Los secretos de Lea Michele: el romance oculto con un compañero en “Glee” y las últimas palabras de Cory Monteith que tatuó en su piel

Lea Michele, que alcanzó la fama con la serie "Glee", terminó sumida en una profunda depresión tras el fallecimiento de su novio Cory Monteith (Photo by Rodin Eckenroth/WireImage)

A sus 35 años, Lea Michele puede enorgullecerse de llevar más de 25 triunfando sobre los escenarios de Broadway y en los sets de Hollywood. Una sólida carrera en el mundo del cine, la televisión y la música que la convierten en una de esas estrellas todoterreno después de que su papel de Rachel Berry en la serie musical “Glee” la hiciera conocida mundialmente.

Acostumbrada al mundo de los musicales —su primer trabajo en Broadway fue en Los Miserables cuando no tenía ni 10 años—, la producción creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk (actual marido de Gwyneth Paltrow) e Ian Brennan en 2009 cambió drásticamente su carrera, dejando atrás los teatros por la pequeña pantalla.

En el exitoso programa juvenil obtuvo grandes alegrías personales pero también malos momentos. Allí, entre guiones y cámaras se enamoró de Cory Monteith (Finn Hudson en la serie), que falleció en 2013 por una sobredosis de heroína, el episodio más aterrador y doloroso de su vida. Y fue en 2020 cuando Naya Rivera murió ahogada.

Una inesperada acusación de racismo

Lea gozaba de gran popularidad hasta que un día se convirtió en la más odiada y repudiada por los internautas, hasta ser brevemente “cancelada” en las redes sociales. Todo fue a causa de una publicación que la propia Lea compartió en su cuenta oficial de Twitter en donde repudiaba el asesinato de George Floyd a manos de la policía. “No merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar #BlackLivesMatter”, manifestó. Un gesto que parecía oportuno terminó generándole graves problemas en su imagen pública. Ocurrió que una colega leyó el mensaje y decidió pasarle una vieja factura. Respondió al tuit afirmando que la propia actriz había actuado de maner racista y la trató de hipócrita por usar la muerte del ciudadano afroamericano para causar una buena impresión.

A Lea la tomó por sorpresa. Su compañera de“Glee” Samantha Ware la acusaba de hacer de su vida un “infierno” durante el rodaje del famoso programa.“¿Recuerdas cuando hiciste de mi debut en televisión todo un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré”, le dijo Ware por Instagram. A su vez, Heather Morris confesaba en una entrevista que había sufrido comportamientos abusivos y desagradables por parte de Michele. Las acusaciones levantaron una gran polémica en las redes sociales y derivaron en más denuncias por acoso laboral contra la actriz, que se sintió acorralada y pidió perdón. “Me disculpo por mi comportamiento y por el dolor que causé”.

Un romance que tardó en confirmar

Lea Michelle confesó que tuvo un romance con el profesor de "Glee", papel interpretado por el actor Matthew Morrison (Getty Images)

Durante los años que estuvo al aire “Glee”, Lea Michele estuvo saliendo con su coprotagonista Cory Monteith. Incluso llegaron a comprometerse. Lamentablemente, su relación llegó a un final trágico cuando Monteith fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Vancouver, Canadá. Su muerte se calificó como una sobredosis accidental.

Sin embargo, antes de la relación de Michele con Monteith, tuvo una aventura previa con Matthew Morrison, quien interpretó a su maestro, Will “Mr. Schue” Schuester, en “Glee”. Ese rumor ya corría hace tiempo pero siempre era desacreditado por sus protagonistas.

En declaraciones a la prensa en 2010, Michele dijo: “Conozco a Matt desde hace años. Ha sido amigo mío de Nueva York. La gente va a inventar cosas. Creo que es solo porque realmente somos muy cercanos”. Ese mismo año, Morrison negó el romance en la revista Parade y dijo: “Estábamos literalmente en el set y recibí una llamada de mi publicista, y ella recibió una llamada un minuto después y nos miramos como, ‘¿Qué diablos?’ Es tan ridículo”.

Cory Monteith falleció a los 31 años el 13 de julio de 2013. La autopsia reveló que el actor "murió de una intoxicación por mezcla de drogas, que incluía heroína y alcohol" (Getty Images)

Al principio negaron los rumores de su romance, pero Lea en su autobiografía confirmó que sí tuvo una breve relación con su compañero de elenco antes de iniciar el rodaje de la serie.

Pero en sus memorias de 2014, “Brunette Ambition”, Lea confesó que se enamoró de Morrison, que es ocho años mayor que ella, en la ciudad de Nueva York, donde ambos actores estaban trabajando en los escenarios de Broadway. “Cuando filmamos el piloto, conocí a Cory Monteith, Kevin McHale, Amber Riley y Chris Colfer por primera vez”, escribió. “Había trabajado antes en Broadway con Jenna Ushkowitz y Matthew Morrison. Matt había sido amigo mío durante años y, de hecho, habíamos salido en el pasado”.

Luego se dio a conocer que Michele no fue la única actriz famosa que Morrison cortejó antes de “Glee”. La actriz Kristen Bell contó que salieron por un tiempo. “Así que tendré que decir que tal vez Matt Morrison es mi parte favorita de ‘Glee’ por varias razones”, confesó.

El renacer de Lea Michele

La actriz y cantante de 35 años, ex protagonista del exitoso musical televisivo “Glee”, está casada con el empresario Zandy Reich

La actriz volvió a sonreír junto a Zandy Reich, tras los duros momentos que vivió hace unos años con la muerte de Monteith, a quien lleva tatuado en su piel. Lea estuvo en “Glee” durante seis temporadas y fue quien tomó la decisión de seguir con los rodajes después de la repentina muerte de su pareja en la vida.

La sobredosis fatal de drogas de Cory en 2013 resultó ser devastadora para Lea Michele, quien había estado saliendo con Monteith durante varios años. Superada por el dolor y asediada por los paparazzi, la actriz se acercó a Kate Hudson, a quien había conocido cuando interpretó un rol recurrente en “Glee”. “Llamé a Kate y le dije: ‘No sé a dónde voy a ir porque mi casa está llena [de reporteros]’. Ella estaba como, ‘Te vas a quedar en mi casa’.”, dijo Michele. “Nadie sabía que estaba allí”, reveló Michele en una entrevista con la revista Elle. “Realmente nunca podré agradecerle, de verdad, por lo que hizo por mí”.

Lea quedó devastada y cayó en una profunda depresión. Días más tarde aún conmocionada, la actriz se tatuó en su cuerpo las últimas palabras que le dijo su novio: “If you say so” (Si tú lo dices) y le dedicó una canción con el mismo nombre. “Siento que la manera en que murió es algo insignificante a comparación de quién fue en vida. No había mejor hombre que Cory, así que por el tiempo que estuve con él, me considero muy afortunada”, dijo.

La artista nacida en Nueva York conoció a Cory Monteith en "Glee", otro de los protagonistas del show televisivo, quien fue su pareja entre 2010 y 2013

Cinco años después y tras una relación fallida con el modelo y actor Matthew Paetz, la estrella televisiva rehizo su vida con el empresario Zandy Reich, con quien se comprometió en abril de 2018 tras dos años de relación y se casó un año después, el 9 de marzo del 2019.

Lea contó que no quería dar el “sí, quiero” sin contar con el beneplácito de su íntimo amigo, el productor Ryan Murphy, que trabajó con ella en la serie que la catapultó a la fama y en “Scream Queens”. “Cuando mi novio obtuvo la aprobación de Ryan, eso fue todo”, bromeó.

La actriz estadounidense y el presidente de la compañía de ropa AYR celebraron su amor en una romántica e íntima ceremonia, oficiada por el propio Murphy, en el norte de California, ante más de 200 invitados, incluidos algunos compañeros de ella de “Glee” como Darren Cris y Becca Tobin, y su coprotagonista de “Scream Queens”, Emma Roberts.

En abril de 2020, la actriz anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo. Cuatro meses más tarde y en medio de un escándalo por acusaciones de acoso laboral por algunos compañeros de “Glee”, Lea daba a conocer que era madre de un niño llamado Ever Leo.

Su batalla secreta para ser mamá

Lea Michele con su pareja y su hijo (@leamichele)

El matrimonio se siente agradecido ante la llegada de su primer hijo ya que no les fue fácil agrandar la familia. En una reciente entrevista, la actriz contó los problemas que tuvo para quedar embarazada y de las dificultades que enfrentó tras ser madre primeriza en medio de una pandemia. El camino de Lea hacia la maternidad se complicó por su diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP), una dolencia que le hizo muy difícil concretar su sueño de tener un bebé: “Tuve un viaje muy intenso tratando de quedar embarazada”.

Lea llegó a afirmar que ya había perdido las esperanzas ante la posibilidad de convertirse en madre tras años intentándolo: “Nos habíamos rendido un poco, mi esposo y yo”, admitió. “Realmente sentí que tal vez esto no estaba destinado a ser para mí”, recordó, y agregó: “Mi mayor temor toda mi vida fue que no podría convertirme en madre”.

Mientras tanto, ella continuó trabajando. Nadie en el trabajo sabía por lo que estaba pasando. Tras varios intentos fallidos, ella y su esposo decidieron dejar de intentarlo. Fue en diciembre de 2019 cuando la actriz “inesperadamente” descubrió que estaba embarazada. “Fueron las 72 horas más felices de mi vida”. Pero luego vivió un mal momento cuando sufrió pérdidas antes de subir al escenario. Le recetaron una cantidad “extrema” de medicamentos y reposo durante su primer trimestre: “Fue absolutamente horrible”,contó.

“Finalmente anuncié que estaba embarazada y todavía no estaba segura de si el embarazo iba a durar”, dijo entre lágrimas. “Fue el peor momento en toda mi vida”. Despertó a Zandy en medio de la noche para pedirle que la abrazara. “Teníamos mucho miedo”. Eventualmente recibieron la noticia de que el bebé estaba sano y en agosto de 2020 nació Ever.

En retrospectiva, Lea lamentó no contarle a más personas sobre su lucha para ser madre y apoyarse en ellos para que la contuvieran en ese momento tan doloroso.

Hoy tener a Ever en sus brazos es el mundo para ella. “Es todo lo que siempre he querido”.

