completamente en mano si no hay una preparación detrás”, expresó.

“Talento y más que nada esfuerzo, creo que el esfuerzo es lo que no se cambia por nada, define quién se queda y quién no, en el juego en general”

El joven que estudió desde la preparatoria en Canadá para luego especializarse en Cine, trabajó también detrás de cámaras de la serie Control Z, de Netflix y próximamente aparecerá en un nuevo proyecto de HBO. Con tal trayectoria, el productor, cantante -y ahora actor- le envió un mensaje a aquellos que desconfían de las “palancas” que pudiera tener en el medio artístico.

Ludwika ha expresado sentirse orgullosa de su hijo mayor (Foto: Ig @ludwika_paleta)

“Creo que al final la gente siempre va a pensar lo que quiera y creo que son opiniones...nadie realmente te conoce, entonces realmente están opinando con un conocimiento acerca de tu vida muy limitado, cada quién. Yo no digo que oigan mi música, si a alguien no le gusta mi rola está perfecto, si a alguien le gusta una rola, qué padre. No creo que nadie esté obligado a que le gusta mi rola, o si no le late cierta cosa. Depende de las personas...creo que viene de un mal lugar, es alguien que no te conoce y al final todavía existen ciertos prejuicios.”, expresó.

“Yo los entiendo, al final nos toca a nosotros como artistas realmente demostrar lo que traemos”

SEGUIR LEYENDO: