El sentido mensaje de la mejor amiga de Debanhi tras su muerte y el homenaje que le harán en la UANL

El cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado el pasado jueves por la noche, dentro de la cisterna de un hotel. (Fotoarte: Infobae México / Jovani Pérez)

El próximo lunes 25 de abril, alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), harán un homenaje a Debanhi Escobar, joven de 18 años que fue encontrada sin vida en la cisterna de un hotel el pasado jueves por la noche. Así lo dieron a conocer por medio de una historia posteada en la cuenta de Instagram de Debanhi.

“Lunes 25 de abril 2022, a partir de las 10:10 am, enfrente de la lechuza. Homenaje a nuestra compañera Debanhi Escobar, podrán vestir de morado o blanco, llevar globos, flores, fotos de ella. Todo FACDYC está cordialmente invitado a darle la última despedida a nuestra compañera, facultades vecinas, amigos, conocidos de Debanhi también podrán acompañarnos en este homenaje”, se lee en el mensaje.

Hay que recordar que Debanhi estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que es quien prepara su homenaje.

Debanhi Escobar salió el pasado 8 de abril a divertirse a una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, junto a tres amigas: Ivonne, Alejandra y Jessari. Según declaraciones, Debanhi salió sola del lugar la madrugada del 9 de abril, pues tras una discusión, sus amigas se habían retirado antes. Tras esto, se dejó de saber de su paradero hasta el pasado jueves, cuando su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna, a pesar de que las autoridades llevaban varios días buscándola en la zona.

Amiga dedica mensaje

Por medio de una cuenta de Instagram, una usuaria que se identificó como la mejor amiga de Debanhi, le dedicó un sentido mensaje, acompañado con un collage con fotografías de ambas desde que eran niñas. En este, publicado el viernes, la joven menciona que le arrebataron a su mejor amiga, y que Debanhi le había enseñado el verdadero significado de la amistad, además de que, dijo, fueron amigas por más de 10 años.

“Tengo el corazón roto, la vida es muy injusta, me arrebataron a mi mejor amiga, simplemente puedo decir que me enseñaste el verdadero significado de la amistad, siempre te voy a recordar con tu inmensa alegría que transmitías, Dios me permitió ser tu amiga por más de diez años, teníamos tantos planes juntas, pero ahora solo me quedo con todos los bellos momentos que logré pasar junto a ti, no encuentro las palabras necesarias para transmitir todo lo que siento en estos momentos. Debanhi te amo y te amaré toda mi vida, hoy descansas en el cielo y te conviertes en un angelito que siempre estará conmigo, vuela alto mi niña, en algún momento nos encontramos otra vez en el reino de los cielos” (sic), se lee en el mensaje.

Indagan presunto abuso sexual

Este sábado, luego de la misa de cuerpo presente de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Omar Tamez, delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que se solicitará un segundo peritaje, pues hay indicios de que la joven habría sido abusada sexualmente.

“Sí hay un abuso sexual, es algo delicado pero eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje, esperemos no dilatarnos en el transcurso de esta semana para que ustedes tengan esta información”, expresó ante los medios de comunicación.

Tamez, acompañado por Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que la próxima semana se revelaran más detalles de la muerte de la chica, además podría darse a conocer la fotografía del momento en el que el taxista, que llevaría a Debanhi a su casa, presuntamente le toca los senos.

Hasta el medio día de este sábado, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero, ha reservado la información sobre una posible violación a Debanhi.

Omar Tamez consideró inconsistencias respecto a los peritajes de la FGE y espera que desatapen más detalles como el tiempo que Debanhi llevaba en la cisterna, quién le habría quitado la vida y cómo la arrojó en el depósito de agua.

