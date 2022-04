Intentaron envenenar a Noelia y Jorge Reynoso; el FBI ya investiga

Fotos: Gettyimages

La cantante Noelia y su esposo Jorge Reynoso vivieron un angustiante y peligroso momento el pasado 18 de abril, pues sufrieron un intento de envenenamiento, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos ya se enecuentra investigando al respecto.

Aunque la cantante también resultó afectada, fue el empresario Jorge Reynoso quien tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital, este 27 de abril realizó una llamada con Gustavo Adolfo Infante y además de explicar que el FBI absorbió el caso, mencionó sus sospechas sobre que el ataque iba dirigido a Noelia.

“Llegó el FBI porque (Noelia) tiene ciertas atenciones extras, pues no solo es cantante sino que somos empresarios, pero eso no era no era para Jorge Reynoso, somos dueños de códigos de empresas e igual estamos trabajando con el gobierno” mencionó.

Por su parte, Jorge Reynoso mencionó lo siguiente sobre su salud: “ya me desintoxicaron de lo que entró a mi cuerpo, lo más importante es que estamos vivos, originalmente creimos que era una alergia pero después se determinó que la fruta que nos llevaron a la suite tenía una toxina muy alta, un veneno, está la investigación en curso”

En la misma conversación, Jorge Reynoso relató cómo fue que sufrió este envenenamiento. La pareja se encontraba en el hotel Four Seasson de Beberly Hills, ubicado en Los Ángeles. Alguien tocó la puerta y les dejó un obsequio, se trataba de una canasta de frutas.

Ellos están acostumbrados a recibir atenciones de hospitalidad por parte de los lugares donde se hospedan, pero advirtieron que no tenía etiqueta y se les hizo “raro”.

Horas después, la cantante Noelia ordenó servicio al cuarto y cuando llegó su comida, acomodó la fruta en la sala de la suite donde se hospedaban y le empezaron a arder las manos, en ese momento no se comió la pera que había planeado. Por su parte, Jorge Reynoso le recomendó que se lavara las manos y creyeron que se trataba de una irritación por cualquier otra cosa.

Noelia ignoró la recomendación de su pareja y también manager y comenzó a comer, pero entre 8 y 10 minutos después, se empezó a sentir “fatal”.

Los dos estaban muy extrañados y comenzaron a sospechar de las tiras de pollo, por lo que Noelia se tomó algunos medicamentos de libre venta ya que creyeron que era un indigestión.

Al día siguiente, Jorge agarró una manzana y la mordió dos veces, pero de inmediato sintió que se le cerró la garganta y empezó a sentir calor, incluso que se estaba asfixiando, Noelia le preguntó si se trataba de una de sus alergias, pero el le pidió llamar al 911 y el se tiró al piso porque ya no podía hablar.

“Fue en cuestión de segundos, después me palticaron que Noelia intentó sacarme la lengua pues me la estaba tragando,, cuando llegaron bastante rápido los servicios del hotel, me inyectaron algo, un antídoto antes de salir rumbo al hospital”.

Jorge Reynoso sostuvo que Noelia le salvó la vida, quien el día del incidente publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: Verificado

“GRACIAS DIOS, Gracias por salvarlo, que experiencia tan terrible, te salvo Dios, yo no te iba dejar irte asi nomas por que si. Eres un Guerrero y venciste la mismisima muerte.Gracias a el personal de Fire and Rescue de Beverly Hills, a cada uno de los Rescatistas. MIL GRACIAS DIOS LOS BENDIGA, al personal de habla hispana que se lucieron en sus ganas de ayudar, al personal de emergencias de Hospital Cedar Sinai de Beverly Hills, Los Doctores, las Enfermeras... waooo Gracias !..GRACIAS A MI FAMILIA PRADO POR ESTAR AHI.Esto es volver a nacer, Dios es Grande y yo le estoy agradecida.Solo quiero dejar claro que esta bien, y fuera de peligro. NO HARE MAS COMENTARIOS AL RESPECTO, SOLO SEGUIRE DANDO LAS GRACIAS.”

