Músico local confirmó sabotaje a Noelia por parte de Los Ángeles Azules

Los ángeles azules y Noelia se presentaron el sábado 2 de abril en Tijuana (ig: Noelia / Los Ángeles azules)

Luego de que el sábado 2 de abril de 2022 la cantante Noelia se presentara en un concierto en la ciudad de Tijuana junto a Los ángeles azules, la fallida actuación de la cantante puertorriqueña dio mucho de qué hablar, pues los problemas de audio y la desorientación de la intérprete fueron notables en el popular Estadio Caliente.

Tras ello, la intérprete de Candela acusó a la agrupación oriunda de Iztapalapa de boicotear en su contra para sabotear su actuación en tierras mexicanas. Noelia mencionó que Los ángeles azules perjudicaron su performance al dar órdenes a la producción del evento para limitar los elementos abajo y arriba del escenario y así hacerla deslucir ante el público.

Y es que en el evento también se presentó Elidián, grupo de cumbia compuesto por Elías, Diana y Valeria, hijos del “Doc” Mejía Avante, vocalista de Los ángeles azules, que tienen una carrera activa desde hace algunos años. Según algunas versiones, el cantante de Suelta el listón de tu pelo habría dispuesto de artimañas para impedir que otra cantante femenina, en este caso Noelia, restara protagonismo a sus hijas.

Además de Noelia y Los Ángeles Azules, en el estadio Caliente se presentó Elidián, la banda de los hijos de Elías Mejía (Foto: Instagram)

Por su parte, la puertorriqueña expresó que hizo el show a ciegas, pues la estuvieron alumbrando fuertemente durante su presentación.

“Me quitaron los monitores del piso, nosotros prácticamente hicimos el show a ciegas, no nos dejaron entrar al estadio, pero cosas así gravísimas. No se lo deseo a nadie, yo no se lo haría a ningún colega y de hecho no debe pasar, no debemos de hacernos unas cosas tan feas”, dijo en una transmisión en Instagram.

La también modelo de contenido erótico señaló que incluso puso su vida en peligro: “Me tocó de todo, bajo la lluvia, no había manera que aunque casi me quedo ciega, porque me tocó una luz que no se podía de grande, de cegadora, casi me mato, casi me caigo abajo del escenario porque esa luz me cegaba y cuando encontré el modo fue cuando canté ante rodillas”, agregó.

La cantante se pronunció fuertemente en sus redes sociales contra el presunto sabotaje (ig: @noelia)

Tras ello, ahora la revista TVNotas dio a conocer que recibió un audio que confirmaría la versión de la cantante de Tú, en el que se oye decir a alguien involucrado en el concierto: “es que no nos prestaron a Noelia ni siquiera los monitores de piso, ni a Noelia se los prestaron”.

Además, la revista presentó el testimonio de Jay C González, baterista de la banda Rábano, agrupación que subió al escenario tras la desastrosa actuación de Noelia. Según el músico, sus compañeros fueron testigos de lo sucedido:

“En cierta parte tiene toda la razón del mundo porque sí hubo problemas con el monitoreo. Al momento de comenzar mi tanda yo no escuchaba nada, soy baterista y no tenía referencia de absolutamente nada, cosa que me extrañó y yo volteé a ver a la stage manager y ella claramente me hace señas de que no va a haber monitores y que a Noelia no se los iban a prestar”, expresó el músico, “fue para no darle proyección a nadie que no sea el grupo de la hija del doctor y a los mismos Ángeles”, agregó.

Noelia se dijo contenta de poder encontrarse con su público, sin embargo, condenó el presunto boicot del cual fue objeto (Foto: ig: @noelia)

Jay expresó que desde el área de camerinos notó que con la cantante Noelia se tuvo un trato diferenciado:

“Otro pequeño dato que me di cuenta fue que los camerinos tenían el nombre de los artistas y el único que estaba escrito a plumón y en un papel cualquiera era el de Noelia y sus músicos”.

Finalmente, el músico pidió justicia para la puertorriqueña “yo lo único que quiero es que se hable claro y se haga justicia, Noelia no pudo dar su show al 100 por ciento, no porque no tenga la capacidad, sino porque el audio no estuvo a la altura de una artista como ella. El atentar contra ella, que se pudo haber caído en el escenario, se pudo haber lastimado, estuvo muy mal eso que hicieron con los reflectores... Noelia sí estuvo realmente en peligro”.

