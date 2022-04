La “prueba” de que Belinda ya borró su tatuaje de Christian Nodal

Fans aseguran que Belinda ya eliminó el tatuaje en honor a Nodal Video: TikTok/@brenncalderonn

Fue a pocos días de celebrarse el Día de San Valentín de este 2022 cuando Belinda y Christian Nodal dieron a conocer que su relación había llegado a su fin tras casi año y medio de mediático romance en el que entre convivencia familiar, viajes en común y muestras de amor en las redes sociales dieron a pensar que serían el uno para el otro para siempre.

Y es que incluso la pareja se comprometió en matrimonio con un millonario anillo de por medio, por lo que los fans de ambos artistas estaban a la expectativa por el día en que los ‘Nodeli’, como pronto bautizaron a la pareja, llegarían al altar.

El romance de los cantantes fue tal, que muy al inicio de la relación ambos sorprendieron cuando se hicieron tatuar algunos diseños en su cuerpo en relación al noviazgo. El que se vio más arriesgado fue el cantante de regional mexicano, pues se hizo varios tatuajes en honor a ‘Beli’.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

El cantante de temas como Aquí abajo y Ya no somos ni seremos se hizo tatuar en el pecho los ojos de la actriz y cantante, abarcado gran parte de sus pectorales, además, en la frente se tatuó la palabra Utopía, en honor a uno de los discos de la cantante.

Nodal también se tatuó ‘Beli’ a un costado de la oreja derecha. Sin embargo, tras el rompimiento de los intérpretes, Nodal se fue eliminando o cubriendo los diseños que se hizo cuando fue novio de Belinda.

En vez de la mirada de la también actriz de telenovelas como Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate, el cantante de ‘mariacheño’ ahora luce una calavera con penacho, diseño que no ha mostrado por completo, pero del que ya se han filtrado avances.

Los símbolos en una baraja ahora cubren donde antes se leía 'Beli' (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Además, la palabra ‘Beli’ le fue cubierta y ahora presume cuatro símbolos del juego de póker. Tras meses de silencio y entre rumores de que se encuentra en plena depresión por el rompimiento, ahora es Belinda quien ha dado de qué hablar respecto a sus tatuajes.

Belinda se había tatuado hace años un corazón en el tobillo, y se había hecho la promesa de poner las iniciales “del amor de su vida” en el interior de éste, según se lo confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante en una entrevista.

En plena relación con Nodal, Belinda cumplió su promesa y se hizo tatuar ‘CN’, iniciales de su entonces novio adentro de la figura de corazón que ya tenía.

Belinda mostró a Gustavo Adolfo su tatuaje en el tobillo destinado al amor de su vida (Captura de pantalla- Imagen)

Ahora, mientras algunos fans de la pareja aún tienen ciertas esperanzas de una reconciliación, parece que ni Nodal ni tampoco la cantante de Boba niña nice contemplan dicha posibilidad, pues aseguran que la artista se borró el tatuaje que realizó en honor al nacido en Caborca, Sonora.

Ahora que cada uno está rehaciendo su vida y continuando con sus proyectos por su lado, Belinda viajó a España para promocionar la serie Bienvenidos a Edén, que será transmitida próximamente a través de la plataforma Netflix.

Y todo parece indicar que la cantante no quiere conservar ningún recuerdo en su cuerpo de la relación que sostuvo con el exitoso cantante 10 años menor que ella, pues en uno de sus eventos de promoción para la serie, la también modelo apareció con unos zapatos que dejaron al descubierto sus tobillos, en los que según sus fans, ya no se pueden leer las iniciales ‘CN’ de su ex novio.

Al iniciar su romance con Nodal, Belinda se hizo tatuar sus iniciales dentro del corazón que ya tenía Foto: Captura de pantalla

En el video donde se le ve a Belinda muy feliz en compañía de su perro, durante la gira de promoción de la serie española, se alcanza a ver el tatuaje de corazón de Belinda, pero no las iniciales de Nodal. Aunque no se sabe con certeza si Belinda modificó su tatuaje o cubrió las letras con maquillaje, las imágenes se viralizaron y fueron un indicio de que la cantante “ya le dio vuelta a la página” y cerró el capítulo de su romance con Christian.

