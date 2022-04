Líder de Los Ángeles Azules respondió a Noelia tras acusación de boicot

Noelia acusó que las fallas técnicas de su presentación en Tijuana fueron obra de las personas del staff de Los ángeles azules (ig: Noelia / Los Ángeles azules)

El pasado sábado 2 de abril se realizó un concierto musical en el estadio Caliente de Tijuana, Baja California, que contó con la participación de los grupos Elidián, Los ángeles azules y la solista Noelia, sin embargo, la actuación de la puertorriqueña dio mucho de qué hablar.

El público quedó desconcertado por las evidentes fallas de audio y otros percances que la cantante de Candela sufrió en plena actuación, por lo que su presentación en tierras mexicanas lució desangelada.

Tras ello, la cantante emitió un comunicado en sus redes sociales donde aseguró haber sido objeto de un sabotaje para perjudicar su performance por parte del equipo de producción de Los ángeles azules.

Además de Noelia y Los Ángeles Azules, en el estadio Caliente se presentó Elidián, la banda de los hijos de Elías Mejía (Foto: Instagram)

Noelia acusó que la banda de cumbia, originaria de la localidad de Iztapalapa, habría sido la responsable de manipular aspectos técnicos del escenario, como una deficencia en la potencia del sonido, y que los reflectores emitieron una luz cegadora, capaz de poner en peligro a la cantante en caso de caer del escenario.

Así lo escribió Noelia en su cuenta de Instagram: “Ayer en el estadio Caliente de Tijuana pudo más el amor y su cariño que las chi*ngaderas que nos hicieron las gentes de la producción de un grupo musical que debería dar cátedra de hermandad para con otros colegas, pero no fue así...Nuestra participación la sacamos adelante mi gente y yo como los profesionales que somos y de la mano de ustedes. Y yo sí vengo de poner a bailar y cantar a Europa y muchas partes del mundo, no sólo un slogan mentiroso de publicidad”, escribió Noela en relación al famoso dicho de la banda: “De Iztapalapa para el mundo”.

En su comunicado la cantante fue contundente y terminó con un refrán popular: “Hay un dicho mexicano que dice ‘Arrieros somos y en el camino andamos’”.

Noelia calificó el percance como un acto incluso de violencia de género (Foto: ig: @noelia)

Una de las versiones que circularon acerca del hecho es que presuntamente Elías Mejía Avante, conocido como El doc, líder y cofundador de la banda intérprete de El listón de tu pelo, giró la orden de hacer modificaciones en la producción de la puertorriqueña con el objetivo de no restarle presencia al grupo de sus hijos, Elidián, que también compartió escenario con ellos.

Se dijo que El doc buscó que la banda de sus hijos destacara por encima de la actuación de Noelia, por ello habría ordenado los cambios técnicos que terminaron perjudicando la actuación de la cantante de pop latino.

Ahora el músico habló del tema, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue cuestionado por algunos reporteros y así se expresó sobre el comunicado escrito por la cantante de Tú:

Elías Mejía, al centro, expresó que cada artista es responsable de la producción de su show (Foto: Ocesa)

“Pues cada quien anda con su música, con su gente que traemos, y no tenemos nada más que comentar. Cada grupo lleva su equipo, nosotros, Ángeles azules, llevamos nuestro equipo, Noelia lleva su equipo y Elidián lleva su equipo, cada uno lleva sus ingenieros y técnicos y todo”, dijo el músico.

Dijo que las fallas técnicas observadas durante la presentación de Noelia tendrían que ver con la labor de su propio staff:

“No sé (si ella no haya llevado nada de equipo). Nosotros...yo llego y toco, ya no sé lo demás, ya no es problema mío. El empresario pone el equipo y, vuelvo a lo mismo, cada uno pone su gente”, añadió.

Elías Mejía, segundo de izquierda a derecha, dijo desconocer por qué la banda fue señalada por Noelia (IG: angelesazulesmx)

Sin embargo, el creador de éxitos como Cómo te voy a olvidar y Mujer niña, destacó la calidad artística de la boricua y dijo desconocer por qué acusó a Los ángeles azules de un boicot en su contra:

“Yo no sé por qué lo dijo, yo mis respetos para ella y pues es buena artista, pero lo demás no sé. La verdad no sé”.

