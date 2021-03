“Fuertes, valientes e independientes”: Natalia Téllez regresa a la actuación para dar este mensaje a las mujeres

La actriz regresa a la actuación con la telenovela Te acuerdas de mí (Foto: Instagram)

Tras 10 años de ausentarse en el mundo de la actuación, se confirmó el regreso de Natalia Téllez al mundo de las telenovelas con personajes que rompen los estigmas sociales.

En entrevista con TV y Novelas, Natalia dio algunos de los detalles sobre su nuevo papel para Te acuerdas de mí, entre ellos destaca el fuerte mensaje de los personajes femeninos en la nueva producción de Carmen Armendáriz y Francisco Franco.

Según comentó sobre lo que próximamente veremos en pantalla: las mujeres son representadas como “fuertes, valientes e independientes” y en la también se están “cambiando muchas estructuras morares del melodrama”.

La actriz dará vida a Lola, quien es hija de una familia homoparental; sin embargo, detalló que la trama no será centrada en la historia de sus dos mamás.

En cambio, “sí tiene que ver con el hecho de que es una mujer que no está educada de manera conservadora, es independiente, tiene sentido del humor, me hace reír muchísimo”, agregó.

Con esta nueva oportunidad de regresar al mundo de la actuación y de las telenovelas Natalia señaló lo feliz que se encuentra y explicó “sucedió en una época complicada en la que no me lo esperaba”.

Según recordó la también conductora de Netas Divinas: “la última vez que participé en una telenovela fue hace más de 10 años y después la vida me fue llevando hacia la conducción”, aunque más tarde tuvo la oportunidad de llegar a la pantalla grande con producciones como Veinteañera, divorciada y fantástica del 2020.

Esta es la primera vez que la también conductora se une a un proyecto con la productora Carmen Armendáriz, quien le abrió las puertas una vez más al mundo de las telenovelas.

Según explicó se conocieron en los pasillos de Televisa y conversaron en algunas ocasiones, sin embargo, “fue hasta ahora cuando me brindó la oportunidad de trabajar a su lado y estoy muy agradecida porque me encanta lo que hace”.

Recientemente Natalia Téllez se vio envuelta en una polémica con Horacio Villalobos luego de calificarlo como transfóbico por algunos comentarios dirigidos hacia Alejandra Bogue.

Alejandra Bogue, Horacio Villalobos y Natalia Téllez (Foto: Steve Allen/IG@horacitu_oficial/IG@natalia_tellez)

Pues en una emisión de Netas Divinas para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer la conductora señaló que la vedette había sido víctima de Villalobos: “Tengo una muy querida amiga, Alejandra Bogue, y hay una persona que es Horacio Villalobos y él ha utilizado la figura de Alejandra para hablar de fealdad, de vejez, que no entiendo por qué si son prácticamente de la misma edad, para ridiculizarla”

Por su parte, el presentador se defendió y señaló que ha luchado en contra de la homofobia y transfobia. Incluso, en redes sociales se desató el apoyo a Horacio Villalobos, principalmente en Twitter con #YoConHoracio.

Luego del debate Natalia Téllez escribió en en la misma plataforma: “Espero que esta situación abra el diálogo para que todos los que trabajamos en los medios pensemos que nuestras palabras son oídas por muchos y por lo tanto somos responsables, no es una guerra de bandos, no es personal, no queremos a nadie fuera sino a todos dentro con respeto”.

