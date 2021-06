Rompe el silencio: Christian Nodal reveló si su nuevo tatuaje es para Belinda

Recientemente Nodal se volvió a tatuar (Foto: IG @Nodal)

Los tatuajes en las parejas de Belinda han sido toda una controversia a lo largo del tiempo, es por esto que, recientemente Christian Nodal volvió a estar en boca de todos tras revelar en sus redes sociales estar realizándose un nuevo tatuaje, del cual, hasta apenas ahora confesó si estaba relacionado con su próxima esposa.

En una reciente conferencia de prensa sobre sus próximos conciertos en Monterrey, el famoso cantante de regional mexicano decidió aclarar todos los rumores respecto a este tema.

“Me tatué la iglesia de donde soy, de Pueblo Viejo”, dijo el cantante de 22 años y destacó que él realizarse tatuajes era algo que le gustaba mucho.

“A mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz”, añadió.

El cantante no dejó ver en su momento de que se trataba(Foto: IG @ollievenegas)

Cabe recordar que, apenas hace unos cuantos días, el representante del regional mexicano mostró en sus historias de Instagram que le estaban haciendo un nuevo tatuaje en el estudio de Ollie Venegas, quien en otras ocasiones ha sido el encargado de realizarle diseños o, incluso, cortarle el cabello.

En el audiovisual puede observarse al cantante de Botella tras botella sentado sobre una camilla para tatuar, pero desafortunadamente no se lograba ver qué es lo que le estaban realizando en la espalda.

Asimismo, desde la cuenta oficial del tatuador, se compartió una publicación donde se ve que le está haciendo algo en la cara a Christian Nodal.

Respecto a este segundo tatuaje que, supuestamente estaría en el rostro del intérprete, sólo se tenían unas cuantas pistas basadas en la únicas pistas la descripción de la fotografía de Instagram.

En ella, Ollie Venegas puso una emoticón de una flor de lis y, posteriormente, Nodal respondió con el mismo símbolo. Asimismo, el tatuador colocó el símbolo del signo zodiacal “capricornio”, con lo cual podría sospecharse que algo de esto tiene que ver con las nuevas ilustraciones que se encuentran en la piel del cantante.

Ante estas revelaciones, los fanáticos de Christian Nodal no tardaron en reaccionar y en varios comentarios le pedían que ya no se tatuara la cara.

“Ay te amo, la cara más no por fa”, remarcó una internauta.

Belinda y Nodal próximos a casarse(Foto: IG @nodal)

Respecto a la rueda de medios que apenas otorgó el cantante de Adiós amor, por fin se posicionó sobre los rumores en los que se decía que Belinda estaba embarazada.

Ante la pregunta “¿vas a ser papá sí o no?”, la cual se tomó con diversión, Nodal respondió que sí, próximamente, pero de un disco que no tarda en ser lanzado.

“Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco”, dijo en la conferencia, a la cual las cámaras de Suelta la Sopa acudieron y compartieron las imágenes a través de su cuenta de Instagram.

“No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, es algo que hasta la fecha no se ha hablado. Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas”, dijo el sonorense.

Agregó que a Belinda y a él les gustaría hacer las cosas con calma, por lo que quieren primero contraer matrimonio y después disfrutar un poco de ellos, para después concebir hijos y tener la oportunidad de disfrutar cada etapa de su amor.

También compartió que desea convertirse en padre a los 24 años y espera que algún día puedan llegar a ser hasta cinco sus descendientes.

SEGUIR LEYENDO: