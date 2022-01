Lucía Méndez confirmó con documental su desencuentro con Madonna: “Me dieron la razón”

Un documental de Madonna habría de dar la razón a Lucía Méndez Foto: Archivo

Hace años Lucía Méndez reveló que durante un concierto de Madonna, la famosa reina del pop se habría molestado con ella porque no se quiso poner de pie para bailar y ovacionarla, esto habría ocurrido en un concierto en Miami, donde pese a que Méndez –quien se encontraba en las primeras filas del recinto- tenía un pie enyesado, Madonna le pidió que se levantara.

La estrella mexicana de telenovelas dijo que no se quiso poner de pie y que incluso personal del staff de la cantante de La isla bonita le solicitó personalmente que se levantara porque a Madonna le molestaba que su público no estuviera disfrutando su presentación y pasándola bien, además de que presumiblemente se iba a grabar el show de ese día, por lo que el público tendría que lucirse a cuadro.

Lucía Méndez sorprendió al público con la anécdota que muchos catalogaron como inverosímil e incluso dudaron de la veracidad de las declaraciones de la actriz y cantante mexicana.

Lucía dijo que Madonna estuvo a punto de retirarla de lugar Foto: Instagram @luciamendezof/Uriel Santana

Fue en 2016 cuando contó que la Material girl se enojó porque no quiso ponerse de pie en uno de sus conciertos en Miami. De acuerdo con la protagonista de Colorina, la cantante no soportó que el público de las primeras filas no se levantara a bailar sus canciones:

“Fui con mi ex marido, el cubano, a verla. Nos sentamos y de pronto todo el mundo se empieza a parar porque Madonna salió a cantar”, reveló entonces la famosa. Pero fue porque la mexicana decidió no ponerse de pie durante el concierto de la intérprete de Vogue que ésta se molestó con ella y hasta le envió a un elemento de seguridad.

Ante la petición del guardia, Lucía le explicó que no se levantaría debido a una lesión. Sin embargo con la insistencia del individuo, la actriz de telenovela le tuvo que advertir que llamaría a su abogado si la seguían importunando: “I’m gonna call my lawyer”, expresó.

No especificó en qué año acudió al concierto de Madonna en Miami Foto: Archivo

“Traía la rodilla lastimada por el spinning, que no calenté bien y entonces la tenía inflamada. No quería ir al concierto porque me sentía mal”, detalló Méndez sobre la lesión que le impidió ponerse de pie durante el show de la cantante de hoy 63 años. “A ella le molestaba que yo estuviera sentada con mi marido (…) ‘Soy Madonna, cómo te atreves a hacer esto’”, agregó.

Años después de esta declaración, en este 2022, surgió un video en TikTok donde se muestra un extracto de un antiguo documental de Madonna. En escenas tras bambalinas, podemos ver cómo la cantante de Music expresa ante su staff su molestia por haber visto a personas aburridas que no se levantaban de sus asientos mientras le daban “miradas sucias”.

En el documental de Madonna de hace más de 20 años, ella reacciona molesta con su equipo de producción debido a que en las primeras dos filas del concierto se sentaron “personas de la industria”, y que todos ellos estaban aburridos con su presentación.

Lucía se exasperó tanto que le dijo al agente de seguridad que iba a llamar a su abogado (Foto: Instagram/@luciamendezof)

“Me mentiste -le dice a su equipo- me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados”, mencionó.

“Me han amargado, se sentaron ahí con los brazos cruzados... me distraía y fue tan deprimente para mí. Tener dos filas de personas actuando como si no se estuvieran divirtiendo... había tres filas de pendej*s y luego un espacio vacío”, expresó en el material audiovisual.

Esta grabación fue tomada como una confirmación de las condiciones que impone Madonna, por lo que se le relacionó con el incidente que vivió con Lucía Méndez, quien habló al respecto en el programa De primera mano.

“No me dejan de recordar lo de Madonna ni el día de mi cumpleaños, pero en ese documental está diciendo Madonna claramente que todo mundo está sentado, que con los brazos cruzados, que a ver qué hace el manager, que no pueden estar así que a ella la molesta, hay una parte que dice ‘Jódete’ y de alguna forma sí me pasó, yo estaba sentada y ahora que salió este documental pues muchos medios me dieron la razón porque no le gusta a la señora que esté sentada”, confirmó la actriz.

