La millonaria cantidad que Noelia está ganando tras su salida de OnlyFans

Noelia dejó OnlyFans para crear su propia plataforma Foto: Instagram / @noeliaofficial

Los directivos de OnlyFans anunciaron hace unas semanas que todos los materiales sexuales y eróticos en su plataforma serían prohibidos para octubre de ese año, lo cual provocó polémica entre los usuarios del sitio web, pues una gran mayoría de las personas que utiliza el sitio está suscrita a personajes que crean contenido para adultos.

Tras la polémica suscitada por el anuncio, los directivos de la empresa decidieron dar marcha atrás al plan, por lo que afirmaron que seguirán permitiendo los contenidos que llevaron a la fama a la aplicación.

A pesar de haber revertido la decisión que causó numerosas críticas, algunas personas decidieron retirarse de la plataforma debido a la inestabilidad y el gran porcentaje de dinero que la compañía le exige a los creadores por cada suscripción, por lo que las ganancias no serían lo esperado.

Una de las personas que decidieron dejar OnlyFans fue Noelia, quien creó su propia plataforma para seguir subiendo contenido erótico y tener un mejor porcentaje de ganancias.

Más de 150 mil seguidores de Noelia se suscribieron a su nueva plataforma en tan solo dos días Foto: Instagram / @noeliaofficial

Noelia ha reportado que el año anterior, debido al gran crecimiento de la plataforma por diversos factores, logró ganar cerca de un millón de dólares, lo cual no resultó satisfactorio para la artista, quien estimó que podría aumentar sus ganancias si creaba su propia aplicación.

Con ayuda de ingenieros, Noelia desarrolló la aplicación Cherryland VIP y fue lanzada hace unas semanas, la cantante afirmó en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, que tras dos días de haberse unido a la plataforma, ya contaba con más de 150 mil suscriptores pagados.

Debido a la gran cantidad de suscripciones, Noelia ha ganado en tan sólo dos semanas más de 52 mil dólares, lo cual se trasladaría a 26 mil por semana y 104 mil al mes, es decir, más de 25 millones de pesos mexicanos al año.

Tras el gran éxito que ha alcanzado la cantante al crear contenido para adultos, varias personalidades del mundo artístico han decidido recorrer el mismo camino, tal es el caso de la actriz argentina Dorismar, quien reveló en una entrevista para TVNotas que tan sólo en unos años en OnlyFans ha ganado más dinero que en su carrera como actriz de televisión.

Noelia ganaría más de 25 millones de pesos al año en su nueva aplicación Foto: Instagram / @noeliaofficial

“Te puedo asegurar que ahora gano mucho más que cuando fue mi mejor momento en televisión y salía en todas partes; reconozco que todo es gracias a mis fans y considero que la mejor forma de agradecerles es dar lo mejor de mí “, afirmó la actriz y modelo.

Otras famosas artistas que han decidido abrir su cuenta en la plataforma son Celia Lora, Sabrina Sabrok, María Levy y Yanet García, quien fue duramente criticada por el tipo de contenido que subió a la plataforma, pues sus suscriptores afirmaron que las fotografías tenían una similitud muy grande con publicadas en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Mariana Levy ha afirmado por medio de sus redes sociales que OnlyFans es una plataforma donde siente más seguridad:

“Me di cuenta de que tenía contenido que me gustaba mucho que no estaba compartiendo y que lo más importante era hacerme feliz a mí y que mi tranquilidad no podía depender de alguien o algo. Es una plataforma donde me siento más protegida, menos expuesta”, afirmó la hija de Mariana Levy.

