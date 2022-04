Paulina Rubio y Alejandra Guzmán iniciaron el “Perrísimas Tour” con gran controversia

Así lucieron las cantantes (Fotos: Instagram/@paulinarubio/@laguzmanmx)

Una de las giras más esperadas por la cultura pop en español dio inicio tras grandes expectativas por sus fans: Paulina Rubio y Alejandra Guzmán iniciaron el Perrísimas Tour en Estados Unidos. Tras su gran polémica en el pasado, las cantantes deslumbraron a su público latino que no dejó de corear y alabar sus canciones, a pesar de que la presentación estuvo rodeada de nuevas controversias que podrían poner en duda que se realice en México.

El gran inicio de la gira entre la Chica Dorada y La Reina de Corazones arrancó con el éxito previsto; la totalidad de los boletos fue vendida y sus asistentes fueron complacidos con un repertorio músical que no dejó ninguna expectativa a la imaginación ya que los más grandes éxitos de ambas si fueron incluidos en la lista de canciones y cantaron juntas aunque en algún momento se pensó que cada una cantaría por separado -como lo han hecho otras colegas que anuncian giras en conjunto y al final sus presentaciones fueron en solitario-.

Poster oficial de la gira (Foto: Twitter/@Al3jandraGuzman)

Paulina cantaba con gran potencia, mientras que Alejandra bailaba y se notaba disfrutando el escenario como en mucho tiempo no lo hacía. A pesar de que los momentos buenos fueron más que los malos, muchos detractores han hecho viral que la química al final de cuentas no resultó como se vendió durante su gira promocional en México y con medios americanos -incluyendo la entrevista donde Rubio habló de Thalía y Tommy Mottola- donde las cantantes aseguraron que todos sus problemas ya eran algo del pasado, a pesar de que sus rivalidades han sido un tema de qué hablar durantes décadas en la cultura pop en español.

En redes sociales los comentarios de algunos asistentes así como de muchos amantes de su música y trayectoria no dudaron en hacer notar todo lo que para ellos había estado mal dentro del primer concierto de una gira ya vendida en su totalidad en Estados Unidos y que dependiendo de su demanda y éxitos en críticas podría llegar a finales del 2022 o inicios del 2023 al país de donde ambas son originarias, así como otros territorios latinso que no dejan de consumir su música, como Brasil, Colombia, Argentina e incluso Perú.

Guzmán bailo y canto con gran potencia (Foto AP/Lynne Sladky)

“Todo iba muy bien pero la verdad es que las heridas no están sanadas en su totalidad porque se notó que Ale sigue teniendo algo como tipo odio mientras que Pau solo estaba tratando de no quedarse atrás”. “Sabemos que la Guzmán tiene una voz más potente que la de Pau, pero no se vale que se trate de opacar cuando es una gira de unión entre las mujeres del medio”. “Que feo que al final siguieran con sus problemas porque fue más que evidente que pasó en el escenario aunque ellas sonrían”. “No me gusta que todo el esfuerzo porque saliera la gira al cien se viniera abajo con todo lo que pasó ayer”, mencionaron algunos usuarios de Twitter.

Se desconoce si cantarán alguna canción nueva de amabas (Foto: Twitter/@notipopespañol)

La enemistad se volvió un clásico por los grandes éxitos musicales que trajo: Mío por parte de Paulina Rubio y su respuesta Hey Güera por Alejandra Guzmán. Aunque ya la historia era sabida por todo mundo, a principios de año la Reina de corazones reveló a Despierta América que la razón por la que había escrito y cantado esa canción era porque la protagonista de Pobre Niña Rica se había metido en 1991 con Erik Rubín, actual esposo de Andrea Legarreta.

Estas son el resto de las fechas (Foto: Twitter/@Al3jandraGuzman)

“Claro que sí, en esa época yo empecé a salir con Erik y entonces me lo bajó porque ellos seguían en Timbiriche y yo empezaba a ser famosilla”.

Según Guzmán ella ya había oído rumores de que Rubín y Paulina tenían algo y cuando lo confirmó supo que tenía que hacer algo con el asunto y de ahí que surgiera la canción: “Siempre son güeras (rubias) yo no sé porqué. Siempre me bajan mis galanes las güeras”, añadió la cantante.

